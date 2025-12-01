FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 2 December 2025: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें सभी राशियों का भाग्यफल

मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें सभी राशियों का भाग्यफल

राजनाथ सिंह ने पूछा गणित का सिंपल सवाल, 600 IAS ट्रेनी ताकने लगे मुंह, क्या आपको पता है जवाब?

राजनाथ सिंह ने पूछा गणित का सिंपल सवाल, 600 IAS ट्रेनी ताकने लगे मुंह, क्या आपको पता है जवाब?

Parliament Winter Session: संसद में वंदे मातरम पर होगी 10 घंटे की ऐतिहासिक चर्चा, PM मोदी भी लेंगे हिस्सा

संसद में वंदे मातरम पर होगी 10 घंटे की ऐतिहासिक चर्चा, PM मोदी भी लेंगे हिस्सा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
EPFO Withdrawal Rules: PF अकाउंट से कैसे निकाल सकते हैं पूरा पैसा? जान लें ईपीएफओ का ये नियम

EPFO Withdrawal Rules: PF अकाउंट से कैसे निकाल सकते हैं पूरा पैसा? जान लें ईपीएफओ का ये नियम

क्या है Sanchaar Saathi App जिसे सबके फोन में इंस्टॉल करना चाहती है सरकार, यहां जान लें एक-एक बात

क्या है Sanchaar Saathi App जिसे सबके फोन में इंस्टॉल करना चाहती है सरकार, यहां जान लें एक-एक बात

रूसी राष्ट्रपति पुतिन की वो 5 चीजें, जो विदेश यात्रा पर जाते समय कभी नहीं भूलते? एक तो है बेहद खास

रूसी राष्ट्रपति पुतिन की वो 5 चीजें, जो विदेश यात्रा पर जाते समय कभी नहीं भूलते? एक तो है बेहद खास

Homeसेहत

सेहत

Eye Care: ठंड में बढ़ जाती है आंखों में रुखेपन की समस्या, इन आयुर्वेदिक उपायों से मिलेगी राहत

Ayurvedic Eye Care: सर्दियों में आंख में रुखेपन की शिकायत बहुत बढ़ जाती है और इससे आंखों का विजन भी प्रभावित होता है. ऐसे में शरीर के साथ-साथ आंखों की देखभाल करना भी जरूरी होता है. इन उपायों से दूर होगी समस्या...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Dec 01, 2025, 08:41 PM IST

Eye Care: ठंड में बढ़ जाती है आंखों में रुखेपन की समस्या, इन आयुर्वेदिक उपायों से मिलेगी राहत

Dry Eyes Remedies 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Ayurveda Eye Care: सर्दियों का मौसम सिर्फ शरीर के लिए ही बचाव का समय नहीं होता है, बल्कि आंखों के लिए भी बहुत सेंसटिव समय होता है. सर्दियों में आंख में रुखेपन की शिकायत बहुत बढ़ जाती है और इससे आंखों का विजन भी प्रभावित होता है. ऐसे में शरीर के साथ-साथ आंखों की देखभाल करना भी जरूरी होता है. आयुर्वेद में आंखों को शरीर की आंतरिक स्थिति का आईना माना गया है.

शरीर में पित्त बढ़ना, तनाव लेना, प्रदूषण, पूरी नींद न ले पाना, पाचन की कमजोरी, अत्यधिक सर्दी और गलत खानपान का सबसे पहला असर आंखों पर पड़ता है. इसलिए आंखों की देखभाल बहुत जरूरी है. त्रिफला का इस्तेमाल पेट से जुड़े कई रोगों में किया जाता है, लेकिन इसका जल आंखों के लिए अमृत है. 

त्रिफला का करें इस्तेमाल

आयुर्वेद में त्रिफला को नेत्र-औषधि माना गया है, इसके लिए रात के समय त्रिफला पाउडर को पानी में भिगो दें और सुबह उस पानी को छानकर हल्के हाथों से आंखों को धोएं. इससे आंखों का रुखापन कम होगा और खुजली से भी राहत मिलेगी. गाय का देसी घी भी आंखों की देखभाल के लिए जरूरी है। इसे रोजाना एक चम्मच खाने के साथ लगाना भी चाहिए. 

यह भी पढ़ें: Health Security Bill: तंबाकू, गुटखा-पान मसाला पर बढ़ेगा टैक्स? 'हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल’ में क्या होंगे नए नियम 

आंखों की समस्या से हैं परेशान तो अपनाएं ये उपाय

देसी घी: अगर आंखों में कचरा फंस जाता है या लालिमा हो गई है, तो देसी घी को काजल की तरह हल्का लगाना चाहिए. इससे आंखें तनाव मुक्त होंगी और फंसा कचरा भी बाहर आ जाएगा. इसके साथ ही रात के समय सोने से पहले तलवों की मालिश करें और कान के पीछे भी घी लगाएं. 

आंवला: आंखों की ज्योति को बढ़ाने के लिए रोजाना खाली पेट आंवला का सेवन करें. इसके लिए आंवला चूर्ण को गर्म पानी में मिलाकर लें या फिर ताजा आंवला का रस लें. आंवला में भरपूर विटामिन सी होता है, जो बालों को मजबूती देने के साथ आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी कारगर है.

20 मिनट एक्सरसाइज: इसके साथ ही 20 मिनट एक्सरसाइज भी आंखों के लिए लाभकारी है. इसके लिए हर 20 मिनट 20 सेकेंड के लिए 20 फीट की दूरी पर एक ही जगह पर लगातार देखें. इससे आंखों की थकान दूर होगी.

स्क्रीन: इसके साथ ही स्क्रीन पर काम करते समय अपनी पलकों को झपकाना ना भूलें. कंप्यूटर पर काम करते-करते हम पलकें झपकाना भूल जाते हैं, जिसका सीधा असर आंखों पर पड़ता है। शुद्ध पलाश या गुलाब जल की बूंदें रोजाना आंखों में डालें. इससे प्रदूषण से होने वाली जलन और खुजली कम होती है. इनपुट --आईएएनएस

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से...

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
EPFO Withdrawal Rules: PF अकाउंट से कैसे निकाल सकते हैं पूरा पैसा? जान लें ईपीएफओ का ये नियम
EPFO Withdrawal Rules: PF अकाउंट से कैसे निकाल सकते हैं पूरा पैसा? जान लें ईपीएफओ का ये नियम
क्या है Sanchaar Saathi App जिसे सबके फोन में इंस्टॉल करना चाहती है सरकार, यहां जान लें एक-एक बात
क्या है Sanchaar Saathi App जिसे सबके फोन में इंस्टॉल करना चाहती है सरकार, यहां जान लें एक-एक बात
रूसी राष्ट्रपति पुतिन की वो 5 चीजें, जो विदेश यात्रा पर जाते समय कभी नहीं भूलते? एक तो है बेहद खास
रूसी राष्ट्रपति पुतिन की वो 5 चीजें, जो विदेश यात्रा पर जाते समय कभी नहीं भूलते? एक तो है बेहद खास
स्लीपर क्लास में बेडरोल लेने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा? जानें रेलवे ने कितनी रखी है कीमत
स्लीपर क्लास में बेडरोल लेने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा? जानें रेलवे ने कितनी रखी है कीमत
Starlink की भारत में जल्द होगी एंट्री! कैसे काम करती है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस? पढ़ें प्लान से स्पीड तक की पूरी जानकारी 
Starlink की भारत में जल्द होगी एंट्री! कैसे काम करती है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस? पढ़ें प्लान से स्पीड तक की पूरी जानकारी
MORE
Advertisement
धर्म
रात को बेड पर जाने से पहले ये एक आदत अच्छा स्वास्थ्य के साथ देती हैं ग्रहों की ऊर्जा, कम होता है शनिदोष
रात को बेड पर जाने से पहले ये एक आदत अच्छा स्वास्थ्य के साथ देती हैं ग्रहों की ऊर्जा, कम होता है शनिदोष
Rashifal 30 November 2025: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी शांति, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी शांति, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Ravivar Vrat: कल रविवार को रहेगा 'सर्वार्थ सिद्धि योग'... व्रत के साथ, ये उपाय घुमा देंगे किस्मत का पहिया
Ravivar Vrat: कल रविवार को रहेगा 'सर्वार्थ सिद्धि योग'... व्रत के साथ, ये उपाय घुमा देंगे किस्मत का पहिया
Rashifal 29 November 2025: आज शनिवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Rashifal 29 November 2025: आज शनिवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
MORE
Advertisement