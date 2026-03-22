Sugar Fluctuations: बिना मीठा खाए भी क्यों बढ़ा रहता है ब्लड शुगर? कहीं ये छिपे कारण तो नहीं हैं जिम्मेदार

Blood Sugar Fluctuations: कई बार सही डाइट लेने के बावजूद भी लोगों का शुगर लेवल बढ़ा हुआ दिखता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इसके पीछे सिर्फ खाना नहीं, बल्कि शरीर के अंदर होने वाली प्रक्रियाएं और हमारी रोज की आदतें भी बड़ी भूमिका निभाती हैं.

Blood Sugar Fluctuations Hidden Causes: आमतौर पर कई लोगों का मानना है कि ब्लड शुगर बढ़ने की वजह सिर्फ मीठा खाना या जंक फूड है, और अगर चीनी कम कर दी तो सब कंट्रोल हो जाएगा. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. कई बार सही डाइट लेने के बावजूद भी लोगों का शुगर लेवल बढ़ा हुआ दिखता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इसके पीछे सिर्फ खाना नहीं, बल्कि शरीर के अंदर होने वाली प्रक्रियाएं और हमारी रोज की आदतें भी बड़ी भूमिका निभाती हैं. इसलिए ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना है तो सिर्फ डाइट नहीं, बल्कि पूरी लाइफस्टाइल पर ध्यान देना जरूरी है.

ये छिपे कारण तो नहीं हैं जिम्मेदार?

तनाव: हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, तनाव सिर्फ दिमाग पर नहीं, शरीर पर भी असर डालता है. जब आप ज्यादा तनाव में होते हैं, तो शरीर में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ जाता है, जिससे खून में शुगर लेवल बढ़ सकता है. अगर लंबे समय तक तनाव बना रहे, तो इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं कर पाता और शुगर कंट्रोल से बाहर हो सकती है.

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नींद की कमी: इसके अलावा अगर आप रोजाना 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद नहीं लेते हैं, तो इसका असर सीधे ब्लड शुगर पर पड़ता है. कम नींद से इंसुलिन का असर कम हो जाता है, जिससे शरीर ग्लूकोज को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता है. धीरे-धीरे यह आदत डायबिटीज का खतरा बढ़ा सकती है.

तेज या हाई इंटेंसिटी वर्कआउट: शुगर कंट्रोल के लिए एक्सरसाइज जरूरी होती है, लेकिन हर बार इसका असर एक जैसा नहीं होता है. कई बार बहुत तेज या हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने पर शरीर तुरंत एनर्जी के लिए ज्यादा ग्लूकोज छोड़ देता है, जिससे थोड़े समय के लिए ब्लड शुगर बढ़ सकता है. हालांकि यह बढ़ोतरी अस्थायी होती है और बाद में सामान्य हो जाती है.

बीमारी के दौरान: जब शरीर किसी बीमारी या इंफेक्शन से लड़ रहा होता है, तो उसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है. ऐसे में शरीर खून में ज्यादा ग्लूकोज छोड़ता है, जिससे बुखार या बीमारी के समय शुगर लेवल बढ़ सकता है.

हार्मोनल बदलाव: इसके अलावा महिलाओं में पीरियड्स या मेनोपॉज के दौरान हार्मोन बदलते हैं, जिसका असर इंसुलिन पर पड़ता है. इससे ब्लड शुगर बढ़ सकता है और यह कुछ दिनों तक बना रह सकता है.

इन बातों का रखें ध्यान

ब्लड शुगर बार-बार बढ़ रहा है, तो सिर्फ खाने को जिम्मेदार न मानें. इस स्थिति में अपनी नींद, तनाव, एक्सरसाइज और सेहत का भी ध्यान रखें. समय पर जांच और डॉक्टर की सलाह से शुगर को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में मदद मिलती है.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के लिए है. ब्लड शुगर या डायबिटीज से जुड़ी किसी भी समस्या, जांच या इलाज के लिए डॉक्टर की सलाह जरूर लें, स्वयं उपचार से बचें.

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