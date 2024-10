Tips to Manage cholesterol During Festive: फेस्टिवल्स पर घरों में कई तरह के व्यंजन और मिठाइयां बनाई जाती है. ऐसे में इन्हें खाने से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है. त्योहारों पर हेल्दी रहने के लिए इन टिप्स को फॉलो करना चाहिए.

How to Stay Healthy During Festive Season: किसी भी त्योहार पर घरों में तरह-तरह के पकवान बनते हैं और खूब मिठाइयां आती है. त्योहारों का मजा लेने के चक्कर में पकवान और मिठाई खाना आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. खासकर दिल के मरीज के लिए यह हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है. तला-भूना और अधिक मिठा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है. चलिए आपको बताते हैं कि, आपको कैसे फेस्टिव सीजन में सेहत का ध्यान रखना चाहिए.

त्योहारों के सीजन में ऐसे रखें सेहत का ख्याल

तली-भुनी चीजों से परहेज

ज्यादा तला-भुनी खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है. आपको इससे परहेज करना चाहिए. इसके बजाय आप ड्राई फ्रूट्स, नट्स-सीड्स और बेक्ड या रोस्टेड आइटम्स खा सकते हैं.

लिक्विड चीजें पिएं

बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या वाले मरीज को डाइट में लिक्विड चीजों जैसे नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ और लस्सी को शामिल करना चाहिए. हालांकि आपको बाजार में मिलने वाले जूस और कोल्ड ड्रिंक्स से परहेज करना चाहिए.

ओवरइटिंग करने से बचें

स्वादिष्ट भोजन होने पर लोग अक्सर ओवरइटिंग करते हैं. लेकिन आपको ऐसा करने से बचना चाहिए. ओवरइटिंग के कारण एसिडिटी, अपच, पेट में गैस और पेट में दर्द हो सकता है. यह दिल पर दबाव का कारण बनता है. सभी चीजों को कम मात्रा में खाएं.

फिजिकल एक्टिविटी करें

बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में करने के लिए आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए. त्योहार के सीजन में रोजाना आधा घंटा व्यायाम जरूर करें. योग, मेडिटेशन, कार्डियो से आप हार्ट हेल्थ में सुधार कर सकते हैं.

