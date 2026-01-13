Arthritis in young adults: बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहा गठिया रोग, युवाओं में बढ़ रही इस बीमारी के क्या हैं कारण? एक्सपर्ट से जानिए

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Arthritis In Youth: अब गठिया की बीमारी केवल बुजुर्गों तक ही सीमित नहीं रही, बड़ी संख्या में 25 से 40 साल के युवा भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं. कभी “बुढ़ापे की बीमारी” मानी जाने वाली Arthritis अब कामकाजी युवाओं की ज़िंदगी में चुपचाप दाखिल हो रहा है. एक्सपर्ट से जानिए इसके पीछे का कारण...

Abhay Sharma

Updated : Jan 13, 2026, 06:03 PM IST

Lifestyle Causes Of Arthritis In Youth: आज के समय में 25 से 40 साल के युवा भी गठिया जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं. एक समय था जब, घुटनों में दर्द, उंगलियों में जकड़न और सुबह उठते ही जोड़ों में अकड़न जैसी शिकायत ज्यादा बुज़ुर्गों में देखने को मिलती थी. लेकिन, अब यह बीमारी केवल बुजुर्गों तक ही सीमित नहीं रही, बड़ी संख्या में 25 से 40 साल के युवा भी गठिया जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं.

कभी “बुढ़ापे की बीमारी” मानी जाने वाली Arthritis अब कामकाजी युवाओं की ज़िंदगी में चुपचाप दाखिल हो रहा है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर युवाओं में गठिया क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे कौन-से कारण हैं और किन संकेतों को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए? आइए एक्सपर्ट से जानते हैं...

सबसे बड़ा कारण लाइफस्टाइल में बदलाव

DNA हिंदी के साथ बातचीत में Healthpil.com के फाउंडर और जाने-माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. राहुल चावला ने बताया कि युवाओं में गठिया जैसी बीमारी के बढ़ने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है Lifestyle Change. डॉ. राहुल चावला के मुताबिक,  मोटापा, लंबे समय तक बैठकर काम करना, कम फिजिकल एक्टिविटी,   और गलत पोस्चर की वजह से ज्वाइंट पर लगातार दबाव पड़ता है. इससे Osteoarthritis (OA) जैसी बीमारी समय से पहले शुरू हो सकती है.  

यह भी पढ़ें: Stress or back pain: स्ट्रेस कैसे बनता है कमर दर्द की वजह? इमोशनल स्ट्रेन का क्या है बैक पेन से छुपा कनेक्शन

पोस्ट-ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस (Post-Traumatic Arthritis)

इसके पीछे का एक दूसरा कारण है, पोस्ट-ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस (Post-Traumatic Arthritis). एक्सपर्ट के मुताबिक, जिम में गलत तरीके से एक्सरसाइज करना, स्पोर्ट्स इंजरी ( खेल या व्यायाम के दौरान लगने वाली चोटें होती हैं) या घुटने के लिगामेंट की चोट (Knee Ligament Injury) की चोटें भी अर्ली आर्थराइटिस यानी समय से पहले गठिया रोग कारण बनती हैं.

रूमेटॉयड अर्थराइटिस (RA) 

दूसरी ओर रूमेटॉयड अर्थराइटिस (RA) भी है, यह एक ऐसी बीमारी है, जो अक्सर युवावस्था में ही शुरू हो जाती है. इसमें शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता (इम्यून सिस्टम) गलती से जोड़ों पर हमला करने लगती है, जिससे जोड़ों में सूजन, दर्द और अकड़न हो जाती है. यह बीमारी सिर्फ जोड़ों तक ही सीमित नहीं, बल्कि इससे थकान, खून की कमी (एनीमिया) हो सकती है और लंबे समय में दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है. 

चिकनगुनिया जैसे संक्रमण के बाद होने वाला गठिया 

एक्सपर्ट के मुताबिक भारत में चिकनगुनिया जैसे संक्रमण के बाद होने वाला गठिया और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी गाउट भी अब युवाओं में ज्यादा देखने को मिल रही है. सबसे बड़ी समस्या यह है कि कई युवा जोड़ों के दर्द को विटामिन की कमी या सामान्य थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. 

जरूरी बात

अगर आपको लंबे समय से जोड़ों में दर्द, सूजन या कमर दर्द की समस्या है, तो सिर्फ पेनकिलर लेकर काम न चलाएं. समय पर डॉक्टर से सलाह लें और जरूरी जांच कराएं, ताकि बीमारी को शुरुआती स्तर पर ही कंट्रोल किया जा सके. 

