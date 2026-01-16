FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

कोल्हापुर में BJP 5 सीटों पर आगे, मुंबई में BJP+ 27 सीटों पर आगे, भिवंडी में BJP 8 सीटों पर आगे, संभाजीनगर में AIMIM 5 सीटों पर आगे, कोल्हापुर में BJP 10 सीटों पर आगे, पुणे में बीजेपी 32 सीटों पर आगे, पुणे में बीजेपी 32 सीटों पर आगे | शिवसेना उद्धव ठाकरे 15 सीटों पर आगे, BMC चुनाव- कांग्रेस 7 सीटों पर आगे, पुणे में बीजेपी 8 सीटों पर आगे, नागपुर में BJP 16 सीटों पर आगे, महाराष्ट्र- शिवसेना UBT 20 सीटों पर आगे, ठाणे में शिवसेना 14 सीटों पर आगे, धुले में बीजेपी 5 सीटों पर आगे चल रही, धुले में बीजेपी 5 सीटों पर आगे चल रही, BMC चुनाव- NCP 3 सीटों पर आगे चल रही

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bitter Gourd Benefits: ज्यादातर लोगों को नहीं पता होंगे करेले के फायदे, एक-दो नहीं कई बीमारियों का है काल

ज्यादातर लोगों को नहीं पता होंगे करेले के फायदे, एक-दो नहीं कई बीमारियों का है काल

Shukra Pradosh Vrat Katha: शुक्र प्रदोष व्रत पर जरूर पढ़ें ये कथा और भगवान शिव की आरती, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत

शुक्र प्रदोष व्रत पर जरूर पढ़ें ये कथा और भगवान शिव की आरती, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत

Weather Update: कोहरे और शीतलहर के साथ IMD ने यूपी के लिए जारी किया बारिश का अलर्ट, ठंड और कंपकपी से नहीं मिलेगी राहत

कोहरे और शीतलहर के साथ IMD ने यूपी के लिए जारी किया बारिश का अलर्ट, ठंड और कंपकपी से नहीं मिलेगी राहत

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
वो नगर निगम जो भारत के कई राज्यों से है ज्यादा अमीर, जानें BMC का इतिहास और अंग्रेजों से कनेक्शन

वो नगर निगम जो भारत के कई राज्यों से है ज्यादा अमीर, जानें BMC का इतिहास और अंग्रेजों से कनेक्शन

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों की तकदीर सोने की कलम से लिखी होती है, जिस चीज पर रखते हैं हाथ हो जाती है उनकी

इन तारीखों पर जन्मे लोगों की तकदीर सोने की कलम से लिखी होती है, जिस चीज पर रखते हैं हाथ हो जाती है उनकी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सबसे खास IAS-IPS अफसर, हर बड़े फैसले में रहती है इनकी राय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सबसे खास IAS-IPS अफसर, हर बड़े फैसले में रहती है इनकी राय

Homeसेहत

सेहत

Bitter Gourd Benefits: ज्यादातर लोगों को नहीं पता होंगे करेले के फायदे, एक-दो नहीं कई बीमारियों का है काल

करेले का स्वाद भले ही कड़वा हो, लेकिन इसका सेवन कई बीमारियों के लिए रामबाण साबित होता है.यह शरीर में विटामिन और जरूरी पोषक तत्व देता है, जिसे बॉडी चुस्त दुरुस्त बनी रहती है.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Jan 16, 2026, 08:54 AM IST

Bitter Gourd Benefits: ज्यादातर लोगों को नहीं पता होंगे करेले के फायदे, एक-दो नहीं कई बीमारियों का है काल
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

करेले का नाम सुनते ही बहुत लोग मुंह सिकोड़ लेते हैं. इसकी वजह करेले का कड़वा स्वाद है, लेकिन स्वाद में भले ही करेला कड़वा हो, लेकिन इसके अंदर औषधीय गुण हैं, जो इसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद मनाता है. यह कई बीमारियों को दूर करने के साथ ही सेहत को कई जरूरी पोषक तत्व देता है. 

खून को करता है साफ

करेला खून को शुद्ध करने से लेकर विटामिन ए, बी और सी की पूर्ति करता है.आयुर्वेद में करेले को 'करवेल्लक' कहा जाता है, जो खून में जमा गंदगी को बाहर करने के साथ ही बढ़ी हुई शुगर और कीड़ों तक को साफ करने की क्षमता रखता है. करेला अग्नि और अग्न्याशय तक पहुंचने वाली एक शुद्धिकरण औषधि है, जो गहराई से खून को पोषण देकर आंतों के कीड़े, घाव को भरने और त्वचा विकारों की जड़ तक काम करता है. साथ ही शरीर को कई बीमारियों से राहत दिलाने की ताकत रखता है.

