Back Acne Causes: पीठ पर छोटे-छोटे दाने और बड़े-बड़े मुंहासे हो जाते हैं. यह बहुत ही परेशान करते हैं और इन मुंहासों के निशान भी स्किन पर रह जाते हैं. चलिए इनके होने के कारणों और इससे बचाव के बारे में जानते हैं.

Back Acne Causes and Treatment: चेहरे पर मुंहासे और दाने होना आम बात है लेकिन आजकल लोगों को पीठ पर भी मुंहासों की समस्या होने लगी है. यह मुंहासे दर्दनाक और निशान छोड़ने वाले होते हैं. अक्सर लोग इनसे परेशान रहते हैं. चेहरे के मुंहासों को तो लोग स्किन केयर कर साफ कर लेते हैं लेकिन पीठ पर हुई इस स्किन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है. चलिए आज आपको पीठ पर दाने होने की वजह (Pimple Causes On Back) और इससे छुटकारा पाने के उपाय के बारे में बताते हैं.

पीठ पर मुंहासे होने के कारण

तैलीय त्वचा

स्किन में सीबम होता है जो त्वचा को नम बनाता है लेकिन, इसके अधिक होने पर यह रोमछिद्रों को बंद करता है. इसके कारण मुंहासों की समस्या हो सकती है.

हार्मोन के कारण

किशोरावस्था, गर्भावस्था और मासिक धर्म के दौरान शरीर में हार्मोनल बदलाव होता है इसकी वजह से भी पीठ पर दाने और मुंहासे हो सकते हैं.

टाइट कपड़े

टाइट और अनकंफर्टेबल कपड़े पहनने के कारण पीठ पर पसीना और गंदगी जमा हो जाती है जिसके कारण पीठ पर दाने हो सकते हैं. इससे बचने के लिए टाइट फिटिंग वाले कपड़े न पहनें.

दवाओं का असर

कई दवाओं के असर के कारण भी स्किन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. कई दवा गर्म होती है तो शरीर में मुंहासों का कारण बनती है.

पसीना आना

पसीना आने से यह रोमछिद्रों को बंद कर सकता है जिसके कारण स्किन पर बैक्टीरिया और गंदगी जमा होती है जो मुंहासों का कारण बनती है. अगर पसीना आता है तो इसके बाद नहा लें.

ऐसे करें मुंहासों की समस्या का समाधान

- पीठ पर मुंहासों के कारण परेशान हैं तो आपको पीठ को रोज नहाते समय अच्छे से धोना चाहिए. पीठ साफ करने के लिए हल्के और बिना केमिकल वाले उत्पाद का इस्तेमाल करना चाहिए.

- तंग और टाइट कपड़े पहनने से बचना चाहिए. इससे पसीना आने के कारण पीठ पर दाने हो सकते हैं. अगर पसीना आता है तो पसीना आने के बाद नहाएं.

- पीठ पर आप एलोवेरा जेल को लगा सकते हैं. स्किन के लिए एलोवेरा जेल अच्छा होता है. इसे पीठ पर लगाएं और थोड़ी देर बाद पीठ को धो लें. ऐसा करने से रेडनेस, खुजली और जलन से आराम मिलेगा.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.