TikTok की भारत में हो रही वापसी! 5 साल बाद वेबसाइट पर मिला यूजर्स को एक्सेस लेकिन...

डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का अगला राजदूत घोषित किया

Health Tips: वर्कआउट और जिम के दौरान युवाओं में बढ़ रहे हार्ट अटैक के मामले, जानें कैसे करें इससे बचाव

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी की रात चांद देखना क्यों होता है वर्जित? गलती से दिख जाए चंद्रमा तो इस मंत्र को जरूर पढ़ें

Baby Boy Names: बेटे के लिए चुनें भगवान विष्णु से प्रेरित नाम, यहां देखें प्यारे और यूनिक नाम की लिस्ट

Ashwagandha Effects: सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है अश्वगंधा, लेकिन कई बार हो सकते हैं इससे नुकसान

Shani Amavasya 2025: आज शनि अमावस्या पर जरूर करें शनि चालीसा का पाठ, कम होंगे शनि दोष, साढ़ेसाती और ढैय्या के बुरे प्रभाव

कर्ज से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये 7 आसान और तेज तरीके

एक और कमाल करने को तैयार ISRO, खूबियां देख NASA भी मान जाएगा लोहा, यहां देखें फोटो

एनारॉक रिसर्च का दावा- 4 सालों में एनसीआर की इन 2 जगहों की वेल्यू 50 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ी,जानें क्यों बढ़ रही कीमतें?

Ashwagandha Effects: सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है अश्वगंधा, लेकिन कई बार हो सकते हैं इससे नुकसान

Ashwagandha Side Effects: अश्वगंधा एक ताकत बढ़ाने वाली जड़ी-बूटी है. यह हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है. इससे सेहत को कई फायदे मिलते हैं.

Aman Maheshwari

Updated : Aug 23, 2025, 05:50 AM IST

Ashwagandha Effects: सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है अश्वगंधा, लेकिन कई बार हो सकते हैं इससे नुकसान

Ashwagandha Disadvantages: आयुर्वेद के अनुसार, अश्वगंधा बेहद फायदेमंद होता है. यह बहुत ही लाभकारी होता है इसमें एंटीऑक्सिडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी, और एंटी-ट्यूमर गुण होते हैं. अश्वगंधा का सेवन करना पुरुषों के लिए बेहद अच्छा होता है. वैसे तो यह बहुत ही फायदेमंद होता है लेकिन कई स्थितियों में इसे खाने से नुकसान हो सकता है. चलिए आपको यहां अश्वगंधा खाने के फायदों और नुकसान दोनों के बारे में बताते हैं.

अश्वगंधा खाने के फायदे

- तनाव और थकान को कम करने के लिए अश्वगंधा का सेवन करना लाभकारी होता है. अश्वगंधा मन को शांत करने और नींद बेहतर बनाने में अच्छा होता है.
- दिमाग के लिए अश्वगंधा अच्छा होता है. यह याददाश्त, फोकस और एकाग्रता  को बढ़ाने में मदद करता है. स्टूडेंट् को इसका सेवन करना चाहिए.

- पुरुषों के लिए अश्वगंधा फायदेमंद होता है. यह यह टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है. यह पुरुषों में बांझपन की समस्या को कम करता है.
- आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी यह मददगार होता है. आपको इसका सेवन करना चाहिए.

इस 1 ड्राई फ्रूट में छिपा है सौंदर्य के साथ मजबूती का खजाना, बाल से लेकर त्वचा की बढ़ाता है चमक

अश्वगंधा खाने के नुकसान

- कई बार अश्वगंधा का सेवन पेट खराब कर सकता है. यह दस्त और पेट दर्द की शियाकत का कारण बन सकता है.
- लो बीपी वाले लोगों को भी इसका सेवन करने से बचना चाहिए. यह सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है.
- अधिक मात्रा में अश्वगंधा का सेवन करना उल्टी और जी मिचलाने का कारण बन सकता है.
- इसके ज्यादा इस्तेमाल से कई बार बुखार, थकान और दर्द हो सकता है. स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए.

कैसे करें सेवन?

आप अश्वगंधा पाउडर को दूध के साथ ले सकते हैं. इसके अलावा इसके कैप्सूल खा सकते हैं. इसकी चाय बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं.

Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

