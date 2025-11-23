High BP ही नहीं, Low BP भी है खतरनाक, इन घरेलू उपायों से कंट्रोल में रहेगा Blood Pressure

Easy Home Remedies For Low BP: कई लोगों का मानना है कि लो बीपी की तुलना में हाई बीपी ज्यादा खतरनाक होता है. लेकिन, ऐसा नहीं है. लो बीपी भी उतना ही खतरनाक होता है जितना कि हाई बीपी. जानिए किन उपायों से लो बीपी की समस्या होगी दूर...

Easy Home Remedies For Low BP: कई लोगों का ऐसा मानना है कि रक्त चाप का कम होना, यानी लो बीपी की तुलना में हाई बीपी ज्यादा खतरनाक होता है. क्योंकि हाई बीपी में ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है. लेकिन, ऐसा नहीं है. हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि लो बीपी भी उतना ही खतरनाक होता है जितना कि हाई बीपी. लो बीपी की समस्या में दिमाग और हृदय तक की रक्त प्रवाह बाधित होती है और शरीर में कई बीमारियों को जन्म भी देती है.

क्यों होती है Low BP की समस्या?

लो बीपी की समस्या आजकल युवाओं में भी देखी जा रही है, इसके पीछे का बड़ा कारण है खराब जीवनशैली. इसके अलावा, लो बीपी लंबे समय तक उपवास रखने, दवाओं के प्रभाव से, शरीर में पानी की कमी से, थकान, तनाव या अधिक गर्मी लगने से और थायराइड, हृदय या हार्मोनल असंतुलन की वजह से भी हो सकता है. लो बीपी को अच्छी जीवनशैली और कुछ घरेलू तरीकों से मेंटेन किया जा सकता है.

