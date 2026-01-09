FacebookTwitterYoutubeInstagram
US के संगठनों से हटने पर MEA ने कहा, अमेरिका के प्रस्तावित बिल पर हमारी नजर. वैश्विक मुद्दों पर सभी से सहयोग. | अमेरिकी बिल पर MEA का बड़ा बयान- अमेरिका के प्रस्तावित बिल की हमें जानकारी है. हम इस पर बारीकी से नजर बनाए हैं. 2025 में PM मोदी-ट्रंप की कई स्तर पर बातचीत हुई. एक साल में दोनों के बीच 8 बार बातचीत हुई.

'हम झुकेंगे नहीं...', खामेनेई की खुली चेतावनी के पीछे क्या है वजह, किन हथियारों के बल पर ट्रंप को दे रहे चुनौती?

मिनटों शराब की बोतल खत्म करने वाले हो जाए सावधान, रिसर्च का दावा- बिंज ड्रिंकिंग से डैमेज हो जाती हैं आंत और लिवर

जेईई मेन्स सेशन 1 की परीक्षा की तारीखों में हुआ बदलाव, यहां चेक करें टाइम टेबल

भारत की Mother River कौन है? जानें इस नदी को क्यों मिला है मां का दर्जा

IND vs NZ ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में मौजूदा टीम के सिर्फ दो भारतीय

सर्दियों की डाइट में शामिल कर लें ये 7 तरह के लड्डू, ठिठुरन भरी सर्दी में अंदर तक गर्म रहेगा शरीर

सेहत

मिनटों शराब की बोतल खत्म करने वाले हो जाए सावधान, रिसर्च का दावा-बिंज ड्रिंकिंग से डैमेज हो जाती हैं आंत और लिवर

अगर कम समय में तेजी से पैग पीने से स्वास्थ्य को होता भयंकर नुकसान. हाल ही में सामने आई एक रिसर्च में दावा किया गया.

नितिन शर्मा

Updated : Jan 09, 2026, 04:31 PM IST

मिनटों शराब की बोतल खत्म करने वाले हो जाए सावधान, रिसर्च का दावा-बिंज ड्रिंकिंग से डैमेज हो जाती हैं आंत और लिवर
आज के समय में शादी विवाह या किसी आयोजन में शराब पीते हैं तो कुछ हर दिन शराब की बोतल गटक लेते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी शराब के पैक गटकना सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक होता है. यह आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है. इसे बिंज ड्रिंकिंग कहा जाता है. इसका मतलब है कि जो महिलाएं या पुरुष दो घंटे में 4 से 5 ड्रिंक पी जाते हैं. उनके लिए इस तरह से शराब पीना बेहद घातक होता है. यह उनकी सेहत को बिगाड़ सकता है.  

रिसर्च के अनुसार, सिर्फ एक बार इस तरह शराब पीने से आंत की अंदरूनी परत कमजोर हो जाती है. इससे आंत की क्षमता कम हो जाती है, जो बैक्टीरिया और जहरीले तत्वों को खून में जाने से रोकती है. इस स्थिति को “लीकी गट” कहा जाता है. यानी आंत में छोटे-छोटे रिसाव हो जाते हैं, जिनसे नुकसानदायक तत्व शरीर में पहुंचने लगते हैं. 

लंबे समय तक बहुत ज्यादा और जल्दी शराब पीने के नुकसान

हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में मेडिसिन की प्रोफेसर और इस स्टडी की मुख्य लेखिका ग्योंगी जाबो ने रिसर्च में दावा किया कि हमें पहले से यह पता था कि लंबे समय तक बहुत ज्यादा शराब पीने से आंत और लिवर को नुकसान होता है, लेकिन यह साफ नहीं था कि शुरुआत में, यानी पहली ही बार ज्यादा शराब पीने पर, आंत में क्या बदलाव होते हैं. इस अध्ययन से पता चला कि थोड़े समय के लिए भी ज्यादा शराब पीने से आंत में सूजन आ सकती है और उसकी सुरक्षा परत कमजोर हो जाती है. यही से आंत और लिवर की बीमारियों की शुरुआत हो सकती है.

ज्यादा शराब पीने से कैसे आंतों को होता है नुकसान

हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और अमेरिका के बेथ इजराइल डेकोनेस मेडिकल सेंटर की टीम ने मिलकर पता लगाया कि ज़्यादा शराब पीने से आंतों को कैसे नुकसान होता है, और क्यों यह नुकसान आखिरी पैग के काफी समय बाद तक असर दिखा सकता है. इसके लिए उन्होंने देखा कि कम समय में ली गई ज्यादा मात्रा की शराब आंत के अलग-अलग हिस्सों को प्रभावित करने लगती है. कम समय में ज्यादा शराब पीने से आंत को चोट पहुंचती है. इससे शरीर की रक्षा करने वाली कुछ कोशिकाएं आंत की परत में जमा होने लगती हैं. ये कोशिकाएं आमतौर पर कीटाणुओं से लड़ने के लिए शरीर में रिजर्व होती हैं.

डिस्क्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

भारत की Mother River कौन है? जानें इस नदी को क्यों मिला है मां का दर्जा
IND vs NZ ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में मौजूदा टीम के सिर्फ दो भारतीय
सर्दियों की डाइट में शामिल कर लें ये 7 तरह के लड्डू, ठिठुरन भरी सर्दी में अंदर तक गर्म रहेगा शरीर
