Dadi Nani Ke Nuskhe: गले और सांस की तकलीफ से पाना चाहते हैं राहत? आजमाकर देखें दादी-नानी के जमाने का ये देसी नुस्खा

Dadi Nani Ke Nuskhe: अक्सर कई लोगों को सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलने गले में हर वक्त भारीपन या अटकाव जैसी समस्या महसूस होती है. इसके अलावा सर्दी-जुकाम और खांसी की समस्या भी कई लोगों को बनी रहती है. दादी-नानी के जमाने के इस देसी नुस्खे से आपको राहत मिल सकती है.

Dadi Nani Ke Nuskhe: आजकल के समय में भागदौड़ भरी जिंदगी की वजह से आमतौर पर ज्यादातर लोग खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, दिनचर्या ऐसी बन चुकी है कि सुबह बस जल्दी उठना, जल्दी-जल्दी नाश्ता करना और फिर घर या ऑफिस के काम में दिनभर धूल-धुएं और प्रदूषण के बीच रहना. इसके बाद आखिर में रात को थककर घर आकर सो जाना. इन सभी की वजह से धीरे-धीरे सेहत भी खराब पड़ने लगती है.

इन्हीं कारणों की वजह से कई लोग ऐसे हैं, जिन्हें अक्सर सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलने गले में हर वक्त भारीपन या अटकाव जैसी समस्या महसूस होती है. पर इसे मामूली थकान समझकर आमतौर पर लोग अनदेखा कर देते हैं. ऐसे में जब यही परेशानी रोज का हिस्सा बन जाती है, तो चिंता बढ़ने लगती है.

आयुर्वेद में बताया गया है खास उपाय

आयुर्वेद में सदियों से इन सभी समस्याओं का सरल और प्राकृतिक उपाय का इस्तेमाल होता आ रहा है. आयुर्वेद की मानें तो सांस और गले से जुड़ी समस्याएं तब बढ़ती हैं, जब शरीर में कफ बढ़ जाता है और श्वसन नलियों में सूजन या जकड़न आ जाती है. ऐसे में कुछ ऐसी औषधियों की जरूरत होती है जो कफ को संतुलित करें, सूजन को कम करें और गले को आराम दें. ये सभी गुण मुलेठी में मिल जाएंगे. इसलिए आयुर्वेद में मुलेठी को एक खास स्थान दिया गया है.

दादी-नानी के जमाने का देसी नुस्खा

बता दें कि मुलेठी को आयुर्वेद की भाषा में यष्टिमधु कहा जाता है, यानी ऐसी औषधि जिसका स्वाद मीठा हो और जो शरीर पर सकारात्मक प्रभाव छोड़े. इसका उपयोग भारत में बहुत पुराने समय से होता आ रहा है. दादी-नानी के घरेलू नुस्खों में गले की खराश, सूखी खांसी या आवाज बैठने पर मुलेठी देने की आदत आज भी कई घरों में देखी जा सकती है.

आयुर्वेद का मानना है कि मुलेठी शरीर की अंदरूनी गर्मी को शांत करती है और गले की सूखी परत को नमी देती है. इसके अंदर मौजूद प्राकृतिक तत्व गले और सांस की नली में जमा सूजन को धीरे-धीरे कम करने में मदद करते हैं.

इन समस्याओं में रामबाण है मुलेठी

जब सांस की नली में सूजन या बलगम जम जाता है, तो सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है और गले में भारीपन बना रहता है. मुलेठी इस बलगम को हटाने का काम करती है. इसके नियमित और सीमित सेवन से सांस की नली खुलने लगती है और व्यक्ति को सांस लेने में राहत महसूस होती है. मुलेठी गले की अंदरूनी परत पर एक तरह की सुरक्षात्मक परत बनाती है, जिससे जलन और खराश कम होती है.

खांसी, जुकाम या सांस की दिक्कत से मिलेगी राहत

आयुर्वेद के अनुसार, मुलेठी पूरे श्वसन तंत्र को बेहतर बनाए रखने में मदद करती है. बदलते मौसम में जिन लोगों को बार-बार खांसी, जुकाम या सांस की तकलीफ हो जाती है, उनके लिए यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करने में मददगार मानी जाती है. इसके प्राकृतिक तत्व शरीर को धीरे-धीरे संतुलन में लाने का काम करते हैं, जिससे समस्या बार-बार उभरने की संभावना कम हो सकती है.

