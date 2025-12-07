Shoe Replacement: जूतों से कमर दर्द का कनेक्शन! कहीं आपकी पसंदीदा Shoes तो नहीं इसकी वजह? 

Signs Of Shoe Replacement: खराब जूतों से पैरों में सूजन, दर्द, पोश्चर का बिगड़ना और इंजुरी का खतरा बढ़ जाता है. इससे भयंकर कमर दर्द की समस्या का सामना करना पड़ सकता है...

Signs Of Shoe Replacement: आमतौर पर लोग जूते खरीदने से पहले उसकी क्वालिटी जरूर चेक करते हैं, साथ ही ऐसे जूते खरीदना पसंद करते हैं, जो सपोर्ट देने वाले हो और कंफर्टेबल हो. लेकिन, कई लोग ऐसे हैं, जो बिना सोचे-समझे जूते खरीद लेते हैं, ऐसे जूते पैरों को सपोर्ट, कुशनिंग देने का काम करना बंद कर देते हैं और इसकी वजह से पैरों में सूजन, दर्द, पोश्चर का बिगड़ना और इंजुरी का खतरा बढ़ जाता है.

इसलिए हर किसी को जूते सोच-समझकर ही खरीदने चाहिए. इसकी वजह से भी आपको भयंकर कमर दर्द की समस्या का सामना करना पड़ सकता है. तो आइए जानें जूतों से कमर दर्द का क्या कनेक्शन है...

जूतों से क्या है कमर दर्द का कनेक्शन?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, गलत जूते जैसे ऊंची एड़ी या खराब कुशनिंग वाले जूते शरीर के संतुलन (बायोमैकेनिक्स) और मुद्रा (पोस्चर) को बिगाड़ सकते हैं. इसकी वजह से पैरों, कूल्हों, घुटनों और आखिर में रीढ़ की हड्डी पर असामान्य दबाव पड़ता है, इसकी वजह से निचले या ऊपरी कमर में दर्द की समस्या का सामना करना पड़ सकता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक पैर शरीर का आधार होते हैं और अगर वे सही सहारा नहीं पाते तो इसका असर पूरी रीढ़ तक जाता है, खासतौर से जब चलते या दौड़ते समय ये समस्या हो सकती है.

ये संकेत बताते हैं, अब जूते नहीं हैं पहनने लायक

सोल घिसने पर: एक्सपर्ट के मुताबिक अगर जूतों के सोल या तले स्मूद या आड़े-तेढ़े हो गए हैं या फिर उनमें छेद हो गया है तो अब ये आपके पैरों को सपोर्ट देने लायक नहीं रह गए हैं.

कुशनिंग लगे फ्लैट: बता दें कि नए जूतों में बाउंस और सपोर्ट होता है समय के साथ जूतों के अंदर पड़ने वाले दबाव या शॉक से वे दब जाते हैं. अगर आपको जूते पहनने के बाद पैरों में सूजन की समस्या है तो हो सकता है उसकी कुशनिंग घिस गई है.

दर्द या खिंचाव: हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुराने या खराब हो गए जूतों को पहनने से पैरों, कमर में दर्द और सूजन हो सकती है. बार-बार होने का मतलब है कि उन्हें बदलने की बारी है.

जल्दी खराब होते हैं जूते: ज्यादा वॉक करते हैं या पैरों की एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जूते जल्दी खराब होंगे, इसलिए हर किसी को जूतों को 6 से 8 महीने में बदल देना चाहिए.

नोट: लुक में बेहतर दिखने वाले जूते कई बार खराब निकल जाते हैं. इसका सबसे अहम हिस्सा होता है, मिडसोल, हील वाला हिस्सा या बाहर की सोल, जोकि सबसे पहले खराब होती है. ऐसे में आप जूतों को पहनकर कैसा महसूस कर रहे हैं वो समझना जरूरी है. इसके अलावा जूते एक तरफ से घिस गए हैं या झुक गए हैं तो उससे लंबे समय पैरों को सपोर्ट नहीं मिल सकता. ऐसे में समय पर इन्हें बदल देने में ही भलाई है.

