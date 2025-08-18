Bad Cholesterol Signs: हाई कॉलेस्ट्रॉल और नसों में जमी गंदगी का संकेत देते हैं ये 5 लक्षण, ये काम करते ही हेल्दी रहेगा हार्ट

ये 5 तरीके नसों में ब्लॉकज से लेकर हार्ट अटैक के खतरे को 70 प्रतिशत तक कम कर सकते हैं. इससे हार्ट ब्लॉकेज रिवर्स से लेकर इसकी रुकावट ठीक हो सकती है

नसों में रुकावट व्यस्कों में देखी जाने वाली एक आम समस्या है. हालांकि अगर शुरुआती दौर में इसका निदान किया जाए तो आगे चलकर समस्याएं बढ़ा सकता है. इसकी वजह से हार्ट अटैक से लेकर ब्रेन स्ट्रोक तक का खतरा कई गुणा बढ़ जाता है, लेकिन इसके लक्षणों की पहचान कर सही जीवनशैली अपनाकर इस समस्या से बच सकते हैं. आइए जानते हैं कि नसों में ब्लड सर्कुलेशन के साथ ही ऑक्सीजन पहुंचाती हैं, जब नसों में प्लाक जम जाता है तो इससे नसें ब्लॉक हो जाती हैं.

दिल के दौरे या स्ट्रोक जैसी समस्याओं में धमनियाँ अवरुद्ध हो जाती हैं. कई लोग पैरों की धमनियों में रुकावट से पीड़ित होते हैं. जब पैरों की धमनियों में प्लाक जम जाता है, जिससे रक्त वाहिकाएँ संकरी या अवरुद्ध हो जाती हैं, तो इस स्थिति को परिधीय धमनी रोग (पीएडी) कहा जाता है. हृदय की अवरुद्ध धमनियों की तरह, पीएडी भी बाहों और पैरों में रक्त के प्रवाह को बाधित करता है. यह जानना ज़रूरी है कि धमनियाँ कैसे अवरुद्ध होती हैं, आपको कौन से लक्षण महसूस हो सकते हैं, और अपनी रक्त वाहिकाओं को साफ़ और स्वस्थ रखने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं, डॉ. अशांक बंसल, एक वैस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं.

अवरुद्ध रक्त वाहिकाओं के कारण

जब धमनियों की भीतरी दीवारों पर वसा और कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, तो धमनियाँ अवरुद्ध हो सकती हैं, जिसे परिधीय धमनी रोग (पेरिफेरल आर्टरी डिजीज) कहा जाता है. यह अक्सर धूम्रपान, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और गतिहीन जीवनशैली जैसी दीर्घकालिक समस्याओं के कारण होता है. समय के साथ, ये कारक रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुँचाते हैं, जिससे पैरों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है और दर्द, संक्रमण और यहाँ तक कि अंगों के खराब होने का खतरा बढ़ जाता है.

क्या लक्षण हैं

लक्षणों में चलते समय पैरों में दर्द या ऐंठन (जिसे क्लॉडिकेशन कहा जाता है), पैरों में सुन्नता या कमज़ोरी, ठंड लगना, पैरों या उंगलियों पर ठीक न होने वाले घाव, और त्वचा का रंग उड़ना और चमकीला होना या नाखूनों का धीमा विकास शामिल हैं. लक्षण दिखाई देने पर बिना देर किए समय पर निदान और उपचार करवाना ज़रूरी है.

इसका समाधान क्या है

पैरों में अवरुद्ध रक्त वाहिकाओं का निदान करने के लिए, विशेषज्ञ शारीरिक परीक्षण के साथ-साथ एंकल-ब्रेकियल इंडेक्स (एबीआई) जैसे परीक्षण भी करते हैं, जो टखने और बांह में रक्तचाप की तुलना करता है. डॉप्लर अल्ट्रासाउंड, सीटी एंजियोग्राफी, या एमआर एंजियोग्राफी जैसे इमेजिंग परीक्षण भी रुकावट की सीमा निर्धारित करने में मदद कर सकते हैं ताकि रोगियों का आगे का इलाज किया जा सके. पैरों की धमनियों में रुकावट का इलाज उसकी गंभीरता पर निर्भर करता है. इसकी शुरुआत जीवनशैली में बदलाव और कोलेस्ट्रॉल, रक्तचाप और रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाली दवाओं से हो सकती है. गंभीर मामलों में, उचित रक्त प्रवाह बहाल करने और जटिलताओं के जोखिम को कम करने के लिए सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है.

आप अपनी जीवनशैली में क्या परिवर्तन करेंगे

पैरों की रक्त वाहिकाओं को अवरुद्ध होने से बचाने के लिए, एक स्वस्थ जीवनशैली अपनाना ज़रूरी है, जैसे नियमित व्यायाम, धूम्रपान से परहेज, संतुलित आहार और मधुमेह व उच्च रक्तचाप जैसी पुरानी बीमारियों का प्रबंधन. नियमित जाँच से शुरुआती लक्षणों की पहचान करने और गंभीर लक्षण दिखने से पहले उन्हें बढ़ने से रोकने में मदद मिल सकती है.

