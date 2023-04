Uric Acid Remedy: 1 महीने में ब्लड से यूरिक एसिड पूरी तरह हो जाएगा गायब, घुटने का दर्द होगा जड़ से दूर

Uric Acid Control: किचन की ये चीज 1 महीने में कर देगी यूरिक एसिड खत्म

डीएनए हिंदी: शरीर में यूरिक एसिड (Uric Acid) के बढ़ने से आप कई तरह के उपाय अपनाते हैं. दवाएं खाते हैं और कई इलाज भी करते हैं लेकिन ये जिद्दी यूरिक एसिड कम (Uric Acid Level) नहीं होता और शरीर में कई बीमारियों को जगह दे देता है. किचन का एक ऐसा मसाला (Kitchen Masala) ऐसा है जो यूरिक एसिड को कम करने में मदद करता है. हल्दी (Turmeric Control Uric Acid) खाने का जायका तो बढ़ाती ही है साथ में शरीर को स्वस्थ रखने में भी काफी मदद करती है. आईए जानते हैं हल्दी के एंटीऑक्सीडेंट गुण (Anti Oxidant) कैसे हैं जो आपके डायबिटीज पर भी कंट्रोल (Diabetes control) करता है और एक महीने में यूरिक एसिड भी कम करता है.

High Uric Acid: जोड़ों के दर्द -सूजन को रोकना है तो इन 8 आयुर्वेदिक टिप्स का जान लें, कभी नहीं बढ़ेगा यूरिक एसिड

यूरिक एसिड बढ़ने से आपके जोड़ों में, घुटनों में, एड़ियों (Joint Pain) में काफी दर्द रहता है और चलने फिरने में भी आपको दिक्कत होती है. आईए जानते हैं हल्दी के सेवन (Haldi) से आप कैसे यूरिक एसिड कंट्रोल कर सकते हैं. दरअसल, यूरिक एसिड का बढ़ने का मतलब है आपका डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है.

Reduce Uric Acid: खून में जमा गंदा यूरिक एसिड बाहर करने के लिए चबा लें ये 3 पत्तियां, घुटने का दर्द होगा दूर

कैसे करें सेवन (How to Eat Haldi in Uric Acid)

हल्दी वाला दूध (Milk with Turmeric) आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, रोजाना रात को हल्दी वाला दूध पीएं इससे यूरिक एसिड कंट्रोल में रहता है.

हल्दी वाले दूध में अगर काली मिर्च डाल दी जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है. इससे भी यूरिक एसिड कंट्रोल होता है.

हल्दी में करक्यूमिन होता है जो सूजन से लड़ने में मदद करता है और इसके एंटी इंफ्लेमेटरी गुए शरीर को कई रोगों से बचाते हैं

ब्लड शुगर बढ़ने का कारण हाई कोलेस्ट्रॉल (Turmeric in cholesterol) भी होता है. ऐसे में हल्दी के एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण इसे कंट्रोल करने में मदद करेंगे. इसे खाने से माइग्रेन की समस्या से भी राहत मिलती है. इसका सेवन पानी में मिलाकर कर सकती हैं.

Uric Acid: ब्लड से यूरिक एसिड को 4 दिन में कर देगा ये काढ़ा बाहर, दूर होगी घुटने और जोड़ों के दर्द की समस्या

एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी (Anti Inflammatory) गुण वाली हल्दी हमें कई तरह के संक्रमण से बचाने में मदद करती है. यह शरीर में होने वाली किसी भी सूजन को ठीक करने में सहायक होती है. कई बार यूरिक एसिड के बढ़ने से शरीर के कई हिस्सों में सूजन भी आ जाती है. हल्दी पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाने का काम करती है. यह पेचिश , कब्ज, पेट में ऐंठन जैसी परेशानियों में रामबाण है.

पीली हल्दी रक्तस्राव को रोकन में मदद करती है. इसको चोट और मोच में लेप की तरह लगाया जाता है. इसके अलावा जोड़ों के दर्द से भी राहत देती है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)



देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर