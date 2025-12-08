FacebookTwitterYoutubeInstagram
सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं पुरुषों के लिए वरदान है ये जड़ी बूटी, जानें इससे मिलने वाले फायदे

सेहत

सेहत

Ayurvedic Herbs: सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं पुरुषों के लिए वरदान है ये जड़ी बूटी, जानें इससे मिलने वाले फायदे

आयुर्वेद में कई सारी जड़ी बूटी ऐसी हैं, जिनका सेवन करने मात्र से व्यक्ति को ताकत मिलने से लेकर बीमारियों का अंत हो जाता है. 

नितिन शर्मा

Updated : Dec 08, 2025, 09:39 AM IST

Ayurvedic Herbs: सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं पुरुषों के लिए वरदान है ये जड़ी बूटी, जानें इससे मिलने वाले फायदे
आयुर्वेद में कई ऐसी औषधिया हैं, जिन्हें जीवनवर्धक माना गया है. इन्हीं में से एक शतावरी है, शतावरी को अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग नामों से भी जाना जाता है. कहीं इसे सतावर, सतावरि, सतमूली, शतावरी और सरनोई भी कहते हैं. शतावरी महिलाओं के लिए अमृत की तरह काम करती है, लेकिन यह पुरुषोें के लिए भी उतनी या उससे कहीं ज्यादा फायदेमंद है. आइए जानते हैं इससे मिलने वाले फायदे...

अंदर से मजबूत होता है शरीर

शतावरी एक पौधा है, जिसकी जड़े गुणों से भरपूर होती हैं. शतावरी का सेवन शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है, महिलाओं की प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है. इसके साथ ही पुरुषों के लिए भी वीर्यवर्धक है. इसके अलावा, शतावरी को अन्य रोगों की रोकथाम में भी इस्तेमाल करते आए हैं. शतावरी की तासीर ठंडी और स्वाद में मधुर होती है. ठंडी तासीर होने की वजह से शतावरी शरीर के रूखेपन को कम करती है, शरीर में नमी बनाए रखती है, और हार्मोन को बैलेंस रखती है.

इसका पाउडर महिलाओं के लिए है असरदार

शतावरी की जड़ का पाउडर स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए लाभकारी है. जिन महिलाओं को डिलीवरी के बाद दूध आने में परेशानी होती है, अगर उन्हें दूध के साथ रात के समय शतावरी पाउडर दिया जाए तो मां के शरीर में दूध बनना शुरू हो जाता है. ये प्राकृतिक रूप से माताओं में दूध की क्षमता को बढ़ाती है. इसके साथ ही प्रसव के बाद की कमजोरी में भी राहत देती है.

शीघ्रपतन की समस्याओं को करती है दूर

वहीं जिन पुरुषों को कमजोरी महसूस होती है, शुक्राणु की कमी है या शीघ्रपतन जैसी समस्या होती है, वे भी शतावरी का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए शतावरी के साथ अश्वगंधा और कौंच बीज को दूध में एक साथ उबालकर लेना चाहिए. इससे पुरुषों में वीर्यवर्धक होता है और शारीरिक कमजोरी दूर होती है. जिन महिलाओं और पुरुषों को बार-बार यूरिन इंफेक्शन का खतरा रहता है, यूरिन में जलन होती है, या यूरिन की बूंदें अपने आप टपक जाती हैं, उनके लिए भी शतावरी का सेवन लाभकारी है. इसके लिए दूध और शतावरी रात के समय लें.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

