मिनटों शराब की बोतल खत्म करने वाले हो जाए सावधान, रिसर्च का दावा- बिंज ड्रिंकिंग से डैमेज हो जाती हैं आंत और लिवर

आज के समय में शादी विवाह या किसी आयोजन में शराब पीते हैं तो कुछ हर दिन शराब की बोतल गटक लेते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी शराब के पैक गटकना सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक होता है. यह आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है. इसे बिंज ड्रिंकिंग कहा जाता है. इसका मतलब है कि जो महिलाएं या पुरुष दो घंटे में 4 से 5 ड्रिंक पी जाते हैं. उनके लिए इस तरह से शराब पीना बेहद घातक होता है. यह उनकी सेहत को बिगाड़ सकता है.

रिसर्च के अनुसार, सिर्फ एक बार इस तरह शराब पीने से आंत की अंदरूनी परत कमजोर हो जाती है. इससे आंत की क्षमता कम हो जाती है, जो बैक्टीरिया और जहरीले तत्वों को खून में जाने से रोकती है. इस स्थिति को “लीकी गट” कहा जाता है. यानी आंत में छोटे-छोटे रिसाव हो जाते हैं, जिनसे नुकसानदायक तत्व शरीर में पहुंचने लगते हैं.

लंबे समय तक बहुत ज्यादा और जल्दी शराब पीने के नुकसान

हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में मेडिसिन की प्रोफेसर और इस स्टडी की मुख्य लेखिका ग्योंगी जाबो ने रिसर्च में दावा किया कि हमें पहले से यह पता था कि लंबे समय तक बहुत ज्यादा शराब पीने से आंत और लिवर को नुकसान होता है, लेकिन यह साफ नहीं था कि शुरुआत में, यानी पहली ही बार ज्यादा शराब पीने पर, आंत में क्या बदलाव होते हैं. इस अध्ययन से पता चला कि थोड़े समय के लिए भी ज्यादा शराब पीने से आंत में सूजन आ सकती है और उसकी सुरक्षा परत कमजोर हो जाती है. यही से आंत और लिवर की बीमारियों की शुरुआत हो सकती है.

ज्यादा शराब पीने से कैसे आंतों को होता है नुकसान

हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और अमेरिका के बेथ इजराइल डेकोनेस मेडिकल सेंटर की टीम ने मिलकर पता लगाया कि ज़्यादा शराब पीने से आंतों को कैसे नुकसान होता है, और क्यों यह नुकसान आखिरी पैग के काफी समय बाद तक असर दिखा सकता है. इसके लिए उन्होंने देखा कि कम समय में ली गई ज्यादा मात्रा की शराब आंत के अलग-अलग हिस्सों को प्रभावित करने लगती है. कम समय में ज्यादा शराब पीने से आंत को चोट पहुंचती है. इससे शरीर की रक्षा करने वाली कुछ कोशिकाएं आंत की परत में जमा होने लगती हैं. ये कोशिकाएं आमतौर पर कीटाणुओं से लड़ने के लिए शरीर में रिजर्व होती हैं.

