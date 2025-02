Ayurvedic Remedy For Gas And Acidity: आप गैस से छुटकारा पाने के लिए कुछ आयुर्वेदिक उपायों को भी आजमा सकते हैं, यहां हम आपको ऐसे ही एक आसान नुस्खे के बारे में बता रहे हैं...

Ayurvedic Remedy For Gas And Acidity - अपच, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं आजकल लोगों में काफी ज्यादा हो रही है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक खराब लाइफस्टाइल, ज्यादा तला-भुना खाना, मसालेदार भोजन और तनाव की वजह (Bad Lifestyle) से अकसर ये समस्याएं होती हैं. ऐसे में आप चाहें तो गैस से छुटकारा पाने के लिए कुछ आयुर्वेदिक उपायों (Ayurvedic Upay) को भी आजमा सकते हैं. आज हम आपको ऐसे ही एक आसान कारगर नुस्खे के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप इस समस्या से (Gas And Acidity Remedy) छुटकारा पा सकते हैं, तो आइए जानते हैं इस खास उपाय के बारे में...

हींग

सुबह उठने के बाद अगर आपको गैस बनती है तो आप इससे छुटकारा पाने के लिए हींग का उपयोग कर सकते हैं. आयुर्वेद में हींग को काफी ज्यादा फायदेमंद माना गया है. इसमें मौजूद एंटी-फ्लैटुलेंट, एंटीस्पास्मोडिक और एंटीसेप्टिक गुण गैस-एसिडिटी और अपच जैसी समस्याएं दूर कर सकते हैं. आप इसका सेवन कई तरह से कर सकते हैं.

कैसे करें इसका सेवन?

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक गैस-एसिडिटी जैसी समस्या से राहत पाने के लिए आप हींग को सब्जी या दाल में डालकर खा सकते हैं. इसके अलावा आप चाहें तो आधे गिलास गुनगुने पानी में हींग मिलाकर पी सकते हैं.

इसके सेवन से गैस से तुरंत राहत मिल सकती है. हालांकि हींग खरीदते समय आपको उसकी गुणवत्ता की जांच जरूर कर लेना चाहिए. क्योंकि आजकल बाजार में नकली हींग धड़ल्ले से बिक रहा है.

इसके अलावा अपना सकते हैं ये उपाय

इस समस्या से राहत पाने के लिए आप जीरा पानी का सेवन कर सकते हैं, इसके लिए आप रात को एक गिलास पानी में जीरा भिगोकर रख दें और फिर सुबह खाली पेट इस पानी को पी लें. अदरक का रस निकाल कर गुनगुने पानी में मिलाकर पी सकते हैं. इन उपायों से भी आपको गैस और एसिडिटी की समस्या से राहत मिल सकती है.

