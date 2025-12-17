Ayurveda Healing Process: क्या बीमारियों में धीमा असर करता है आयुर्वेद? जानें सच्चाई

Ayurveda Healing Process: कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि आयुर्वेद का असर बीमारियों के इलाज में धीमा होता है, इसके अलावा आयुर्वेद को लेकर और भी कई अन्य गलतफहमियां हैं, जो लोगों के बीच फैली हुई हैं. आइए जानें क्या हैं इसकी सच्चाई...

Ayurveda Healing Process: आज भी बीमारियों के इलाज के लिए कई लोग आयुर्वेद पर ही भरोसा जताते हैं. यह एक सदियों पुरानी चिकित्सा पद्धति है, जिसकी जड़ें भारत से जुड़ी हैं. आयुर्वेद के पास हर समस्या का समाधान है और शारीरिक व मानसिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए प्राचीन चिकित्सा पद्धति यानी आयुर्वेद बहुत ही कारगर मानी जाती है.

हालांकि, कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि आयुर्वेद का असर बीमारियों के इलाज में धीमा होता है, इसके अलावा आयुर्वेद को लेकर और भी कई अन्य गलतफहमियां हैं, जो लोगों के बीच फैली हुई हैं. ऐसे में आइए जानते हैं भारत सरकार का आयुष मंत्रालय आयुर्वेद को लेकर इन गलतफहमियों के बारे में क्या कहता है...

क्या आयुर्वेद धीमे असर करता है?

कई लोगों का ये मानना है कि आयुर्वेद धीमे असर करता है या यह सिर्फ जड़ी-बूटियों तक सीमित है. हालांकि, ये सच नहीं है. बता दें कि यह एक आम गलतफहमी है, जो लोगों के बीच फैली हुई है. आयुर्दिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आयुर्वेद सही निदान और योग्य चिकित्सक की देखरेख में प्रभावी ढंग से काम करता है और स्थायी लाभ भी प्रदान करता है. आयुर्वेद बीमारी की जड़ को दूर करने पर फोकस करता है और इसी कारण कभी-कभी इसमें समय लग सकता है.

आयुष मंत्रालय स्पष्ट करता है, कि आयुर्वेद को सही तरीके से अपनाकर जीवन में संतुलन और दीर्घायु प्राप्त किया जा सकता है. यह न केवल शरीर, बल्कि मन और आत्मा के संतुलन पर भी आधारित होता है और यह बीमारियों का इलाज करने के साथ ही रोगों की रोकथाम और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में कारगर है.

क्या आयुर्वेद केवल जड़ी-बूटियों पर आधारित है?

इसके अलावा एक दूसरा मिथक ये है कि आयुर्वेद सिर्फ जड़ी-बूटियों पर आधारित है. लेकिन, आयुर्वेद केवल हर्बल दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक पूरा सिस्टम है, जिसमें उचित आहार-विहार, योग अभ्यास, दिनचर्या, मौसमी बदलावों के अनुसार जीवनशैली और मानसिक स्वास्थ्य का संतुलन शामिल होता है. इसके अलावा इसमें पंचकर्म जैसी थेरेपीज और ध्यान भी इसके महत्वपूर्ण हिस्से हैं.

केवल पुरानी बीमारियों के लिए है आयुर्वेद?

ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आयुर्वेद केवल पुरानी बीमारियों के लिए है, यह मिथक है. आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आयुर्वेद मुख्य रूप से रोगों की रोकथाम और सम्पूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और यह रोगों, मौसमी बीमारियों और दैनिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे तनाव, अनिद्रा, पाचन विकारों में भी फायदेमंद साबित होता है. इसके अलावा आयुर्वेद को जीवन के हर चरण में बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक में इस्तेमाल किया जा सकता है.

एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर आयुर्वेद अपनाते हैं, तो यह न केवल बीमारियों से बचाव करता है, बल्कि ऊर्जावान और संतुलित जीवन देने में मदद करता है. इसे जीवन का हिस्सा बनाकर प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रहने में मदद मिलती है. इनपुट --आईएएनएस

