Blood Donation: सच में ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं ट्रांसजेंडर्स, सेक्स वर्कर्स और समलैंगिक? जानें क्या है डॉक्टर की राय 

Blood Donation And Safety: भारत में हर साल लाखों मरीज समय पर खून नहीं मिलने के कारण अपनी जान गंवा देते हैं. दूसरी ओर गुरुवार (12 मार्च 2026) को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तमाम समीक्षाओं के बाद समलैंगिक, ट्रांसजेंडर और यौनकर्मियों पर रक्तदान को लेकर प्रतिबंध बरकरार रखा गया है...

Blood Donation And Safety Policy: रक्तदान को महादान कहा जाता है, क्योंकि आपकी छोटी सी कोशिश किसी की जान बचा सकती है. दुर्घटना, सर्जरी या अन्य गंभीर स्थितियों में कई मरीजों को तुरंत खून की जरूरत पड़ती है. ऐसे समय में किसी का किया हुआ रक्तदान उनके लिए जीवनदान बन सकता है. चिंता की बात यह है कि भारत में हर साल लाखों मरीज समय पर खून नहीं मिलने के कारण अपनी जान गंवा देते हैं. इसका मुख्य कारण यह है कि देश में खून की जरूरत और उपलब्धता के बीच अभी भी बड़ा अंतर है.

दूसरी ओर गुरुवार (12 मार्च 2026) को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तमाम समीक्षाओं के बाद समलैंगिक, ट्रांसजेंडर और यौनकर्मियों पर रक्तदान को लेकर प्रतिबंध बरकरार रखा गया है. ऐसे में इसको लेकर बहस तेज हो गई है, इस सवाल के साथ कि आखिर ये लोग रक्तदान क्यों नहीं कर सकते हैं?

ट्रांसजेंडर-समलैंगिकों पर रक्तदान पर पाबंदी

बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि ट्रांसजेंडर, गे पुरुषों और यौनकर्मियों के रक्तदान पर लगा प्रतिबंध फिलहाल जारी रहेगा. यह फैसला विशेषज्ञों द्वारा पहले के निर्णय की समीक्षा करने के बाद लिया गया है. मुख्य न्यायाधीश Surya Kant की अध्यक्षता वाली पीठ उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत National Blood Transfusion Council और National AIDS Control Organisation के 2017 के रक्तदान दिशानिर्देशों को चुनौती दी गई है

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इन दिशानिर्देशों में ट्रांसजेंडर लोगों, समलैंगिक पुरुषों और महिला यौनकर्मियों को एचआईवी संक्रमण के उच्च जोखिम वाले समूह में रखा गया है. इसी वजह से उनके रक्तदान पर रोक लगाई गई है. पिछले साल कोर्ट ने इस प्रतिबंध पर दोबारा विचार करने को कहा था.

कोर्ट ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल Aishwarya Bhati ने कोर्ट को बताया कि विशेषज्ञों की राय में यह प्रतिबंध जनहित और मरीजों की सुरक्षा के लिए जरूरी है, उनका कहना था कि अगर इस बैन में ढील दी गई तो खून पाने वाले मरीजों को नुकसान हो सकता है. सरकार ने इसे भेदभाव नहीं बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा का कदम बताया.

वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील Jayna Kothari ने कहा कि यह फैसला लोगों को उनकी यौन पहचान के आधार पर निशाना बनाता है. वरिष्ठ वकील Jayna Kothari ने कहा कि अगर कोई शादीशुदा विषमलैंगिक व्यक्ति रक्तदान करना चाहता है, तो उससे यह नहीं पूछा जाता कि उसने आखिरी बार असुरक्षित यौन संबंध कब बनाए थे. उन्होंने कहा कि जोखिम किसी की पहचान से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से होता है. कोई विषमलैंगिक व्यक्ति भी असुरक्षित संबंध बना सकता है, तो उसका खून भी जोखिम भरा हो सकता है.

मुख्य न्यायाधीश Surya Kant ने केंद्र के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि गरीब मरीजों को मुफ्त में मिलने वाले खून में संक्रमण का एक प्रतिशत भी खतरा नहीं लिया जा सकता है.

रक्तदान का सबसे बड़ा नियम सुरक्षा, व्यक्ति की पहचान नहीं

Healthpil.com के फाउंडर और जाने-माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. राहुल चावला कहते हैं कि

'रक्तदान का सबसे बड़ा नियम सुरक्षा है, खासकर उस मरीज की जिसे खून चढ़ाया जाना है. इसलिए दुनिया भर में ब्लड बैंक दाता के चयन के लिए कुछ नियम बनाते हैं. कुछ लोगों को ज्यादा जोखिम वाले समूह में रखा जाता है, क्योंकि उनमें एचआईवी, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी जैसे संक्रमण का खतरा ज्यादा पाया गया है. इसी कारण भारत की गाइडलाइंस में ट्रांसजेंडर, समलैंगिक पुरुष और यौनकर्मियों के रक्तदान पर रोक रखी गई है. हालांकि हर दान किए गए खून की लैब में जांच होती है. लेकिन एक समय ऐसा भी होता है जिसे ‘विंडो पीरियड’ कहा जाता है. इसमें शरीर में संक्रमण तो आ जाता है, लेकिन टेस्ट में तुरंत पकड़ में नहीं आता. इसी जोखिम को कम करने के लिए कई देशों में ऐसे प्रतिबंध लगाए गए थे.'

उन्होंने यह भी कहा कि अब कई देशों ने यह प्रतिबंध हटाकर रिस्क के आधार पर जांच शुरू कर दी है, यानी किसी व्यक्ति की पहचान नहीं, बल्कि उसके हाल के व्यवहार और जोखिम को देखकर फैसला लिया जाता है. अगर भारत में भी कभी यह प्रतिबंध हटाया जाता है, तो इसके लिए मजबूत जांच प्रणाली, सही सवाल-जवाब की प्रक्रिया और भरोसेमंद टेस्टिंग सिस्टम की जरूरत होगी. यह मामला सिर्फ समानता का नहीं, बल्कि मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की तैयारी का भी है.

रक्तदान को लेकर जागरूकता है जरूरी

भारत में खून की जरूरत के मुकाबले रक्तदान करने वालों की संख्या अभी भी कम है. कोरोना महामारी के बाद यह कमी और ज्यादा बढ़ गई है. देश में हर दो सेकेंड में किसी न किसी व्यक्ति को खून की जरूरत पड़ती है और हर साल करीब 1.4 करोड़ यूनिट रक्त की मांग होती हैय इसके बावजूद हर साल लगभग 30 से 40 लाख यूनिट खून की कमी रह जाती है. विशेषज्ञों का कहना है कि जागरूकता की कमी के कारण लोग रक्तदान के लिए आगे नहीं आते, जबकि रक्तदान से न सिर्फ किसी की जान बचती है बल्कि दान करने वाले को भी स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं.

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