ब्रेकिंग न्यूज़

लोकसभा में वंदे मातरम् पर चर्चा के दौरान बोले PM मोदी- बंकिम दा ने भारत के सामर्थ्य को जगाया, वंदे मातरम् तब लिखा, जब अंग्रेज बौखलाए थे

Pm Modi Loksabha: लोकसभा में वंदे मातरम पर शुरू हुई चर्चा, पीएम मोदी भी बहस में लेंगे हिस्सा

सेहत

सेहत

Colds-Cough Remedy: लगातार सर्दी-खांसी से परेशान हैं? सुबह उठकर रोज पिएं ये ड्रिंक, सीने में जमा कफ पिघलकर आएगा बाहर

सर्दी, खांसी आदि आम बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए शहद और नींबू के रस का सेवन करें. इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और गले में सूजन कम होती है.

ऋतु सिंह

Updated : Dec 08, 2025, 11:52 AM IST

वातावरण में बदलाव का असर सेहत पर तुरंत दिखाई देने लगता है. ठंड में लगातार सर्दी-खांसी और कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने लगती हैं. सर्दी-खांसी कई चीजों की वजह से होती है जैसे ठंडे खाद्य पदार्थों का सेवन, वातावरण में बदलाव आदि. सर्दी-जुकाम होने के बाद हमेशा डॉक्टर की सलाह पर गोलियां और दवाइयां ली जाती हैं. लेकिन इससे सीने में जमा कफ सूख जाता है. सीने में जमा कफ सूख जाने के बाद कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं, जैसे बार-बार खांसी आना, गले में कफ चिपक जाना आदि. ऐसे में आपको किसी भी गोली का सेवन करने की बजाय घर में बने खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए. आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करने से सर्दी-खांसी से तुरंत राहत मिलती है. आज हम आपको सर्दी-खांसी से राहत पाने के लिए किन पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं.  

home

शहद और नींबू हर घर में उपलब्ध होता है. खाने में अलग-अलग व्यंजन बनाने के लिए शहद और नींबू का इस्तेमाल किया जाता है. नींबू में मौजूद विटामिन सी शरीर की कमजोर प्रतिरक्षा को बेहतर बनाने में मदद करता है. इसके अलावा बढ़ती ठंड के दौरान स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से राहत पाने के लिए नींबू के रस और शहद का सेवन करना चाहिए. शरीर को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए शहद का सेवन करना चाहिए. विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन सफेद रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने में मदद करता है. शहद में मौजूद प्राकृतिक एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-ऑक्सीडेंट गुण गले में खराश और सूजन को कम करने में मदद करते हैं. गले में बढ़ी हुई खराश को कम करने के लिए शहद का सेवन करना चाहिए.

home

हेल्दी ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले एक गिलास गर्म पानी में हल्दी और आधे नींबू का रस मिलाएँ. तैयार पानी को पिएँ. शहद गर्म पानी में आसानी से मिल जाता है. गर्म पानी में शहद मिलाकर पीने से गले की खराश कम होती है और कफ पतला होता है. सर्दी-खांसी के कारण शरीर में आई कमज़ोरी और थकान को कम करने के लिए नींबू और शहद वाला ड्रिंक पिएँ. नियमित रूप से सुबह उठकर गर्म पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीने से बढ़ता वज़न नियंत्रण में रहेगा.

home
 
सर्दी-जुकाम या खांसी होने पर शुरुआती लक्षणों को पहचानना बेहद ज़रूरी है. फिर, उचित उपचार दिया जाना चाहिए. गलत गोलियों, दवाओं और खाद्य पदार्थों के सेवन से शरीर में कई बदलाव आ सकते हैं. खराब पाचन, कब्ज और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को शहद और नींबू पानी का सेवन करना चाहिए. नींबू और शहद शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने में फायदेमंद होते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

