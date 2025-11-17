Winter Superfoods: सर्दियों के मौसम का वरदान है 'रसराज', इन बीमारियों में रामबाण दवा का करता है काम

Winter Superfoods: आयुर्वेद में इस फल को, जिसे 'रसों का राजा' या 'रसराज' कहा जाता है, सेहत के लिए वरदान बताया गया है. ठंड के मौसम में नियमित रूप से इसका सेवन करने से कई गंभीर बीमारियों से छुटकारा मिलता है...

Winter Superfoods: सर्दियों के मौसम में बाजार में हरे-हरे ताजे आंवले की बहार आ जाती है. आयुर्वेद में इसे 'रसों का राजा' या 'रसराज' कहा जाता है. इतना ही नहीं आयुर्वेद में आंवला को कई शारीरिक समस्याओं का शत्रु और मानव का खास मित्र माना जाता है. मध्य प्रदेश का आयुष विभाग भी इसे सुपरफूड बताता है. यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने से लेकर त्वचा-बालों तक के लिए रामबाण माना जाता है.

इसलिए सर्दियों के मौसम में इसके सेवन की सलाह दी जाती है. ऐसे में आइए जानें क्या हैं इसके फायदे और कैसे करें इसका सेवन?

सेहत के लिए वरदान है आंवला

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आंवला में भरपूर मात्रा में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफेनॉल होते हैं जो शरीर की इम्यूनिटी को कई गुना बढ़ा देते हैं. ऐसे में सर्दी-खांसी, वायरल बुखार और मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए यह सबसे आसान और सस्ता उपाय बन जाता है.

वहीं रोजाना 1 आंवला खाने या फिर इसका जूस पीने से रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ती है. पाचन तंत्र के लिए भी आंवला वरदान है. इससे अपच, गैस, कब्ज और एसिडिटी की पुरानी समस्या दूर हो जाती है. यह आंतों को साफ रखता है और भोजन को अच्छी तरह पचाने में कारगर है. यह लिवर को डिटॉक्स करके शरीर से सभी विषैले तत्व बाहर निकालता है.

त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद

इसके अलावा त्वचा और बालों की सेहत के लिए भी आंवला बेमिसाल है. इसके एंटी-एजिंग गुण झुर्रियां कम करते हैं और चेहरे पर निखार लाते हैं. बालों का झड़ना, सफेद होना और रूसी की समस्या भी जड़ से खत्म हो जाती है. आंवला का तेल या चूर्ण लगाने से बाल घने, काले और चमकदार बनते हैं. आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी आंवला कारगर है. इसमें मौजूद विटामिन ए और कैरोटिनॉइड आंखों को स्वस्थ रखते हैं.

डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद

आंवला डायबिटीज के मरीजों के लिए भी खास मायने रखता है क्योंकि यह ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखता है. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर उम्र के लिए आंवला प्रकृति का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है. आंवले का सेवन कच्चा, मुरब्बे, चूर्ण और जूस के रूप में किया जा सकता है. इनपुट --आईएएनएस

