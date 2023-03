Cholesterol: धमनियां कोलेस्ट्रॉल से हो गई हैं जाम? ये 6 चीजें खून में जमी वसा को पानी की तरह पिघला देंगी

Nervers Blockage due to Cholesterol

डीएनए हिंदीः खाद्य पदार्थों को बदलकर बैड कोलेस्ट्रॉल (Bad Cholesterol) को कम किया जा सकता है और खून में तैरने वाले लिपिड की संख्या में सुधार किया (Improves number of lipids floating in blood) जा सकता है. हाई कोलेस्ट्रॉल न केवल नसों को ब्लॉक करता (High cholesterol blocks veins) है, बल्कि ये ब्लड सर्कुलेशन (Blood Circulation) को प्रभावित कर दिल के दौरे के खतरे को (Heart attack risk High) कई गुना बढ़ा देता है. कोलेस्ट्रॉल ब्लड में थक्के ( Blood Clotting) के रूप में भी जमा होने लगता है जिससे स्ट्रोक (Stroke) का खतरा और धमनी-क्लॉगिंग एथेरोस्क्लेरोसिस का जोखिम बढ़ जाता (Increased risk of Artery-Clogging- Atherosclerosis) है.

कोलेस्ट्रॉल से खून का फ्लो हो गया है धीमा? ये टिप्स एंड ट्रिक्स नसों को खोलकर बढ़ा देंगे ब्लड सर्कुलेशन

यहां आपको कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताने जा रहे है जो ब्लड में जमी वसा को पानी की तरह पिघलाकर शरीर से बाहर कर देंगे. इसमें घुलनशील फाइबर होता है, जो कोलेस्ट्रॉल को बांधता है और इसे पाचन तंत्र में भेजने में मदद करता है और उन्हें प्रसारित होने से पहले शरीर से बाहर धकेलता है. कुछ खाद्य पदार्थों से पॉलीअनसैचुरेटेड वसा प्राप्त होता है जो सीधे एलडीएल को कम करता है. इसके अलावा, उनमें से कुछ में स्टैनोल और प्लांट स्टेरोल होते हैं, जो शरीर को एलडीएल बढ़ाने वाले लिपिड को अवशोषित करने से रोकते हैं.

ये हैं हेल्दी डाइट प्लान जो कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करेंगे

1. डैश डाइट

डीएएसएच डाइट उच्च रक्तचाप को रोकने के साथ ही नसों में जमी वसा को पिघलाने में भी कारगर है. इस डाइट में फाइबर और विटामिन- मिनरल्स पर फोकस किया जाता है जैसे-साबुत अनाज, फल और सब्जियां. लीन प्रोटीन मछली, फलियां और कम वसा वाले दूध उत्पाद लेना एलडीएल कम कर गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है. वहीं, रेड मीट, अतिरिक्त चीनी और सोडियम से दूर रहना होगा.

2. भूमध्यसागरीय आहार

यदि आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं तो भूमध्यसागरीय आहार (Mediterranean Diet) लेना शुरू कर दें. यह पौधों पर आधारित प्रोटीन जैसे बीन्स, नट्स और दाल के साथ-साथ साबुत अनाज, मछली, फल और सब्जियों से भरी डाइट होती है. यह आहार फाइबर में भी स्वाभाविक रूप से उच्च होता है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है. आहार में परिष्कृत अनाज, चीनी और संतृप्त वसा भी कम होती है, ये सभी गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकते हैं.

नसों में जमे कोलेस्ट्रॉल को पिघाला देंगे ये 4 योग, ब्लॉकेज खुलेगी और बढ़ेगा ब्लड सर्कुलेशन

3. शाकाहारी आहार

शाकाहारी भोजन भारत और दक्षिणी एशिया के अन्य भागों में सबसे अधिक खाए जाने वाले आहारों में से एक है. जैसा कि आप पहले से ही जानते होंगे, यह आहार पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थों और डेयरी उत्पादों के सेवन पर केंद्रित होता है. एलडीएल कम करना चाहते हैं तो हाई फाइबर और प्रोटीन रिच डाइट लें और पैक्ड खाद्य पदार्थों से बचें.

4. ओटमील, किडनी बीन्स, सेब और स्प्राउट्स

ओटमील, किडनी बीन्स, सेब और स्प्राउट्स ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मदद करते हैं. डेयरी प्रोडक्ट्स से मिलने वाला व्हे प्रोटीन LDL और कुल कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है. ओमेगा -3 फैटी एसिड से भरपूर चीजें जैसे सैल्मन, अखरोट और अलसी भी हेल्दी हार्ट टिशू और रक्त वाहिकाओं के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं

5. फ्लेक्सिटेरियन डाइट

सेमी-वेजिटेरियन डाइट को फ्लेक्सिटेरियन डाइट भी कहा जाता है. इसमें अधिकतर प्लांट बेस्ड फूड्स, कम मात्रा में चिकन, फिश, डेयरी प्रोडक्ट और एग को और बहुत कम मात्रा में रेड मीट को शामिल किया जाता है. सेमी-वेजिटेरियन डाइट का उद्देश्य प्लांट-बेस्ड फूड्स पर ध्यान केंद्रित करके मीट कंजम्प्शन को खत्म करने के बजाय कम करना है.

6. टीएलसी आहार

टीटीएलसी डाइट (TLC diet) में आपको फाइबर इंटेक बढ़ाना है, हाई-कोलेस्‍ट्रॉल फूड कम करना है और हेल्‍दी आदतों को अपनाना है जैसे कसरत करना. टीएलसी डाइट से हार्ट हेल्‍दी रहता है और वजन भी कम होता है. टीएलसी डाइट से ब्‍लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है, स्‍ट्रेस कम होता है, हार्ट ड‍िसीज का खतरा कम होता है. टीएलसी आहार कोलेस्ट्रॉल कम करने मे दवा के माफिक काम करता है.

सुबह खाली पेट ये 5 चीजें भीगो कर खा लें, नसों में जकड़ी वसा लगेगी पिघलने, कोलेस्ट्रॉल नेचुरली होगा कम

टीएलसी आहार सेवारत आकार को सीमित करने या स्वस्थ विकल्पों के साथ संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल में उच्च खाद्य पदार्थों को बदलने की सिफारिश करता है. फल, सब्जियां, फलियां (बीन्स और दालें), मेवे, साबुत अनाज, कम- या बिना वसा वाले डेयरी उत्पाद, मछली, बिना छिलके वाली मुर्गी, और मध्यम मात्रा में, लीन मीट अच्छे विकल्प हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें।)

