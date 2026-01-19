Brain Aging: ब्रेन हेल्थ के लिए मीठा जहर है आर्टिफिशियल स्वीटनर, जानिए कैसे समय से पहले दिमाग को बना देता है बूढ़ा

Artificial Sweeteners: आर्टिफिशियल स्वीटनर एक प्रकार का शुगर सब्सिट्यूट है, जो स्वाद में चीनी की तरह मीठे तो होते हैं, पर ये चीनी नहीं होते. आर्टिफिशियल स्वीटनर के भी अपने खतरे हैं. स्टडी के मुताबिक, ये भीतर ही भीतर दिमाग को समय से पहले बूढ़ा बना सकते हैं...

Artificial Sweeteners- Brain Aging: हाल ही में एक स्टडी रिपोर्ट सामने आई, जिसके नतीजों में यह पता चला कि जिन लोगों ने बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल स्वीटनर का सेवन किया उनकी याददाश्त और सोचने की क्षमता में तेजी से गिरावट आई. बता दें कि आर्टिफिशियल स्वीटनर एक प्रकार का शुगर सब्सिट्यूट है, जो स्वाद में चीनी की तरह मीठे तो होते हैं, पर ये चीनी नहीं होते. आज के समय में लोग हेल्दी ऑप्शन चुन रहे हैं, ऐसे में चीनी की जगह पर लोग आर्टिफिशिल स्वीटनर का इस्तेमाल कर रहे हैं.

लोग ऐसा मानते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर के सेवन से रिफाइंड शुगर से होने वाले कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे ब्लड शुगर में इजाफे से लेकर वजन बढ़ने तक से बच रहे हैं. पर आर्टिफिशियल स्वीटनर के भी अपने खतरे हैं. आइए एम.पी. बिरला हॉस्पिटल, सतना में कार्यरत डाइटिशियन श्वेता द्विवेदी से जानते हैं इसका दिमाग पर कैसा असर होता है?

दिमाग की सेहत के लिए नुकसानदेह

डाइटिशियन श्वेता द्विवेदी के अनुसार, आज के समय में शुगर से बचने के लिए लोग आर्टिफ़िशियल स्वीटनर का तेजी से उपयोग कर रहे हैं. Aspartame, Sucralose और Saccharin जैसे स्वीटनर कम कैलोरी वाले माने जाते हैं, लेकिन हालिया रिसर्च यह संकेत देती है कि ये दिमाग की सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं. बाहर से ये मीठे लगते हैं, पर भीतर ही भीतर दिमाग को समय से पहले बूढ़ा बना सकते हैं.

क्या कहती है स्टडी?

वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार आर्टिफिशियल स्वीटनर से शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ सकता है, जो ब्रेन सेल्स को नुकसान पहुंचाता है. इससे न्यूरॉन्स की कार्यक्षमता प्रभावित होती है और याददाश्त, ध्यान और सीखने की क्षमता धीरे-धीरे कम होने लगती है. लंबे समय तक सेवन करने पर मानसिक थकान और कन्फ्यूजन की समस्या भी देखी गई है.

यह भी पढ़ें: Iceberg of Illness: HIV-AIDS या टीबी…, जब मरीज के लिए बीमारी से ज्यादा खतरनाक हो जाए सोशल स्टिग्मा

इसके अलावा ये स्वीटनर दिमाग के केमिकल संतुलन को भी बिगाड़ सकते हैं. Aspartame जैसे तत्व न्यूरोट्रांसमीटर पर असर डालते हैं, जिससे मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन, बेचैनी और डिप्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं. जब दिमाग का केमिकल बैलेंस बिगड़ता है, तो ब्रेन एजिंग की प्रक्रिया तेज हो जाती है.

आर्टिफिशियल स्वीटनर वाले ड्रिंक्स से डिमेंशिया और स्ट्रोक का खतरा

डाइटिशियन श्वेता द्विवेदी के अनुसार, कुछ शोधों में आर्टिफ़िशियल स्वीटनर वाले ड्रिंक्स को डिमेंशिया और स्ट्रोक के बढ़े हुए खतरे से भी जोड़ा गया है, खासकर उन लोगों में जो इन्हें रोजाना और लंबे समय तक लेते हैं. इसका एक कारण गट–ब्रेन कनेक्शन भी है. ये स्वीटनर आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे सूजन बढ़ती है और उसका सीधा असर दिमाग पर पड़ता है.

क्या है एक्सपर्ट की राय?

डाइटिशियन श्वेता द्विवेदी के अनुसार, इस स्थिति में बेहतर यही है कि मीठे का सेवन सीमित किया जाए और प्राकृतिक विकल्पों को अपनाया जाए. संतुलित आहार, फल, नट्स और हेल्दी फैट्स दिमाग को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में मदद करते हैं.

डिस्क्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से