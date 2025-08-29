शरीर के इस हिस्से में जमा होता है सबसे ज्यादा Bad Cholesterol, हार्ट अटैक के साथ इन बीमारियों को देता है बढ़ावा

High Cholesterol Signs: हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा रहता है. बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर के किस हिस्से में सबसे ज्यादा जमा होता है चलिए जानते हैं?

High Cholesterol Symptoms: बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है. कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से कई खतरनाक बीमारियों का खतरा रहता है. यह शरीर के कई हिस्सों में दर्द का कारण भी बनता है. बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर के किस हिस्से में जमा होता है. इस बारे में भी आपको बताते हैं.

शरीर के इस अंग में होती है कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा

बता दें कि, बैड कोलेस्ट्रॉल सबसे अधिक नसों में जमा होता है. बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होने से यह धमनियों की दीवारों पर चिपक जाता है और ब्लड फ्लो को धीमा करता है. इसके कारण नसे पतली होती जाती हैं. हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या के कारण कई बीमारियों का खतरा रहता है इस बारे में आपको बताते हैं.

बैड कोलेस्ट्रॉल के कारण होने वाली बीमारियां

हार्ट अटैक

हाई कोलेस्ट्रॉल से सबसे बड़ा खतरा हार्ट अटैक है. हार्ट अटैक आने पर अचानक दिल की धड़कन बंद हो जाती है और मौत हो जाती है. बैड कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक का प्रमुख कारण है.

स्ट्रोक का खतरा

धमनियों में ब्लड का फ्लो कई बार बाधित हो जाता है जिसके कारण मस्तिष्क तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है. जिसकी वजह से स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है.



यह भी पढ़ें - बैड कोलेस्ट्रॉल ही नहीं, बैक्टीरियल इंफेक्शन भी दे सकता है हार्ट अटैक, रिसर्च में हुआ खुलासा

हाई ब्लड प्रेशर

ब्लड फ्लो को धीमा होने से ब्लड प्रेशर से संबंधी समस्या हो सकती है. धमनियों के संकरी होने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. यह नसों पर अधिक दबाव डालता है.

किडनी रोग

नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण ब्लड फ्लो कम होता है जिसके कारण किडनी की कार्यक्षमता प्रभावित होती है. इस कारण क्रोनिक किडनी डिजीज का खतरा रहता है.

पेरिफेरल आर्टरी डिजीज

बैड कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा जब पैरों और हाथों की नसों में जमा हो जाती है तो इसके कारण पैरों में दर्द और सुन्नपन की समस्या होती है. इसके कारण हाथ-पैरों में झनझनी हो सकती है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.