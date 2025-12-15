FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeसेहत

सेहत

Warning Signs: पेशाब के रास्ते आने लगा है खून? इस खतरनाक बीमारी का हो सकता है संकेत, न करें इग्नोर

Early Signs Of Prostate Cancer: आमतौर पर शरीर में जब भी कोई बीमारी पनपती है, तो बॉडी इसका सिग्नल पहले ही देने लगती है. लेकिन, कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं, जिनके लक्षणों का पता देर से लगता है. ऐसी ही एक खतरनाक बीमारी है प्रोस्टेट कैंसर. आइए जानें इसके लक्षणों के बारे में...

Abhay Sharma

Updated : Dec 15, 2025, 01:49 PM IST

Blood In Urine Can Be Sign Of Prostate Cancer: आमतौर पर शरीर में जब भी कोई बीमारी पनपती है, तो बॉडी इसका सिग्नल पहले ही देने लगती है. लेकिन, कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं, जिनके लक्षणों का पता देर से लगता है. ऐसी ही एक खतरनाक बीमारी है प्रोस्टेट कैंसर, जो पुरुषों में होने वाले सबसे आम कैंसर में से एक है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कई बार जब प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण नजर आते हैं, तब तक बीमारी एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी होती है.

इस कंडीशन में इलाज मुश्किल हो जाता है. इसलिए समय पर स्क्रीनिंग कराना बेहद जरूरी हो जाता है. आज हम आपको प्रोस्टेट कैंसर के कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.  

पेशाब के रास्ते खून आना

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यूरिन का रंग अगर गुलाबी या लाल दिखाई दे, तो ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर या यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए.  इसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. चाहे दर्द न हो या यह फिर ऐसा केवल एक बार ही हुआ हो. जांच कराना जरूरी है. इसका सीधा सा मतलब है कि आपके यूरिन में खून निकल रहा है. 

यह भी पढ़ें: दिमाग ‘ओवरलोड’, Overthinking ने उड़ा दी है रातों की नींद? जानिए आयुर्वेद में क्या है इसका परमानेंट सॉल्यूशन

यूरिन करने में दिक्कत होना

इसके अलावा अगर यूरिन आने के बावजूद ठीक से पेशाब न हो पा रहा है, या ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं हो रहा तो इसे नजरअंदाज न करें. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, प्रोस्टेट से होकर ही यूरिन की नली गुजरती है और कैंसर बढ़ने पर यह नली दब सकती है. इस कंडीशन में यूरिन रुकने लगता है. इतना ही नहीं, कई मामलों में कैथेटर लगाकर ब्लैडर से यूरिन निकालना पड़ता है.

इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज

इसके अलावा कमर के नीचे या पेल्विक एरिया में दर्द या भारीपन, एडवांस प्रोस्टेट कैंसर का संकेत हो सकता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कैंसर बढ़ने पर यह आसपास की मांसपेशियों या रेक्टल वॉल तक फैल सकता है. इस स्थिति में ऐसा लगता है जैसे कोई गेंद पर बैठा हो. इसके अलावा बार-बार पेशाब आ रहा है तो भी सावधान हो जाएं. क्योंकि रात में नींद से उठकर पेशाब जाना या दिन में बार-बार टॉयलेट की जरूरत पड़ना भी एक लक्षण हो सकता है.

कब लें एक्सपर्ट्स से सलाह 

ये लक्षण लंबे समय से बने हुए हैं तो किसी भी स्थिति में आपको डॉक्टर से मिलने में देरी नहीं करनी चाहिए. इस कंडीशन में सही वजह जानने के लिए पूरी जांच कराना जरूरी है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, हर बार इन लक्षणों का मतलब कैंसर ही हो ऐसा भी नहीं है. प्रोस्टेट के बढ़ने या अन्य सामान्य समस्याओं की वजह से भी आपको ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा सकता है. 

