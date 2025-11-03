FacebookTwitterYoutubeInstagram
अमेरिकी न्यूज चैनल पर ट्रंप का बड़ा दावा! कहा- हम भी करेंगे परमाणु हथियारों का परीक्षण

मौत के मुंह से MP के शख्स को बाहर खींच लाई Apple Watch, इस एक हेल्थ अलर्ट ने बचा ली जिंदगी

Apple Watch Saved Life MP Man: आज के समय में स्मार्टवॉच ने लोगों की जिंदगी आसान बना दी है, स्मार्टवॉच जिंदगी तक बचाने के काम आ रही है. ऐसा ही एक वाकिया सामने आया है MP से, जहां Apple Watch के एक अलर्ट से शख्स की जिंदगी बच गई. यहां जानें क्या है पूरा मामला..

Abhay Sharma

Updated : Nov 03, 2025, 10:06 PM IST

मौत के मुंह से MP के शख्स को बाहर खींच लाई Apple Watch, इस एक हेल्थ अलर्ट ने बचा ली जिंदगी

सांकेतिक तस्वीर

Apple Watch Saved Life:  आज के समय में स्मार्टवॉच ने लोगों की जिंदगी आसान बना दी है. ये स्मार्टवॉच जिंदगी तक बचाने का काम आ रही है. जी हां, एक ऐसा ही  वाकिया हुआ है मध्य प्रदेश के नैनपुर के रहने वाले 26 वर्षीय साहिल के साथ, Apple Watch की वजह से इनकी आज जान बच गई. इस घटना से भावुक होकर साहिल ने Apple के CEO टिम कुक को ईमेल भेजा और ऐपल वॉच के इस फीचर की सराहना करते हुए थैंक्यू भी कहा.  इस वॉच ने वक्त रहते अलर्ट दिया और डॉक्टर ने वक्त रहते उनको अस्पताल में एडमिट कर लिया, जिससे साहिल की जान बचा गई. 

असामान्य हार्ट रेट का अलर्ट

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मध्य प्रदेश के नैनपुर के रहने वाले 26 वर्षीय साहिल चावल व्यापारी हैं. हाल ही में जबलपुर में मीटिंग करने गए थे और मीटिंग खत्म होने के बाद उन्होंने फिल्म देखने का प्लान बना लिया. इसी दौरान शाम को करीब 5 बजे अचानक उनकी Apple Watch ने अलर्ट दिया कि उनकी हार्ट रेट असामान्य रूप से बढ़ी हुई है. 

साहिल ने बताया कि इस दौरान वह आराम से एसी हॉल में फिल्म देख रहे थे, किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधि नहीं कर रहे थे, तभी वॉच से मिले इस अलर्ट ने उन्हें चौंका दिया. इसके बाद साहिल ने तय किया कि वे ट्रेन पकड़ने के बजाय पहले डॉक्टर के पास जाएंगे. यह फैसला उनकी जिंदगी के लिए सबसे अहम फैसला बना.  

अस्पताल में होना पड़ा भर्ती

डॉक्टर के पास पहुंचने पर उन्होंने वॉच से निकला ECG रिपोर्ट दिखाया, जो डॉक्टर को सामान्य लगी. फिर भी डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर चेक करने की सलाह दी. इसके बाद जांच में पता चला कि उनका ब्लड प्रेशर 180/120 था, जो बेहद खतरनाक स्तर माना जाता है. उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया और आगे के टेस्ट करवाए गए. 

डॉक्टरों का कहना है कि इस हालत में वह ट्रेन से यात्रा करते, तो उन्हें स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज का खतरा था.  साहिल का कहना है कि अगर Apple Watch ने समय पर अलर्ट नहीं दिया होता तो शायद वे आज जिन्दा न होते. उन्होंने Apple के CEO टिम कुक को ईमेल भेजा और ऐपल वॉच के इस फीचर की सराहना करते हुए थैंक्यू कहा.  

