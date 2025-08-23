Ashwagandha Effects: सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है अश्वगंधा, लेकिन कई बार हो सकते हैं इससे नुकसान

Ashwagandha Side Effects: अश्वगंधा एक ताकत बढ़ाने वाली जड़ी-बूटी है. यह हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है. इससे सेहत को कई फायदे मिलते हैं.

Ashwagandha Disadvantages: आयुर्वेद के अनुसार, अश्वगंधा बेहद फायदेमंद होता है. यह बहुत ही लाभकारी होता है इसमें एंटीऑक्सिडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी, और एंटी-ट्यूमर गुण होते हैं. अश्वगंधा का सेवन करना पुरुषों के लिए बेहद अच्छा होता है. वैसे तो यह बहुत ही फायदेमंद होता है लेकिन कई स्थितियों में इसे खाने से नुकसान हो सकता है. चलिए आपको यहां अश्वगंधा खाने के फायदों और नुकसान दोनों के बारे में बताते हैं.

अश्वगंधा खाने के फायदे

- तनाव और थकान को कम करने के लिए अश्वगंधा का सेवन करना लाभकारी होता है. अश्वगंधा मन को शांत करने और नींद बेहतर बनाने में अच्छा होता है.

- दिमाग के लिए अश्वगंधा अच्छा होता है. यह याददाश्त, फोकस और एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करता है. स्टूडेंट् को इसका सेवन करना चाहिए.

- पुरुषों के लिए अश्वगंधा फायदेमंद होता है. यह यह टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है. यह पुरुषों में बांझपन की समस्या को कम करता है.

- आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी यह मददगार होता है. आपको इसका सेवन करना चाहिए.

अश्वगंधा खाने के नुकसान

- कई बार अश्वगंधा का सेवन पेट खराब कर सकता है. यह दस्त और पेट दर्द की शियाकत का कारण बन सकता है.

- लो बीपी वाले लोगों को भी इसका सेवन करने से बचना चाहिए. यह सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है.

- अधिक मात्रा में अश्वगंधा का सेवन करना उल्टी और जी मिचलाने का कारण बन सकता है.

- इसके ज्यादा इस्तेमाल से कई बार बुखार, थकान और दर्द हो सकता है. स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए.

कैसे करें सेवन?

आप अश्वगंधा पाउडर को दूध के साथ ले सकते हैं. इसके अलावा इसके कैप्सूल खा सकते हैं. इसकी चाय बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं.

Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

