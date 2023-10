Blood Sugar Remedy: ब्लड शुगर लेवल तेजी से गिरेगा अगर बासी मुंह इस मीठी पत्ती को चबा लें, डायबीटीज रहेगा कंट्रोल

अगर आपका ब्लड शुगर हमेशा हाई रहता है तो आप एक ऐसी पत्ती चबाना शुरू कर दें जो नेचुरल इंसुलिन बनाती है

डीएनए हिंदी: ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल (Blood Sugar Level) करना बेहल कठिन होता है लेकिन यहां आपको एक ऐसी पत्ती के बारे में बताने जा रहे हैं जो कड़वी नहीं, मीठी होती है और डायबिटीज की दुश्मन मानी जाती है. अगर आप रोज सुबह इस पत्ती को बासी मुंह चबा लें तो आपका ब्लड शुगर तेजी से डाउन होने लगेगा.

बता दें कि अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन (Natural Insulin) जब निकलना बंद हो जाता है या शरीर इंसुलिन को पचा नहीं पाती तब ब्लड में शुगर का स्तर बढ़ने लगता है और डायबिटीज होती है. अगर दवा ले कर भी आपका शुगर डाउन नहीं हो पा रहा तो आपको इस पत्ती को जरूर खाना चाहिए. शोध भी बताते हैं कि स्टीविया जिसे मीठी तुलसी (Sweet Tulsi Benefits) भी कहा जाता है डायबिटीज कंट्रोल

क्या है मीठी तुलसी (What is Sweet Tulsi, Stevia)

स्टीविया में कैलोरी बिल्कुल नहीं होती और एंटी डायबिटीक गुण से भरी होती हैं, इसे चीनी की जगह भी प्रयोग किया जाता है. इसकी खासियत ये है कि ये खुद मीठी होती है और मीठे की तलब को भी मारती है. तुलसी के पत्तों की तरह दिखने वाली स्टीविया नेचुरल इंसुलिन (Natural Insulin) का उत्पादन करती है और शुगर लेवल नियंत्रण में रखती है. आप आराम से चाय हो या कोई और चीज मीठे के रूप में इसे खा सकते हैं. अगर आप नेचुरली इंसुलिन को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इसका सेवन जरूर करें.

कैसे करें खाएं (How to Take Stevia)



रोजाना सुबह खाली पेट स्टीविया के पाउडर का सेवन करने से डायबिटीज कंट्रोल रहती है. इसकी पत्तियों को सुखाकर पाउडर का चूर्ण बना लें और पानी के साथ फांक लें. रोजाना एक गिलास पानी अथवा दूध में आधा ग्राम स्टीविया मिलाकर सेवन करें. यह ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने नहीं देता है. साथ ही इसमें चीनी से 20 गुणा ज्यादा मिठास है. स्टीविया बीपी, हाईपरटेंशन, चेहरे की समस्या, पेट की दिक्कत, मोटापा कंट्रोल करने में भी काम आती है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

