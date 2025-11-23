FacebookTwitterYoutubeInstagram
High BP ही नहीं, Low BP भी है खतरनाक, इन घरेलू उपायों से कंट्रोल में रहेगा Blood Pressure

IND vs SA 2nd Test: बुमराह से लेकर सिराज तक भारतीय गेंदबाज बुरी तरह फ्लॉप, गुवाहाटी टेस्ट में अफ्रीका का पलड़ा भारी

छत्तीसगढ़ में धर्म-परिवर्तन कानून हो सकता है लागू, चंगाई सभाओं पर रोक, सख्त सजा के अलावा जानिए और क्या होगा खास

परमाणु बम के हमले से तबाह हो जाएगी दुनिया, फिर भी जिंदा बच जाएगा आपके घर में मौजूद ये एकमात्र जीव

Smriti-Palash Love Story: 6 साल की मोहब्बत के बाद आज शादी कर रहा ये कपल, जानें कैसे शुरू हुई स्मृति-पलाश की लव स्टोरी?

Smriti Mandhana Wedding: आज शादी के बंधन में बंधेंगी स्मृति मंधाना, यहां देखें मेहंदी से लेकर हल्दी सेरेमनी तक की खूबसूरत तस्वीरें

High BP ही नहीं, Low BP भी है खतरनाक, इन घरेलू उपायों से कंट्रोल में रहेगा Blood Pressure

Easy Home Remedies For Low BP: कई लोगों का मानना है कि लो बीपी की तुलना में हाई बीपी ज्यादा खतरनाक होता है. लेकिन, ऐसा नहीं है. लो बीपी भी उतना ही खतरनाक होता है जितना कि हाई बीपी. जानिए किन उपायों से लो बीपी की समस्या होगी दूर...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Nov 23, 2025, 02:20 PM IST

Low Blood Pressure 

Easy Home Remedies For Low BP: कई लोगों का ऐसा मानना है कि रक्त चाप का कम होना, यानी लो बीपी की तुलना में हाई बीपी ज्यादा खतरनाक होता है. क्योंकि हाई बीपी में ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है. लेकिन, ऐसा नहीं है. हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि लो बीपी भी उतना ही खतरनाक होता है जितना कि हाई बीपी. लो बीपी की समस्या में दिमाग और हृदय तक की रक्त प्रवाह बाधित होती है और शरीर में कई बीमारियों को जन्म भी देती है. 

क्यों होती है Low BP की समस्या?

लो बीपी की समस्या आजकल युवाओं में भी देखी जा रही है, इसके पीछे का बड़ा कारण है खराब जीवनशैली. इसके अलावा, लो बीपी लंबे समय तक उपवास रखने, दवाओं के प्रभाव से, शरीर में पानी की कमी से, थकान, तनाव या अधिक गर्मी लगने से और थायराइड, हृदय या हार्मोनल असंतुलन की वजह से भी हो सकता है. लो बीपी को अच्छी जीवनशैली और कुछ घरेलू तरीकों से मेंटेन किया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें: सुबह खाली पेट चबाएं यह बूटी, कोलेस्ट्रॉल-बीपी और यूरिक एसिड होगा कंट्रोल, बुढ़ापे में भी दिखेंगे जवान

(Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.)

High BP ही नहीं, Low BP भी है खतरनाक, इन घरेलू उपायों से कंट्रोल में रहेगा Blood Pressure
IND vs SA 2nd Test: बुमराह से लेकर सिराज तक भारतीय गेंदबाज बुरी तरह फ्लॉप, गुवाहाटी टेस्ट में अफ्रीका का पलड़ा भारी
छत्तीसगढ़ में धर्म-परिवर्तन कानून हो सकता है लागू, चंगाई सभाओं पर रोक, सख्त सजा के अलावा जानिए और क्या होगा खास