स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए है रामबाण

करेला स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी दवा की तरह काम करता है, क्योंकि यह माताओं में दूध बनाने वाले हार्मोन का उत्पादन तेजी से करता है. हालांकि, इसका सेवन चिकित्सक की सलाह के बाद ही करें. अगर शरीर पर किसी तरह के घाव हो गए हैं तो करेले का लेप दवा की तरह काम करता है. ये घाव को भरने में मदद करता है, घाव के संक्रमण को रोकता है और सूजन को कम करने में मदद करता है.

आंतों को करता है डिटॉक्स

आंतों का डिटॉक्स होना बहुत जरूरी है. अगर आंतों में कई दिनों तक मल साफ नहीं होता है, तो आंतों में कीड़े और बुरे बैक्टीरिया पनपने लगते हैं. ऐसे में भूख कम लगती है, खाना खाते ही शौच जाना पड़ जाता है और खाया-पीया शरीर को लगता नहीं है. ऐसे में करेले को जूस या सलाद के रूप में सेवन किया जा सकता है. करेले के कड़वेपन को कम करने के लिए नमक लगाकर कुछ घंटों के लिए रख दें, इससे करेला पानी छोड़ देगा और उसका कड़वापन भी कम होगा.

एक्ने और मुंहासे भी हो जाते हैं दूर

अगर चेहरे पर एक्ने और मुंहासे बहुत होते हैं, तो यह खून की अशुद्धि का संकेत देता है. खून को शुद्ध करने के लिए रोजाना करेले के जूस का सेवन करना लाभकारी रहेगा. ये खून को शुद्ध कर चेहरे पर निखार लाएगा और खुजली और रूखेपन से भी राहत मिलेगी. करेला इन सभी मूल कारणों को संतुलित करता है. यह शरीर को स्वयं ठीक होने की शक्ति को लौटाता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी पर आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
वो नगर निगम जो भारत के कई राज्यों से है ज्यादा अमीर, जानें BMC का इतिहास और अंग्रेजों से कनेक्शन
वो नगर निगम जो भारत के कई राज्यों से है ज्यादा अमीर, जानें BMC का इतिहास और अंग्रेजों से कनेक्शन
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों की तकदीर सोने की कलम से लिखी होती है, जिस चीज पर रखते हैं हाथ हो जाती है उनकी
इन तारीखों पर जन्मे लोगों की तकदीर सोने की कलम से लिखी होती है, जिस चीज पर रखते हैं हाथ हो जाती है उनकी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सबसे खास IAS-IPS अफसर, हर बड़े फैसले में रहती है इनकी राय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सबसे खास IAS-IPS अफसर, हर बड़े फैसले में रहती है इनकी राय
टेस्ट, वनडे और टी20 में साल 2026 का पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज, इस फॉर्मेट में भारतीय बल्लेबाज का नाम
टेस्ट, वनडे और टी20 में साल 2026 का पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज, इस फॉर्मेट में भारतीय बल्लेबाज का नाम
होम कोचिंग देकर IAS पति ने पत्नी को भी बनाया अधिकारी, जानें इस पावर कपल की सफलता और प्रेम की कहानी
होम कोचिंग देकर IAS पति ने पत्नी को भी बनाया अधिकारी, जानें इस पावर कपल की सफलता और प्रेम की कहानी
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 15 January 2026: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: दिल टूटने के बाद भी लॉयल रहते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, क्या आपका बर्थडे भी है इसमें शामिल
दिल टूटने के बाद भी लॉयल रहते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, क्या आपका बर्थडे भी है इसमें शामिल
Magh Mela 2026: माघ मेला प्रयागराज में मकर संक्रांति पर उमड़ा आस्था का सैलाब, 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु करेंगे संगम स्नान
माघ मेला प्रयागराज में मकर संक्रांति पर उमड़ा आस्था का सैलाब, 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु करेंगे संगम स्नान
Mahalakshmi Rajyog 2026: मकर संक्रांति के बाद बना रहा महालक्ष्मी राजयोग, इन 3 राशियों के जीवन में खुलेंगे तरक्की के रास्ते
मकर संक्रांति के बाद बना रहा महालक्ष्मी राजयोग, इन 3 राशियों के जीवन में खुलेंगे तरक्की के रास्ते
72 साल बाद क्यों बदल जाएगी मकर संक्रांति की तारीख? जनवरी में इस तारीख पर हर साल होगी खिचड़ी, नहीं रहेगा कोई कंफ्यूजन
72 साल बाद क्यों बदल जाएगी मकर संक्रांति की तारीख? जनवरी में इस तारीख पर हर साल होगी खिचड़ी, नहीं रहेगा कोई कंफ्यूजन
MORE
Advertisement