Arthritis-Joint Pain Remedy: अर्थराइटिस-घुटनों के दर्द का रामबाण दवा है किचन में रखा ये मसाला, डाइट में करें शामिल

Arthritis-Joint Pain Remedy: काली मिर्च जोड़ों के दर्द-अर्थराइटिस की समस्या में रामबाण दवा का काम करता है. रोजाना इसके सेवन से अन्य गंभीर बीमारियां भी दूर रहती हैं...

डीएनए हिंदी: Black Pepper Is Beneficial In Arthritis And Joint Pain- सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और इस मौसम में घुटनों में दर्द यानि अर्थराइटिस जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. इस मौसम में बड़े-बूढ़ों से लेकर जवान लोगों को घुटने का दर्द, जॉइंट्स पेन, हड्डियों में दर्द की समस्या सताने लगती है. आमतौर पर लोग इससे बचाव के लिए कई तरह के उपाय करते हैं. लेकिन, इसका उतना फायदा नहीं होता जितना की हम उम्मीद करते हैं. आज हम आपको एक ऐसे मसाले के बारे में बता रहे हैं, जो इस समस्या में रामबाण दवा का काम करता है. दरअसल हम बात कर रहे हैं काली मिर्च के बारे में, किचन में रखा ये मसाला न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि सेहत के लिए भी कई प्रकार से फायदेमंद होता है. आइए जानते हैं काली मिर्च जोड़ों के दर्द में कितना (Black Pepper Benefits) फायदेमंद है और इससे कौन-कौन सी बीमारियां दूर रहती हैं.

जोड़ों का दर्द करता है दूर

दरअसल काली मिर्च एंटी-इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ से भरपूर होता है, जो हड्डियों के दर्द और सूजन को कम करने में मददगार होता है. इतना ही नहीं, यह शरीर में जमा यूरिक एसिड जैसे टॉक्सिक पदार्थों को छानकर बाहर कर देता है, जिससे गठिया-अर्थराइटिस की समस्या दूर होती है. अगर आप इस समस्या से पीड़ित हैं तो इसका सेवन ज़रूर करें. बता दें कि सर्दियों में जोड़ों में दर्द की परेशानी को दूर करने के लिए काली मिर्च का चाय बनाकर पिएं. इससे जोड़ों के दर्द से राहत मिलती है.

बाॅडी करे डिटॉक्स

इसके अलावा काली मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो बॉडी को आसानी से डिटॉक्सीफाई करता है. इतना ही नहीं यह टॉक्सिक एंजाइम को खत्म करता है और इससे डीएनए डैमेज को कम करने में मदद मिलती है.

कैंसर से बचाव

हेल्थ एक्सपर्टस की मानें तो काली मिर्च में मौजूद पिपेरिन कैंसर से बचाता है. बता दें कि काली मिर्च में विटामिन सी, विटामिन ए, फ्लेवोनोइड्स, कैरोटीन और अन्य एंटी-ऑक्सीडेंट भी होते हैं जो हानिकारक मुक्त कणों को हटाने और शरीर को कैंसर व अन्य बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं.

सर्दी खांसी में है लाभकारी

एंटीबायोटिक से भरपूर काली मिर्च सर्दी और खांसी को ठीक करने में भी काफी असरदार है. इसके लिए क्रश की हुई थोड़ी सी काली मिर्च के साथ एक चम्मच शहद लेकर उसे पिएं. यह चेस्ट में जमी गंदगी को बाहर करने में मदद करता है.

पेट की समस्याएं होती हैं दूर

इसके अलावा काली मिर्च पाचन स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बेहतरीन माना जाता है और यह पेट से जुड़ी परेशानियों को रोकने में भी बेहद असरदार है. इतना ही नहीं काली मिर्च में पोटेशियम होता है जो हार्ट रेट और हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है. बता दें कि यह रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में भी मदद करता है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

