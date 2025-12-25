FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्या बच्चों को हर दिन दूध देना होता है सही, जानें इसका सही समय और कितनी होनी चाहिए इसकी मात्रा

भारत के ज्यादातर घरों में दूध को बेहद जरूरी माना जाता है. खासकर बच्चों की ग्रोथ के लिए दूध को बेहद फायदेमंद माना गया है, लेकिन बच्चों को ज्यादा दूध या हर दिन दूध पिलाना सही है. इसका सही समय और मात्रा कितनी होनी चाहिए आइए जानते हैं...

नितिन शर्मा

Updated : Dec 25, 2025, 05:08 PM IST

सर्दियों में दूध लेना हर उम्र के लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है. सर्दियों के मौसम में दूध के साथ गुड़, खजूर और केसर का भी सेवन किया जाता है. हालांकि, बड़ों की तुलना में बच्चों को दूध पिलाने पर ज्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि बच्चों की उम्र तेजी से बढ़ती है और बढ़ती हुई अवस्था में मांसपेशियों व हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए दूध अनिवार्य माना जाता है, लेकिन क्या हर बच्चे को दूध पीना चाहिए और क्या रोज दूध पीना सही है? आइए जानते हैं इसका सही समय और मात्रा...

हर दिन दूध पिलाने से प्रभावित हो सकती है पाचन शक्ति

हर बच्चा अलग होता है. बच्चों की पाचन शक्ति अलग-अलग हो सकती है. इसलिए दूध ज़बरदस्ती न पिलाएं, पहले उनके डाइजेशन को समझें. आयुर्वेद कहता है कि सही दूध, सही मात्रा में, सही समय पर पीने से ही सच्चा पोषण मिलता है. पहले समझते हैं कि दूध क्यों अनिवार्य है. ग्रोइंग स्टेज में बच्चों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने के लिए, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, लंबाई को बढ़ाने में और दांतों की मजबूती के लिए दूध जरूरी है, लेकिन हर दिन बच्चों के लिए एक जैसा नहीं होता है. बच्चों की पाचन शक्ति बहुत जल्दी प्रभावित होती है, इसलिए बच्चों को रोजाना दूध पिलाना जरूरी नहीं है. क्योंकि ऐसा करने पर कुछ बच्चों की पाचन शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है

इस समय बच्चों को नहीं देना चाहिए दूध

अब सवाल उठता है कि बच्चों को कब दूध नहीं देना चाहिए. बच्चों को बार-बार खांसी होने पर, पेट फूलने पर, गैस बनने पर, पेट खराब होने और भूख न लगने पर दूध नहीं देना चाहिए. ये लक्षण संकेत देते हैं कि बच्चों को दूध पचाने में परेशानी हो रही है. बच्चों की पाचन शक्ति बड़ों की तुलना में कमजोर होती है और दूध को पचाने में पेट को दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है. दूध को पचाने में कम से कम 2-3 घंटे लगते हैं. ऐसी स्थिति में बच्चों को दूध न दें.

रात के समय नहीं देना चाहिए दूध

अब ये भी जानना जरूरी है कि दूध किस तरीके से बच्चों को देना सही है. पहला, बच्चों को हमेशा गर्म दूध दें. गर्म दूध के सेवन से पेट में गैस और पेट फूलने की परेशानी कम होती है और सर्दियों में शरीर भी गर्म रहता है. दूसरा, बच्चों को रात के समय दूध न दें. रात के समय शरीर गतिविधि नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बच्चों को दूध पचाने में परेशानी हो सकती है. तीसरा, बच्चों को खाली दूध न दें. दूध में केसर, हल्दी या सौंठ मिलाकर दें. ये बच्चों को दूध पचाने में मदद करता है.आईएएनएस इनपुट

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी और रिसर्च बेस पर आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे

