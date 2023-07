Bathua For Diabetes: डायबिटीज को रखना है कंट्रोल तो जरूर खाएं बथुआ, खून की नलियों से निकाल देता है फालतू शुगर

Bathua Saag: सर्दियों के मौसम में डायबिटीज के मरीजों के लिए बथुआ बेहद फायदेमंद होता है. इससे 30 तरह की बीमारियां दूर होती हैं

डीएनए हिंदी: Bathua Is Effective In Controlling Diabetes- सर्दियों के मौसम में हरी सब्जियों की भरमार होती है. इन सब्जियों में कई ऐसे गुण होते हैं, जो हमें ठंड की कई बीमारियों से बचाते हैं. इसमें से ही कुछ जैसे पालक, सरसों, मेथी और बथुआ आदि ऐसी हरि सब्जियां हैं, जिन्हें हेल्दी फ़ूड माना जाता है. डॉक्टर भी सर्दियों के मौसम में इन सब्जियों को खासतौर से डायबिटीज (Diabetes) के मरीजों को बथुआ खाने की सलाह देते हैं (Bathua Sabji). दरअसल बथुआ (Bathua) खाकर डायबिटीज का इलाज किया जा सकता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो बथुआ ब्लड शुगर को बढ़ने से रोकता है. इसके अलावा आयुर्वेद में भी डॉक्टर इसे खून साफ करने वाला फूड मानते हैं. बथुआ खाने (Bathua Saag Good for Diabetes) से शरीर 30 तरह के रोगों से आजाद हो जाता है. यह एक शक्तिवर्धक औषधि है, जो डायबिटीज में ब्लड शुगर (Blood Sugar) को कंट्रोल रखता है. तो चलिए जानते हैं क्यों जरूरी है बथुआ का सेवन और क्या हैं इसके फायदे (How To Lower Blood Sugar).

डायबिटीज रहता है कंट्रोल

बथुआ में फाइबर पाया जाता है, इसलिए सर्दियों के मौसम में बथुआ के सेवन से ब्लड शुगर में बढ़ोतरी नहीं होती है. आयुर्वेद में बथुआ को रक्त शोधक कहा जाता है, जो खून की नलियों को साफ करता है और ब्लड शुगर को बढ़ने से रोकता है.

यह भी पढ़ें- इस ट्रिक की मदद से शराब पीना छोड़ सकते हैं आप, वैज्ञानिकों ने खोज निकाला तरीका

लिवर की होती है सफाई

आयुर्वेद के अनुसार रक्त शोधक होने के कारण बथुआ के फायदे लिवर को भी मिलते हैं. यह लिवर से गंदगी निकालकर उसे साफ करता है. जिससे लिवर से जुड़े कई रोगों से बचाव होता है.

सर्दियों के मौसम में जरूर खाएं बथुआ

इसमें एंटी-इंफ्लामेटरी और पेनकिलिंग इफेक्ट होते हैं, जो ठंड में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में मदद करते हैं. इसके साथ ही बथुआ आर्थराइटिस के मरीजों के लिए भी काफी शक्तिवर्धक फूड है.

यह भी पढ़ें- Tunisha Sharma के बाद Instagram मॉडल ने किया सुसाइड, जानें क्यों सर्दियों में बढ़ता डिप्रेशन और सुसाइड रेट, पहचानें लक्षण

इस तरह करें सेवन

आप अपने डाइट में बथुआ को आसानी से शामिल कर सकते हैं. इसके लिए आप बथुआ की रोटी, परांठा, सब्जी, दाल और साग बनाकर खा सकते हैं.

30 तरह के रोग रहते हैं दूर

लिवर में दिक्कत आने से भूख कम लगना, पेट में दर्द, पीलिया, थकान, पेशाब का रंग गहरा होना जैसे 10 रोग होते हैं. वहीं, क्लीवलैंड क्लीनिक इंफ्लामेशन को 10-11 रोगों की जड़ मन जाता है और खून में भी विषाक्त पदार्थ बढ़ने से 10 से ज्यादा परेशानी होने लगती है. बथुआ के सेवन से इन सभी तरह के रोगों से छुटकारा मिलता है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों (Latest News) पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में (Hindi News) पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर