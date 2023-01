Blood Sugar Remedy: ब्लड में मौजूद शुगर को बाहर कर देगा इन पत्तियों से बना काढ़ा, डायबिटीज का है ये तगड़ा इलाज

Blood Sugar Remedy: ब्लड में मौजूद शुगर को बाहर कर देगा इन पत्तियों से बना काढ़ा

डीएनए हिंदीः कई बार दवा के बाद भी ब्लड शुगर कंट्रोल (Blood Sugar Control) करना मुश्किल हो जाता है, डायबिटीज (Diabetes) में खानपान को कंट्रोल कर के और कुछ आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों (Ayurvedic Herbs) को लेने से आसानी से आप अपने शुगर को मैनेज (Manage Sugar Naturally) कर सकते हैं. यहां आपको आज अमरूद की पत्तियों के उन गुणों (Medicinal Properties of Guava Leaf) के बारे में बताएंगे जो न केवल आपके शुगर को कंट्रोल करेंगे बल्कि आप खून में इंसुलिन के प्रोडक्शन (Increase Insulin Production in Blood) को भी बढ़ा देंगे. अमरूद की पत्तियां मीठे की तलब को भी शांत (Guava थeaves Reduce Craving for Sweets) करती हैं.

अग्नाशय से जब इंसुलिन हार्मोन बनाना कम या बंद होता है तब शुगर का स्तर ब्लड में बढ़ने लगता है. ब्लड शुगर बढ़ने से शुगर के मरीज को कम दिखना, बार-बार पेशाब आना, ज्यादा प्यास लगना और चोट या घाव का देरी से भरना जैसे गंभीर लक्षण महसूस होने लगते हैं. ऐसे में ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने के लिए ऐसी चीजें खानी चाहिए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो. इसके साथ रोज कम से कम 45 मिनट की एक्सरसाइज जरूरी है. तो चलिए जानें कि डायबिटीज में ब्लड शुगर को काबू में रखने के लिए अमरूद के पत्ते दवा का काम कैसे करते हैं.

अमरूद के पत्ते करेंगे शुगर मैनेज

NCBI की रिपोर्ट बताती है कि अमरूद के पत्तों के रस में एंटी-हाइपरग्लाइसेमिक गुण होते हैं और इसके कारण ही ब्लड ग्लूकोज डाउन होता है. जापान जैसे कई देशों में अमरूद के पत्ते के काढ़े को शुगर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए पिया जाता है.

कैसे करें अमरूद के पत्तों का इस्तेमाल

अमरूद की पत्ती की चाय को पुराने उपचार के लिए एलिमेंटोथेरेपी के रूप में उपयोगी माना जाता है. एक मानव अध्ययन में पाया गया कि हर भोजन के साथ अमरूद की पत्ती की चाय का लगातार सेवन करने से हाइपोएडिपोनेक्टिनमिया और हाइपरग्लाइसेमिया में सुधार हुआ. इसका मतलब यह हुआ कि आप अमरूद के पत्तों की चाय बनाकर पी सकते हैं या बाजार से इसे खरीद सकते हैं.

अमरूद के पत्ते के फायदे

अमरूद के हरे पत्ते न सिर्फ ब्लड शुगर कंट्रोल करने में सहायक हैं बल्कि इनके नियमित इस्तेमाल से आपको दस्त रोकने, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने, वजन कम करने, कैंसर से लड़ने, आंखों की रोशनी बढ़ाने, और त्वचा की बनावट में सुधार करने में मदद मिलती है.

