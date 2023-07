Uric Acid Remedy : खून से गंदे यूरिक एसिड को करेला करेगा बाहर, दूर होगा जोड़ों का दर्द

Karela खाने से खून से गंदा यूरिक एसिड बाहर निकल जाएगा, जोड़ों के दर्द की समस्या कम होगी, खाने का तरीका जान लें और करेला का जूस कैसे बनाएं

डीएनए हिंदी : Uric Acid Kam Kare Karela in Hindi- जोड़ों में दर्द (Joint Pain) घुटनों में, पैरों की ऊंगलियों, एड़ियों में दर्द ये सब यूरिक एसिड बढ़ने (High Uric Acid) की निशानियां हैं. शरीर में जब यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब इस तरह की परेशानियां दिखाई देती है, सुबह आप बिस्तर से नीचे पैर भी नहीं रख पाती हैं. आपके पैरों के नीचे बहुत दर्द होता है. इसलिए जरूरी है कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि खून में यूरिक एसिड की मात्रा किसी कीमत पर न बढ़े. इसमें आयुर्वेदिक इलाज बहुत ही कारगर साबित होते हैं. करेला (Bitter Gourd Ke Fayde) जिस सब्जी को कोई जल्दी से खाना नहीं चाहते हैं लेकिन यह यूरिक एसिड लेवल कम करने में रामबाण है.

नोएडा के आयुर्वेदिक डॉक्टर रमाकांत द्विवेदी बताते हैं कि भले ही आप दवाएं ले रहे हैं लेकिन आयुर्वेद में कोलेस्ट्रॉल (High Cholesterol) डायबिटीज (Diabetes) और यूरिक एसिड (High Uric Acid Level) जैसी बीमारियों का बहुत अच्छा इलाज है. आप बस खाने में कुछ चीजें शामिल करके ऐसा कर सकते हैं. करेला (Bitter Gourd) ऐसी ही एक सब्जी है जो कड़वी जरूर है लेकिन खून से गंद यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मदद करती है. जिन्हें वात दोष (Acid) की शिकायत होती है उन्हें गैस वाली कोई सब्जियां नहीं खानी चाहिए जिससे गाउट की समस्या पैदा होती है या फिर शरीर में दर्द बनता हो. जैसे गोभी, अरबी, बैंगन, बीन्स इन सब्जियों से परहेज करें (What to Avoid in Uric Acid)

यूरिक एसिड शरीर में जमने वाला एक अवशिष्ट पदार्थ है, जो खून में मिलकर किडनी के रास्ते से फिल्टर हो जाता है लेकिन अगर किसी कारण से यह शरीर में ही जमा हो जाता है तब दिक्कत होती है, खून में यूरिक एसिड जमा होने से गाउट और ज्वाइंट पेन होता है.

करेले के फायदे (Karele ke Fayde)



करेले में विटामिन सी, आयरन, मैग्नेशियम और कई पौष्टिक मिनरल्स पाए जाते हैं, जो किडनी, लीवर के लिए बहुत ही अच्छा है. यह खून साफ करने में मददगार है, जिससे खून में जमा गंदा यूरिक एसिड भी निकल जाता है. यह कैल्शियम, बीटा-कैरोटीन और पोटेशियम की अच्छी मात्रा से भी भरा होता है. वैसे तो करेला एक ऐसी सब्जी है जो कई और बीमारियों में भी फायदेमंद है, शुगर कंट्रोल, बीपी कंट्रोल, वजन कम करने में भी कारगर है.



करेले का जूस थोड़ा कड़वा लग सकता है लेकिन अगर आप चाहें तो करेले की सब्जी बना सकते हैं, इसमें हल्का सा नमक डालकर पानी में भिगोकर छोड़ दें, फिर तेल में हल्का फ्राई करें. करेले का जूस बहुत ही फायदेमंद साबित है.



