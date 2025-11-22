Boiled or Tadka Lentils: तड़के वाली या फिर उबालकर खानी चाहिए दाल? जानिए सेहत के लिए क्या है ज्यादा फायदेमंद 

Boiled vs Tadka Lentils: कुछ लोगों को तड़के वाली दाल पसंद आती है. कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्हें केवल उबली हुई दाल पसंद आती है. क्या आप जानते हैं इनमें से कौन सी दाल ज्यादा फायदेमंद होती है?

Boiled vs Tadka Lentils: दाल के बिना खाना अधूरा है, भारतीय पारंपरिक थाली में चावल, रोटी के साथ दाल जरूर शामिल किया जाता है. हालांकि, लोग दाल का सेवन कई तरीके से करते हैं. कुछ लोगों को तड़के वाली दाल पसंद आती है. कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्हें केवल उबली हुई दाल पसंद आती है. क्या आप जानते हैं इनमें से कौन सी दाल ज्यादा फायदेमंद होती है? आइए जानें क्या कहता है आयुर्वेद...

उबली या तड़के वाली, कौन सी दाल है ज्यादा फायदेमंद?

विज्ञान और आयुर्वेद दोनों का ही मानना है कि उबली हुई दाल यानी बिना तड़के के शरीर को ज्यादा ऊर्जा और प्रोटीन देती है. उबली दाल का सेवन करने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं और इससे फाइबर, मिनरल्स और अमीनो एसिड भी शरीर को भरपूर मात्रा में मिलते हैं. आयुर्वेद में उबली दाल को सात्त्विक प्रोटीन के खाने की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि ये गुणों से भरपूर और पाचन में सहायक होती है.

अगर रोजाना उबली हुई दाल का सेवन किया जाए तो शरीर में होने वाली कई बीमारियों को कम किया जा सकता है. आमतौर पर घरों में मसालों और तड़के के साथ दाल तो बनाई जाती है, जिससे दाल में स्वाद तो आ जाता है. लेकिन इससे दाल में मौजूद औषधीय गुण नहीं बचते हैं. इसलिए वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से उबली दाल को ज्यादा फायदेमंद माना गया है.

किन समस्याओं में फायदेमंद?

पाचन में सहायक: आंतों के लिए उबली दाल का सेवन लाभकारी होता है. अगर ज्यादा गैस, जलन और खाने के बाद पेट में दर्द होता है, तो कुछ समय के लिए उबली दाल का सेवन करना चाहिए. इससे आंतों को आराम मिलता है और मसालों से होने वाली गर्मी भी आंतों में कम बनती है. इसके साथ ही उबली दाल को पचाने में पेट को ज्यादा समय लगता है और इससे काफी देर तक पेट भरा-भरा महसूस होता है.

बीपी की दिक्कत में फायदेमंद: जिन लोगों को बीपी बढ़ने की परेशानी है, उन लोगों के लिए उबली दाल अमृत है. इसमें लो सोडियम होता है, जिससे बीपी बढ़ने का खतरा कम होता है और ह्दय रोगियों के लिए भी अच्छी रहती है. बिना तड़के की दाल में लो कैलोरी होती है और तेल का इस्तेमाल भी नहीं होता है. ये मेटाबॉलिज़्म को संतुलित बनाने का भी काम करती है.

हड्डियां और मांसपेशियां के लिए लाभदायक: हालांकि, जब दाल को पकाकर उसमें मसालों का तड़का लगा दिया जाता है, तब मसालों की वजह से उसमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर बदल जाता है. जहां उबली दाल में 100 फीसदी प्रोटीन मिलता है और हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वहीं मसाले वाली दाल में प्रोटीन शरीर को कम लग पाता है.

नोट- उबली दाल का सेवन बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए लाभकारी माना जाता है. सही मात्रा में प्रोटीन प्राप्त करने के लिए उबली दाल का सेवन करना ज्यादा फायदेमंद होता है. इनपुट --आईएएनएस

