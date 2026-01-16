Bitter Gourd Benefits: ज्यादातर लोगों को नहीं पता होंगे करेले के फायदे, एक-दो नहीं कई बीमारियों का है काल

करेले का स्वाद भले ही कड़वा हो, लेकिन इसका सेवन कई बीमारियों के लिए रामबाण साबित होता है.यह शरीर में विटामिन और जरूरी पोषक तत्व देता है, जिसे बॉडी चुस्त दुरुस्त बनी रहती है.

करेले का नाम सुनते ही बहुत लोग मुंह सिकोड़ लेते हैं. इसकी वजह करेले का कड़वा स्वाद है, लेकिन स्वाद में भले ही करेला कड़वा हो, लेकिन इसके अंदर औषधीय गुण हैं, जो इसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद मनाता है. यह कई बीमारियों को दूर करने के साथ ही सेहत को कई जरूरी पोषक तत्व देता है.

खून को करता है साफ

करेला खून को शुद्ध करने से लेकर विटामिन ए, बी और सी की पूर्ति करता है.आयुर्वेद में करेले को 'करवेल्लक' कहा जाता है, जो खून में जमा गंदगी को बाहर करने के साथ ही बढ़ी हुई शुगर और कीड़ों तक को साफ करने की क्षमता रखता है. करेला अग्नि और अग्न्याशय तक पहुंचने वाली एक शुद्धिकरण औषधि है, जो गहराई से खून को पोषण देकर आंतों के कीड़े, घाव को भरने और त्वचा विकारों की जड़ तक काम करता है. साथ ही शरीर को कई बीमारियों से राहत दिलाने की ताकत रखता है.

स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए है रामबाण

करेला स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी दवा की तरह काम करता है, क्योंकि यह माताओं में दूध बनाने वाले हार्मोन का उत्पादन तेजी से करता है. हालांकि, इसका सेवन चिकित्सक की सलाह के बाद ही करें. अगर शरीर पर किसी तरह के घाव हो गए हैं तो करेले का लेप दवा की तरह काम करता है. ये घाव को भरने में मदद करता है, घाव के संक्रमण को रोकता है और सूजन को कम करने में मदद करता है.

आंतों को करता है डिटॉक्स

आंतों का डिटॉक्स होना बहुत जरूरी है. अगर आंतों में कई दिनों तक मल साफ नहीं होता है, तो आंतों में कीड़े और बुरे बैक्टीरिया पनपने लगते हैं. ऐसे में भूख कम लगती है, खाना खाते ही शौच जाना पड़ जाता है और खाया-पीया शरीर को लगता नहीं है. ऐसे में करेले को जूस या सलाद के रूप में सेवन किया जा सकता है. करेले के कड़वेपन को कम करने के लिए नमक लगाकर कुछ घंटों के लिए रख दें, इससे करेला पानी छोड़ देगा और उसका कड़वापन भी कम होगा.

एक्ने और मुंहासे भी हो जाते हैं दूर

अगर चेहरे पर एक्ने और मुंहासे बहुत होते हैं, तो यह खून की अशुद्धि का संकेत देता है. खून को शुद्ध करने के लिए रोजाना करेले के जूस का सेवन करना लाभकारी रहेगा. ये खून को शुद्ध कर चेहरे पर निखार लाएगा और खुजली और रूखेपन से भी राहत मिलेगी. करेला इन सभी मूल कारणों को संतुलित करता है. यह शरीर को स्वयं ठीक होने की शक्ति को लौटाता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी पर आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

