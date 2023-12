Bone Health: बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों को रखना है मजबूत? आज से ही खाना शुरू कर दें ये 5 चीजें

हड्डियों की कमजोरी के कारण कई तरह की गंभीर बीमार ियों का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में हड्डियों को मजबूत और हेल्दी बनाए रखने के लिए डाइट में ये चीजें जरूर शामिल करें..

डीएनए हिंदी: बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों का कमजोर होना आम बात है, लेकिन आजकल ये समस्या कम उम्र के लोगों में भी देखने को मिल रही है और इसके पीछे की सबसे (How To Make Bones Strong) बड़ी वजह है खराब लाइफस्टाइल और गड़बड़ खानपान. बता दें हड्डियों की कमजोरी के कारण कई तरह की गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. इसकी वजह से गठिया, हड्डियों के जल्दी टूटने का डर बना (Foods For Strong Bones) रहता है. इसलिए हर उम्र में हड्डियों की सेहत का विशेष ख्याल रखना बहुत (Bone Health) ही जरूरी है. आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बता रहे हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में आपकी मदद करते हैं. आइए जानते हैं इन 5 चीजों के बारे में, जो हड्डियों की सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है..

कैल्शियम

कैल्शियम कोशिका, मांसपेशियों, हृदय और तंत्रिका कार्य के लिए आवश्यक है. बता दें कि शरीर अपने आप कैल्शियम नहीं बनाता इसलिए इसे खाने से लेना पड़ता है. ऐसे में अगर खून में ब्लडस्ट्रीम में पर्याप्त कैल्शियम नहीं है, तो शरीर आपूर्ति के लिए हड्डियों पर हमला करता है और हड्डियों को पतला करता है. इसके लिए डेयरी पदार्थ दूध, पनीर, दही, नट, बीज, बीन्स, सोया, कुछ सब्जियां पत्तेदार साग, फल और समुद्री भोजन आदि डाइट में जरूर शामिल करें.

विटामिन डी

विटामिन डी कई शरीर प्रणालियों, विशेष रूप से हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण होता है और विटामिन डी शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है. बता दें कि शरीर विटामिन डी तब बनाता है, जब आप धूप में जाते हैं. इसके अलावा आप कुछ खाद्य पदार्थों से इसे ले सकते हैं. इसके लिए आप मछली, फोर्टिफाइड मिल्क, संतरे का रस या मशरूम आदि जरूर खाएं.

प्रोटीन

प्रोटीन शरीर के बेहतर विकास के लिए जरूरी है और यह त्वचा, मांसपेशियों और हड्डियों का निर्माण और मरम्मत करता है. हड्डियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का सेवन करना चाहिए. इसके लिए आप डेयरी उत्पाद, मछली, चिकन, फलियां, साबुत अनाज, नट, बीज, और कुछ सब्जियां जैसे मकई, ब्रोकोली और शतावरी आदि को डाइट में जरूर शामिल करें.

इस बात का रखें ध्यान

बता दें कि आपको खाने को कुछ इस तरह तैयार करना चाहिए जिससे आपको प्रोटीन और कैल्शियम एक साथ मिल सकें. इसके लिए अपने खाने में ऐसी चीजों को शामिल करें जिसमें यह दोनों तत्व पाए जाते हैं. बता दें कि मछली, बीन्स, डेयरी उत्पाद जैसे पनीर, दही, पनीर, दूध और पत्तेदार साग व नट्स में यह दोनों तत्व मिलते हैं.

