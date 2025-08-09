ब्रेन स्ट्रोक से पहले नजर आने वाले संकेत जो देते हैं चेतावनी, इग्नोर करना बन सकता है जानलेवा

Brain Stroke Symptoms: स्ट्रोक आने से पहले शरीर में कई लक्षण नजर आते हैं. इन्हें पहचानकर डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए. वरना यह जानलेवा बन सकता है.

Brain Stroke: ब्रेन स्ट्रोक के कारण मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह बाधित होता है, जिसकी वजह से दिमाग की नसों को नुकसान पहुंचता है. इसकी वजह से जान जाने तक का खतरा रहता है. हालांकि, ब्रेन स्ट्रोक आने से पहले शरीर कई संकेत देता है जिसकी पहचान कर आप सतर्क हो सकते हैं. चलिए आपको ब्रेन स्ट्रोक के संकेत के बारे में बताते हैं. आपको यह संकेत नजर आए तो इग्नोर करने से बेहतर है कि, डॉक्टर से संपर्क करें.

ब्रेन स्ट्रोक के शुरुआती लक्षण

सामान्य से अधिक सिरदर्द

सिर में दर्द होना वैसे तो सामान्य बात है लेकिन कई बार सिरदर्द काफी बढ़ जाता है और लंबे समय तक रहता है. ऐसे में यह ब्रेन स्ट्रोक आने का शुरुआती संकेत हो सकता है. सिरदर्द के साथ, मतली, उल्टी सही से दिखाई न देना ऐसे संकेत नजर आते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए.

एक महीने के लिए छोड़ दिया मीठा खाना तो क्या होगा? जानें शुगर छोड़ने के 5 बड़े फायदे

हिचकी आना

हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो आपको बिना कारण लगातार हिचकी आती है तो यह भी स्ट्रोक आने की चेतावनी हो सकती है. वैसे हिचकी आना सामान्य बात है लेकिन हिचकी कई घंटों और दिनों तक आती है तो यह गंभीर हो सकता है. हिचकी के कारण खाने और बोलने में दिक्कत होती है तो डॉक्टर से संपर्क करें.

सीने में दर्द

तनाव, मतली, उल्टी और सीने में जकड़न होना स्ट्रोक आने के लक्षण हो सकते हैं. सोने से पहले सीने में दर्द होना ब्लड वेसल्स में धक्का बनने और ऑक्सीजन की कमी के कारण हो सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि, दिल और दिमाग की सेहत आपस में जुड़ी होती है. लगातार सीने में दर्द को आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.