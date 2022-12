Aata for Diabetes : ब्लड शुगर और भूख नहीं होती कंट्रोल तो इन 4 चीजों से बनी खाएं रोटी, डायबिटीज में बेस्ट हैं ये आटे

Best Aata for Diabetes : ब्लड शुगर और भूख को कंट्रोल करने वाले बेस्ट आटे

डीएनए हिंदीः अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं और आपका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है तो आपको अपनी डाइट को लेकर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी. क्योंकि आपकी छोटी सी भूल आपको बार-बार भूख भी लगाएगी और ब्लड में शुगर के लेवल को हाई करेगी. इसलिए आपको यहां ऐसे चार आटे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी रोटियां आप खाएं तो आपकी भूख और ब्लड शुगर दोनों ही काबू में रहेंगे.

डायबिटीज में एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसा खाना खाया जाए जिसमें रफेज ज्यादा हो क्योंकि हाई रफेज वाली चीजें आपके द्वारा लिए एक कार्ब्स को आसानी से शुगर में टूटने नहीं देता. रफेज के कारण पेट में जाकर खाना बहुत धीमे-धीमे टूटता है और उसी तरह से धीमे-धीमे ब्लड में ग्लूकोज के रूप में पहुंचा है. इससे शुगर अचानक से ब्लड में हाई नहीं होने पाती.

डायबिटीज में इसुलिन एक्टिवेट करने की ट्रिक्स

बता दें कि डायबिटीज के मरीजों में इंसुनिल ब्लड में एक्टिवेट होने में वक्त लेती है. नार्मली जिसे शुगर की बीमारी नहीं होती है उसके खाते ही ब्लड में इंसुनिल एक्टिवेट हो जाता है लेकिन टाइप टू डायबिटीज के मरीजों में खाने के करीब 15 से आधे घंटे में इंसुलिन एक्टिवेट होता है. ऐसे में अगर रफेज की मात्रा पेट में कम होगी तो खाना खाते ही वह ग्लूकोज में बदल जाएगा और ब्लड में शुगर अचानक से बढ़ जाती है क्योंकि तब तक इंसुलिन उसे रेग्युलेट करने के लिए एक्टिवेट ही नहीं हुआ होता है. इसलिए खानपान में ऐसी चीजें लेनी चाहिए जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स से भरे हों और जिसमें रफेज ज्यादा हो. ऐसे ही चार आटे के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो डायबिटीज के मरीजों के लिए सुपरफूड माने जाते हैं.

बिलकुल न खाएं गेहूं की रोटी

गेहूं की रोटी खाने से शुगर बढ़ता है क्योंकि इसमें कार्ब्स की मात्रा ज्यादा होती है जो कि शुगर स्पाइक करता है. गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है. इसमें मौजूद ग्लूटेन खतरनाक होता है.

डायबिटीज में कौन सा आटा खाएं-Which atta is best for diabetic ?

राजगीरा का आटा-Rajgira ka Atta



राजगीरा का आटा, लो ग्लाइसेमिक फूड है जो कि डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद है. साथ ही ये शरीर की एनर्जी देता है और बार-बार लगने वाली भूख को भी कंट्रोल करता है.राजगीरा का आटा डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद है.

रागी का आटा-Ragi Atta

रागी का आटा डायबिटीज के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस आटे के सेवन से ब्लड ग्लूकोज नहीं बढ़ता और पाचन तंत्र भी सही रहता है. इसके अलावा ये आंखों के लिए भी फायदेमंद है. इसके पॉलीफेनोल्स (Polyphenols) मोतियाबिंद की समस्या से बचाते हैं और डायबिटीज के मरीजो में आंखों को हेल्दी रखते हैं.

बाजरे का आटा-Bajra ka Atta

बाजरे का आटा डायबिटीज के मरीजों के लिए सबसे फायदेमंद है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसके एंटीऑक्सीडेंट्स इंसुलिन सेल्स को गति देते हैं जिससे इंसुलिन के प्रोडक्शन में मदद मिलती है. इसके अलावा बाजरा काफी मोटा अनाज है जिसका फाइबर बॉवेल मूवमेंट को तेज करता है और कब्ज की समस्या से राहत दिलाता है.

चने का आटा-Chane ka Atta

डायबिटीज के मरीजों के लिए चने के आटे का सेवन काफी फायदेमंद माना जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि, चने का आटा फाइबर से भरपूर होता है और मोटा होता है. ये आसानी से नहीं पचता जिससे ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होता है. साथ ही इससे मेटाबोलिक रेट भी सही रहता है जिससे डायबिटीज में कब्ज जैसी समस्या नहीं होती.



(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)

