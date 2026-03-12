Brain Death: ब्रेन डेड घोषित महिला जिंदा कैसे हुई? एंबुलेंस में हुआ ‘मेडिकल मिरेकल’ या सिस्टम की लापरवाही 

Pilibhit-Brain Dead Woman Revived: पीलीभीत से हाल ही में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, यहां डॉक्टरों ने जिस महिला को लगभग ब्रेन डेड मान लिया था, उस महिला की सांस अचानक एंबुलेंस में लौट आई. बड़ा सवाल ये है कि क्या किसी व्यक्ति को ब्रेन डेड घोषित करने के बाद वह फिर से जिंदा हो सकता है?

Pilibhit Brain dead woman revived: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से जुड़ा एक मामला इन दिनों चर्चा में है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां एक महिला को बरेली के डॉक्टरों ने ब्रेन डेड घोषित कर दिया और महिला को घर ले जाने के लिए कहा, घर पर भी महिला के अंतिम संस्कार की तैयारी भी होने लगी. लेकिन, जब रास्ते में महिला को एंबुलेंस से घर ले जाया जा रहा था, तभी अचानक एंबुलेंस के रास्ते में एक गड्ढा आ गया, इस झटके से महिला के शरीर में हलचल हुई और उसकी सांसें चलने लगीं. इसके बाद तुरंत दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया और कही 13 दिन इलाज कराने के बाद अब महिला स्वस्थ होकर घर लौट आई है.

इस घटना ने लोगों के मन में बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि, क्या किसी व्यक्ति को ब्रेन डेड घोषित करने के बाद वह फिर से जिंदा हो सकता है? इस तरह के मामलों को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि ब्रेन डेथ वास्तव में क्या होती है और इसे घोषित करने की प्रक्रिया कितनी सख्त होती है.

मृत्यु घोषित करने का मुख्य आधार

Healthpil.com के फाउंडर और जाने-माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. राहुल चावला बताते हैं कि-

'फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि डॉक्टर मरीज की आंखों में टॉर्च डालकर कुछ जांच करते हैं और फिर उसे मृत घोषित कर देते हैं. दरअसल, इसे प्यूपिलरी रिफ्लेक्स (Pupillary Reflex) कहा जाता है, जो दिमाग के ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स का हिस्सा होता है. लेकिन किसी मरीज में यह रिफ्लेक्स न दिखने का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि उसकी मौत हो चुकी है.'

उन्होंने बताया कि भारत और दुनिया के ज्यादातर देशों में मृत्यु घोषित करने का मुख्य आधार दिल की धड़कन का स्थायी रूप से बंद हो जाना होता है. अगर CPR जैसी कोशिशों के बाद भी दिल की धड़कन वापस नहीं आती, तभी किसी व्यक्ति को मृत घोषित किया जाता है.

ब्रेन डेड कब घोषित किया जाता है?

उन्होंने कहा कि ब्रेन डेथ एक कानूनी (लीगल) शब्द है, जिसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से किया जाता है. इसमें मरीज का दिल अक्सर मशीनों की मदद से धड़कता रह सकता है. ब्रेन डेथ घोषित करने के लिए डॉक्टरों की एक विशेष टीम द्वारा तय प्रोटोकॉल के तहत कई जांचें की जाती हैं और सभी संभावित कारणों को बाहर करने के बाद ही इसे प्रमाणित किया जाता है.

कई बार मरीज की गंभीर स्थिति समझाने के लिए कुछ लोग अनौपचारिक तौर पर “ब्रेन डेड” शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन बिना पूरी प्रक्रिया के किसी को ब्रेन डेड घोषित करना या डेथ सर्टिफिकेट जारी करना बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी.

ब्रेन डेड किसे कहते हैं?

ब्रेन डेथ उस स्थिति को कहा जाता है जब किसी व्यक्ति का दिमाग और ब्रेन स्टेम पूरी तरह और स्थायी रूप से काम करना बंद कर देते हैं, ब्रेन स्टेम दिमाग का वह हिस्सा है जो सांस लेना, दिल की धड़कन को नियंत्रित करना और अन्य जरूरी शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है. ब्रेन डेथ की स्थिति में मरीज खुद से सांस नहीं ले पाता और उसे जीवित रखने के लिए वेंटिलेटर जैसी मशीनों का सहारा लेना पड़ता है. कई बार मशीनों की मदद से दिल कुछ समय तक धड़कता रह सकता है, लेकिन दिमाग की सभी गतिविधियां खत्म हो चुकी होती हैं.

इसे एक कानूनी स्थिति माना जाता है, इसे घोषित करने के लिए डॉक्टरों की एक विशेष टीम द्वारा सख्त मेडिकल प्रक्रिया का पालन किया जाता हैय आमतौर पर अलग-अलग समय पर कई जांचें की जाती हैं, ताकि यह पूरी तरह सुनिश्चित किया जा सके कि दिमाग की गतिविधि हमेशा के लिए बंद हो चुकी है.

ऑर्गन डोनेशन से संबंध

ब्रेन डेथ का सबसे महत्वपूर्ण संबंध ऑर्गन डोनेशन (अंगदान) से जुड़ा होता है, क्योंकि इस स्थिति में दिल कुछ समय तक धड़कता रहता है और शरीर के अंग काम कर रहे होते हैं, इसलिए अगर परिवार की सहमति हो तो दिल, किडनी, लिवर, फेफड़े जैसे अंग जरूरतमंद मरीजों को दान किए जा सकते हैं. इस तरह, ब्रेन डेथ की स्थिति में लिया गया अंगदान कई लोगों को नई जिंदगी देने में मदद कर सकता है.

डॉक्टरों को ब्रेन डेथ सर्टिफिकेशन की सही ट्रेनिंग नहीं मिली है.

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली एम्स (AIIMS) की एक स्टडी बताती है कि देश में कई डॉक्टरों को ब्रेन डेथ सर्टिफिकेशन की सही ट्रेनिंग नहीं मिली है. इस स्टडी में 177 न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट को शामिल किया गया. इनमें से करीब 59.2% डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें मेडिकल कॉलेज में ब्रेन डेथ घोषित करने की जरूरी ट्रेनिंग नहीं मिली है.

चौंकाने वाली बात यह भी है कि इन डॉक्टरों में से लगभग 74.5% शिक्षण अस्पतालों (टीचिंग हॉस्पिटल्स) से जुड़े हुए हैं. इसके बावजूद सिर्फ करीब 10% डॉक्टरों ने माना कि वे अपने रेजिडेंट डॉक्टरों को इस प्रक्रिया की नियमित ट्रेनिंग देते हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक, इस तरह की ट्रेनिंग की कमी के कारण भारत में कई बार ब्रेन डेथ की सही पहचान नहीं हो पाती, जिससे समय पर ऑर्गन डोनेशन भी प्रभावित होता है.

