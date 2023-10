Cholesterol Dangerous Sign: पैरों में नजर आने वाले ये 6 संकेत, शरीर में तेजी से बढ़ रहे हाई कोलेस्ट्रॉल का हैं सिग्नल

Cholesterol Symptoms in Legs: कोलेस्ट्रॉल जब ब्लड में अधिक होने लगता है तो नसों की ब्लॉकेज शुरू होती है और इसके सकेत पैर में नजर आते हैं.

डीएनए हिंदीः हाई कोलेस्ट्रॉल (High Cholesterol) ब्लड में जब बढ़ता है तो आसानी से इसके संकेत शरीर पर नजर नहीं आते हैं. इसे संकेत तब दिखने शुरू होते हैं जब ये खतरे के निशान पर होता है. ब्लड में वसा ( Fat In Blood) जब नसों को जकड़ ( Veins Blocked) लेती हैं और नसें सूजकर फूलने (Swelling in Nerves) लगती हैं जिससे ब्लड सर्कुलेशन (Blood Circulation) प्रभावित होने लगता है, तब इसके संकेत पैरों में सबसे पहले (Cholesterol Symptoms in Leg) दिखते हैं.

हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षण पैरों में नजर आने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जब ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है तो पैर से ब्लड नीचे से उपर आसानी से नहीं जा पाता. स्लो ब्लड सर्कुलेशन होने से पैरों में ही सबसे पहले समस्या होती है. यहां आपको पैरों में नजर आने वाले 6 ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जो यह बताते हैं कि नसों की ब्लॉके हार्ट या स्ट्रोक के खतरे पैदा कर रही है.

पैरों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर दिखते हैं ये 6 लक्षण

अगर आपके पैर बहुत पीले नजर आ रहे या उसमे नीलापन या नीले पैच दिख रहे तो ये हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत है

पैर के तलवों और उंगलियों में अगर सुन्नाहट महसूस होने लगे.

पैरों में में दर्द होने लगे और ये दर्द लेटने पर ज्यादा हो.

तलवों में छाले पड़ने लगें और ये जल्दी ठीक न हों.

पैर के तलवे ठंडे रहें, गर्मियों में भी इसमें ठंडापन रहे.

घुटने से लेकर पैर के तलवे तक में सूजन आने लगे या नसों में उभार दिखे.

इसके साथ ही अगर पैरों के बाल का झड़ने लगें या स्किन बेहद चिकनी और चमकदार हो जाए तो ये भी हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत है.

जोखिम को कैसे कम करें

असंतृप्त वसा वाली चीजें लें जैसे जैतून, सूरजमुखी, मक्का, रेपसीड, अखरोट और बीज के तेल आदि.

साथ ही सप्ताह में कम से कम 150 मिनट यानी करीब 2.5 घंटे की एक्सरसाइज जरूर करें. इसके लिए आप तेज चलना, साइकिल चलना या तैराकी कुछ भी चुन सकते हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

