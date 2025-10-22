Changing Weather Exercise: बदलते मौसम में हैं सर्दी-जुकाम से परेशान, ये 5 योगासन आपकी टेंशन करेंगे दूर

Natural Immunity Booster Yoga in Changing Weather: बदलते मौसम में सर्दी-जुकाम से बचने के लिए रोजाना 5 योगासन करें. ये आसन आपके शरीर की इम्युनिटी को बढ़ाकर आपको जुकाम और वायरल इंफेक्शन से पूरी तरह सुरक्षित रखेंगे, जिससे आप रोजमर्रा के काम सही से कर पाएंगी.

Best Yoga Poses For Immunity In Changing Weather: बदलते मौमम में सर्दी-जुकाम की समस्या होना आम बात है. सर्दी-जुकाम जब होती है लोगों को इससे काफी परेशानी होती है और वह रोजमर्रा के काम सही से नहीं कर पाते हैं. ऐसे में सर्दी-जुकाम के सीजन को देखते हुए हम आपको 5 योगासन के बारे में बताएंगे जो आपकी शरीर की इम्युनिटी बढ़ाएंगे और आपको सर्दी और जुकाम से पूरी तरह से दूर रखेंगे.

अधोमुख शावस्न

इस आसन में आपके शरीद को उल्टे वी शेप में लाना होता है. इससे रक्त प्रवाह सिर और छाती की ओर बेहतर तरीके से जाता है. यह मुद्रा नाक और फेफड़ों की सफाई करने में मदद करती है और सांस लेने की क्षमता को भी बढ़ाती है. इस मुद्रा से गले में जमा कफ बाहर निकलता है.

उष्ट्रासन

उष्ट्रासन में आप अपने शरीर को पीछे की ओर झुकाते हैं और अपनी एड़ियों को पकड़ते हैं. इस मुद्रा में आपकी छाती पूरी तरह से खुल जाती है. यह आसाना फेफड़ो को फैलाने में काफी मदद करती है और श्वसन तंत्र को मजबूत बनाती है. यह आसान रीढ़ की हड्डी को भी लचीला बनाती है और थकान को दूर कर देती है.

मत्स्यासन

इस आसान में शरीर मछली की आकार में लाया जाता है. इससे छाती के हिस्सों में खिंचाव होता है. यह खिंचाव बलगम को बाहर निकालने में सहायक होता है. जब आप इस आसान में गहरी सांस लेते हैं तो फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और सर्दी-जुकाम से जल्दी ही राहत मिलती है.

हलासन

हलासन से शरीर को कई फायदे मिलते हैं. जब आप अपने पैरों को शरीर के पीछे ले जाते हैं तो शरीर की नसें और मांसपेशियां पूरी तरह खींचती है. यह आपके पाचनतंत्र को मजबूत करता है और आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है.

शीर्षासन

शीर्षासन में जब आप सिर के बल खड़े होते हैं तो पूरे शरीर का रक्त प्रवाह शरीर की ओर होता है. इससे दिमाग, आंखें, नाक और कान तक बेहतर तरीके से ऑक्सीजन पहुंचती है. यह आसन सर्दी, जुकाम और सिरदर्द से राहत देने के साथ-साथ पूरे तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करता है.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.