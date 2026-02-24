FacebookTwitterYoutubeInstagram
BP Medicine: क्या बीपी की दवा के साथ ले सकते हैं Fish Oil Supplements? जानें क्या है एक्सपर्ट की राय

PSSSB Group D Recruitment 2026: इस राज्य में निकलीं चतुर्थ श्रेणी की बंपर भर्तियां, 27 फरवरी से शुरू होगा आवेदन

CUET UG 2026 के उम्मीदवारों को राहत, NTA ने फिर से खोला एप्लीकेशन पोर्टल

T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बार फाइनल जीतने वाले 10 खिलाड़ी, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

Hair Fall: क्यों झड़ते हैं बाल? कहीं शरीर में इन 5 जरूरी Nutrients की कमी तो नहीं है वजह

मुगल दरबार के नवरत्न जिन्होंने अकबर के शासन को बनाया महान, जानें इतिहास के सबसे शक्तिशाली ड्रीम टीम की कहानी

सेहत

सेहत

BP Medicine: क्या बीपी की दवा के साथ ले सकते हैं Fish Oil Supplements? जानें क्या है एक्सपर्ट की राय

BP Medicine And Fish Oil: कई मरीजों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या फिश ऑयल और BP की दवा साथ ले सकते हैं. आइए जानते हैं किन लोगों के लिए फिश ऑयल सुरक्षित है, किन्हें इससे बचना चाहिए और सही मात्रा क्या होनी चाहिए..

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Feb 24, 2026, 07:13 PM IST

BP Medicine And Fish Oil: (AI Image)

BP Medicine And Fish Oil: इन दिनों दिल की सेहत सुधारने, सूजन (inflammation) कम करने, गठिया के दर्द से राहत पाने और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए लोग फिश ऑयल सप्लीमेंट लेने लगे हैं. ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर फिश ऑयल दिल की सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. दूसरी ओर कई मरीजों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या फिश ऑयल और BP की दवा साथ ले सकते हैं. दरअसल, फिश ऑयल कुछ मामलों में ब्लड प्रेशर को और कम कर सकता है या खून पतला करने वाली दवाओं के असर को बढ़ा सकता है. हालांकि, इसके इस्तेमाल से पहले यह जान लेना जरूरी है कि किन लोगों के लिए फिश ऑयल सुरक्षित है, किन्हें इससे बचना चाहिए और सही मात्रा क्या होनी चाहिए..

क्या फिश ऑयल और BP की दवा साथ लेने से कोई साइड इफेक्ट हो सकता है?

Healthpil.com के फाउंडर और जाने-माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. राहुल चावला इसपर कहते हैं कि- 

'यह सवाल बहुत से मरीज पूछते हैं और इसका जवाब थोड़ा बारीकी से समझना जरूरी है, अगर कोई मरीज पहले से BP की दवा ले रहा है और साथ में फिश ऑयल भी लेता है तो ब्लड प्रेशर जरूरत से ज्यादा गिर सकता है. इसके अलावा जो लोग खून पतला करने की दवा जैसे Warfarin या Aspirin लेते हैं, उनमें फिश ऑयल से खून बहने का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए ऐसे मरीजों की नियमित जांच जरूरी है.'

क्या फिश ऑयल BP की दवा का असर बढ़ा सकता है?

हां, फिश ऑयल में हल्का ब्लड प्रेशर कम करने का गुण होता है. आमतौर पर 2 से 4 mmHg तक, यह BP की दवा के साथ मिलकर कोई गंभीर प्रतिक्रिया नहीं करता है. हालांकि सावधानी के तौर पर डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है क्योंकि हर मरीज की स्थिति अलग होती है.

BP मरीजों के लिए फिश ऑयल कितना सुरक्षित है?

फिश ऑयल आमतौर पर BP मरीजों के लिए सुरक्षित माना जाता है. इसमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड दिल की सेहत के लिए फायदेमंद होता है और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में मदद करता है.

यह भी पढ़ें: Intermittent Fasting का सच, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे गलत मील स्किप ...

BP मरीज रोज कितना फिश ऑयल ले सकते हैं?

आमतौर पर रोज 1 से 2 ग्राम EPA और DHA मिलाकर लेना सुरक्षित माना जाता है. लेकिन यह मात्रा हर मरीज के लिए अलग हो सकती है इसलिए डॉक्टर की सलाह से ही तय की जा सकती है.

फिश ऑयल के सामान्य साइड इफेक्ट क्या होते हैं?

  • मुंह से मछली जैसी गंध आना.
  • जी मिचलाना और पेट में गैस बनना.
  • दस्त या पेट में हल्का दर्द होना।
  • ज्यादा मात्रा में लेने पर खून पतला होने का खतरा बढ़ सकता है.

क्या फिश ऑयल दिल की सेहत के लिए फायदेमंद है?

हां, फिश ऑयल में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड दिल की बीमारियों का खतरा कम करता है, सूजन घटाता है और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में मदद करता है. लेकिन यह BP की दवा का विकल्प नहीं है.

किन मरीजों को फिश ऑयल नहीं लेना चाहिए?

डॉ. राहुल चावला के मुताबिक, कुछ लोगों को फिश ऑयल लेने से बचना चाहिए, जैसे जिन लोगों को मछली से एलर्जी है, जिनके खून के थक्के जमने में पहले से समस्या है, जो बिना डॉक्टर की सलाह के खून पतला करने की दवाएं ले रहे हैं. ऐसे लोगों को फिश ऑयल से बचना चाहिए. 

उन्होंने बताया कि दुनिया के प्रमुख हृदय रोग संगठन जैसे AHA, ACC और FDA फिश ऑयल सप्लीमेंट को आम मरीजों के लिए रूटीन में लेने की सलाह नहीं देते हैं. इसकी वजह यह है कि अब तक की रिसर्च में यह साबित नहीं हो पाया कि फिश ऑयल सप्लीमेंट लेने से दिल का दौरा या स्ट्रोक का खतरा वास्तव में कम होता है. सिर्फ एक स्थिति में इसकी सलाह दी जाती है और वह है Heart Failure यानी जब दिल सही से काम नहीं कर रहा हो. इसके अलावा शुगर, लकवा या अनियमित दिल की धड़कन जैसी बीमारियों में भी इसे जरूरी नहीं माना गया है. 

फिश ऑयल सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर से सलाह क्यों जरूरी है?

एक्सपर्ट के मुताबिक, हर मरीज की स्थिति और दवाएं अलग होती हैं इसलिए बिना सलाह के कोई भी सप्लीमेंट शुरू करना नुकसानदेह हो सकता है. किसी भी स्थिति में डॉक्टर आपकी दवाओं और सेहत को देखते हुए सही मात्रा और समय बताते हैं. इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट दवाओं के साथ मिलकर गंभीर प्रतिक्रिया कर सकते हैं जो बिना जांच के पकड़ में नहीं आती. इसलिए किसी भी स्थिति में फिश ऑयल या अन्य  सप्लीमेंट बगैर डॉक्टर की सलाह के न लें.  

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

