Aja Ekadashi Vrat Katha: आज अजा एकादशी पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, भूखे रहने पर भी टूट जाएगा व्रत, नहीं मिलेगा लाभ

दुनिया के वो 2 देश जहां नहीं है एक भी University, क्या आप जानते हैं नाम?

Vastu Tips: अगर आपको दिख जाए ये चीजें तो समझ लें जल्द हो जाएंगे अमीर, मां लक्ष्मी के आने के हैं संकेत

ICAI Admit Card 2025: CA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल का एडमिट कार्ड जारी, icai.org से ऐसे करें डाउनलोड

Ekadashi Vrat Niyam: एकादशी व्रत रखने वालों को पता होने चाहिए 10 नियम; अब तक सब व्यर्थ?

भारत के ये 6 गांव गूगल पर कर रहे ट्रेंड, जानिए क्यों विदेशी टूरिस्टों को मोहित कर रहे हैं ये विलेज 

Kidney Failure Signs And Symptoms: किडनी फेल होने पर शरीर में दिखने लगते हैं ये लक्षण, नजरअंदाज करना होता है जानलेवा

Vastu Tips: घर की इस दिशा में पौधा लगाते ही दूर हो जाएंगी जिंदगी की समस्याएं, जीवनसाथी संग बढ़ेगा प्यार

ट्रंप ने रूस और यूक्रेन में समझौते के लिए शुरू की तैयारी, जल्द आमने सामने बैठेंगे पुतिन-जेलेंस्की, 'खत्म होगा War'

Fat Cutter Juice: मक्खन की तरह पेट पर चढ़ी चर्बी की लेयर पिघलेगी, रोज इस फैट कटर ओज़ेम्पिक जूस पीना कर दें शुरू

Fat Cutter Juice: मक्खन की तरह पेट पर चढ़ी चर्बी की लेयर पिघलेगी, रोज इस फैट कटर ओज़ेम्पिक जूस पीना कर दें शुरू

homemade Ozempic drink for weight loss: वज़न घटाने के लिए बजारू ओज़ेम्पिक ड्रिंक की जगह आप घर पर नेचुरल ओज़ेम्पिक जूस पीएं तो आपको इसके फायदे ज्यादा मिलेंगे. ये जूस आपके वेट लॉस के लिए अच्छा है .

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Aug 19, 2025, 08:15 AM IST

Fat Cutter Juice: मक्खन की तरह पेट पर चढ़ी चर्बी की लेयर पिघलेगी, रोज इस फैट कटर ओज़ेम्पिक जूस पीना कर दें शुरू

घर पर बनाएं नेचुरल फैट कटर ड्रिंक

ओज़ेम्पिक की इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. दरअसल, यह एक ऐसी दवा है जो डायबिटीज़ को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब लोग इस दवा का इस्तेमाल वज़न कम करने के लिए भी कर रहे हैं. आम लोग ही नहीं, बल्कि बड़ी-बड़ी हस्तियां भी वज़न कम करने के लिए ओज़ेम्पिक का सेवन कर रही हैं. ऐसा माना जाता है कि ओज़ेम्पिक दवा वजन कम करने में भी मदद करती है. यह उन लोगों के लिए है जो कम समय में वजन कम करना चाहते हैं.

घर पर बनाएं नेचुरल फैट कटर ड्रिंक

डाइटिशियन मनप्रीत ने अपने इंस्टाग्राम पर एक होममेड फैट बर्नर ड्रिंक की रेसिपी शेयर की है, जो ओज़ेम्पिक जितनी ही असरदार और सेहतमंद है. अगर आप बिना किसी साइड इफेक्ट के अपना वज़न नियंत्रित रखना चाहते हैं और ब्लड शुगर लेवल भी नियंत्रित रखना चाहते हैं, तो आप घर पर ही एक ऐसा ड्रिंक बना सकते हैं जो ओज़ेम्पिक जैसे ही फ़ायदे देता है. 

 

ओज़ेम्पिक क्या है?
ओज़ेम्पिक एक ऐसी दवा है जिसे मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन एक अध्ययन में पाया गया कि इसे लेने वाले लोगों का एक साल में 15% तक वज़न कम हो गया. इस दवा का विकास 2017 में हुआ था, लेकिन 2021 में इसका इस्तेमाल मोटापे की दवा के रूप में भी किया जाने लगा. यह एक इंजेक्शन वाली दवा है, यानी इसे इंजेक्शन द्वारा लिया जाता है. ओज़ेम्पिक को हफ़्ते में सिर्फ़ एक बार लेना होता है. 30 या उससे ज़्यादा बीएमआई वाले लोगों को यह दवा लेने की सलाह दी जाती है.

बाजार के ओज़ेम्पिक के नुकसान

अगर आप वज़न कम करने के लिए बाजार से ओज़ेम्पिक लेने की सोच रहे हैं, तो जल्दबाज़ी से बचना चाहिए क्योंकि इसके भी कई साइड इफ़ेक्ट हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट सार्कोपेनिया है. इस बीमारी में हाथ-पैरों में कमज़ोरी और दर्द होने लगता है.इसके अलावा, ओज़ेम्पिक लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है और आंखों को कमज़ोर कर सकता है. हालांकि कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें. कई बार दवा के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं.

यह दवा कैसे काम करती है?
ओज़ेम्पिक शरीर में GLP-1 नामक हार्मोन के प्रभाव को बढ़ाता है. यह हार्मोन ब्लड शुगर को नियंत्रित करने और भूख कम करने में मदद करता है. यानी ओज़ेम्पिक भूख कम करता है और तेज़ी से वज़न घटाने में मदद करता है. ओज़ेम्पिक आमतौर पर टाइप 2 डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए बनाया गया था. लेकिन इसका इस्तेमाल करने वाले लोगों में यह वज़न को काफ़ी हद तक कम करने में भी कारगर साबित हुआ है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

