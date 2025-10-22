FacebookTwitterYoutubeInstagram
Changing Weather Exercise: बदलते मौसम में हैं सर्दी-जुकाम से परेशान, ये 5 योगासन आपकी टेंशन करेंगे दूर

दुनिया की सबसे भारी Dress है यह गोल्डन ड्रेस, 9.65 करोड़ रुपये है कीमत, जानें खासियत

Deepika Padukone-Ranveer Singh ने दिवाली के अगले दिन बेटी से कराया रूबरू, दुआ के नैन-नक्श देख तारीफ कर रहें फैंस

भारत से टैरिफ विवाद के बीच व्हाइट हाउस में ट्रंप ने मनाई दिवाली, PM मोदी पर दिया बड़ा बयान

बहू से संबंध और बेटे की मौत के आरोपों पर पूर्व DGP मुस्तफा का जवाब, वायरल वीडियो पर तोड़ी चुप्पी

Delhi Pollution: दम घोंट रही दिल्ली की हवा, 11 सिगरेट के बराबर सांस में घुल रहा जहर, टूटा 4 साल का रिकॉर्ड!

74 साल की दादी बनीं बिजनेस टाइकून, इतनी उम्र में भी नहीं मानी हार; आज कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़

इस शहर में हर 8 मिनट में चोरी हो रहा एक मोबाइल, पुलिस ने बरामद किए 5,00,00,000 रुपये के फोन

उधार लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना डाली 400 करोड़ की कंपनी; इस कहानी से आप भी ले सकते हैं सीख

Rashifal 22 October 2025: धनु और कुंभ वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

सेहत

Changing Weather Exercise: बदलते मौसम में हैं सर्दी-जुकाम से परेशान, ये 5 योगासन आपकी टेंशन करेंगे दूर

Natural Immunity Booster Yoga in Changing Weather: बदलते मौसम में सर्दी-जुकाम से बचने के लिए रोजाना 5 योगासन करें. ये आसन आपके शरीर की इम्युनिटी को बढ़ाकर आपको जुकाम और वायरल इंफेक्शन से पूरी तरह सुरक्षित रखेंगे, जिससे आप रोजमर्रा के काम सही से कर पाएंगी.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Oct 22, 2025, 08:56 AM IST

Changing Weather Exercise: बदलते मौसम में हैं सर्दी-जुकाम से परेशान, ये 5 योगासन आपकी टेंशन करेंगे दूर
Best Yoga Poses For Immunity In Changing Weather: बदलते मौमम में सर्दी-जुकाम की समस्या होना आम बात है. सर्दी-जुकाम जब होती है लोगों को इससे काफी परेशानी होती है और वह रोजमर्रा के काम सही से नहीं कर पाते हैं. ऐसे में सर्दी-जुकाम के सीजन को देखते हुए हम आपको 5 योगासन के बारे में बताएंगे जो आपकी शरीर की इम्युनिटी बढ़ाएंगे और आपको सर्दी और जुकाम से पूरी तरह से दूर रखेंगे. 

अधोमुख शावस्न 

इस आसन में आपके शरीद को उल्टे वी शेप में लाना होता है. इससे रक्त प्रवाह सिर और छाती की ओर बेहतर तरीके से जाता है. यह मुद्रा नाक और फेफड़ों की सफाई करने में मदद करती है और सांस लेने की क्षमता को भी बढ़ाती है. इस मुद्रा से गले में जमा कफ बाहर निकलता है. 

Facing dog Adhomukh swanasana pose

उष्ट्रासन 

उष्ट्रासन में आप अपने शरीर को पीछे की ओर झुकाते हैं और अपनी एड़ियों को पकड़ते हैं. इस मुद्रा में आपकी छाती पूरी तरह से खुल जाती है. यह आसाना फेफड़ो को फैलाने में काफी मदद करती है और श्वसन तंत्र को मजबूत बनाती है. यह आसान रीढ़ की हड्डी को भी लचीला बनाती है और थकान को दूर कर देती है. 

मत्स्यासन 

इस आसान में शरीर मछली की आकार में लाया जाता है. इससे छाती के हिस्सों में खिंचाव होता है. यह खिंचाव बलगम को बाहर निकालने में सहायक होता है. जब आप इस आसान में गहरी सांस लेते हैं तो फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और सर्दी-जुकाम से जल्दी ही राहत मिलती है. 

हलासन 

halasana poses

हलासन से शरीर को कई फायदे मिलते हैं. जब आप अपने पैरों को शरीर के पीछे ले जाते हैं तो शरीर की नसें और मांसपेशियां पूरी तरह खींचती है. यह आपके पाचनतंत्र को मजबूत करता है और आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है.  

शीर्षासन

शीर्षासन में जब आप सिर के बल खड़े होते हैं तो पूरे शरीर का रक्त प्रवाह शरीर की ओर होता है. इससे दिमाग, आंखें, नाक और कान तक बेहतर तरीके से ऑक्सीजन पहुंचती है. यह आसन सर्दी, जुकाम और सिरदर्द से राहत देने के साथ-साथ पूरे तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करता है.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

