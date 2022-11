Cholesterol : नसों में जमी वसा को मोम की तरह पिघला देंगी ये 8 चीजें, टल जाएगा ठंड में हार्ट अटैक-स्ट्रोक का खतरा

नसों में जमी वसा को मोम की तरह पिघला देंगी ये 8 चीजें

डीएनए हिंदीः सर्दियों में कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखना बेहद जरूरी है क्योंकि नसों में वसा की ब्लॉकेज ठंड में बढ़ जाती है. ठंड से नसों में वसा जम जाती है इससे ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होने लगता है. इसलिए सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक और स्ट्रोक के मामले ज्यादा बढ़ते हैं.

हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को ही नहीं, बल्कि आम लोगों को भी ठंड में नसों में वसा को जमने से बचाने के लिए बेहद सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि नसों की ब्लॉकेज का आसानी पता नहीं चलता. यही कारण है कि ठंड में ब्लड रिलेटेड डिजीज का खतरा बढ़ जाता है.

सर्दी में तापमान गिरने शरीर पर ही फर्क नहीं पड़ता बल्कि ब्लड वेसेल्स यानी नसें सिकुड़ने लगती हैं. इस दौरान शरीर को गर्म रखना जरूरी होता है. ताकि ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित न हो. अगर नसों में वसा जमी हो तो हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा दोगुना हो जाता है क्योंकि इससे ब्लड क्लॉटिंग का खतरा भी बढ़ता है. नसों में वसा जमने से ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है और हार्ट पर प्रेशर भी पड़ता है. क्लॉटिंग के कारण ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होने लगती है इससे दिमाग में भी ऑक्सीजन पहुंचना रुकने लगती है.

यहां आपको तीन ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो आपके शरीर ही नहीं नसों में भी वसा को जमने से रोकेंगी. साथ ही अगर आप हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं तो ठंड में अपना ख्याल कैसे रखें ये भी जान लें.



ठंड में ये 7 चीजें आपके नसों की जमी वसा पिघला देंगी ( 7 things will melt fat frozen in veins in cold)



लहसुन

ठंड में नसों में वसा को पिघलाने और शरीर को ठंड से बचाने के लिए लहसुन का प्रयोग करें. रोज सुबह 4 कलियां खा लें. इससे वसा पिघलेगी और नसों की सूजन भी कम होगी. सर्दियों में आप सुबह और शाम दोनों ही वक्त लहसुन खा सकते हैं.

सेब का सिरका

सेब के सिरके से कोलेस्ट्रॉल तेजी से कम होता है साथ ही सर्दियों में इसे लेने से शरीर का इम्युनिटी लेवल भी बढ़ेगा. एक गिलास पानी में दो चम्मच सेब का सिरका डालकर रोज पीना शुरू कर दें. इसे सुबह के वक्त पीना ज्यादा फायदेमंद होगा.



मेथी और उसका पानी

शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होने पर मेथी और उसका पानी दोनों ही पीएं. 1 से 1.5 चम्मच से ज्यादा मेथी दाना पानी में भीगो कर अगले दिन सुबह इसे चबाकर खाएं और इसका पानी पी लें. ये शरीर को गर्म रखने के साथ नसों की सिकुड़न दूर करेगी और वसा को पिघला देगी.



मछली का तेल

मछली का तेल से हाई कोलेस्टेरॉल को कम किया जा सकता है. मछली के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल में फायदेमंद होता है.



नींबू

नींबू में अनेक ऐसे गन मौजूद होते हैं जो हाई कोलेस्टरूअल में बहुत फायदेमंद साबित होते हैं. अगर आपका कोलेस्टेरॉल लेवल बढ़ गया है तो आप अपनी डाइट में नींबू को शामिल कर सकते हैं. इससे कोलेस्टेरॉल का स्तर काफी तेजी से कम होता है.

अर्जुन की छाल

अर्जुन की छाल से बनाया गया काढ़ा कोलेस्टेरॉल के लेवल को कम करने में सहायक साबित हो सकता है.



सेंधा नमक

कोलेस्टेरोल बढ़ने पर साधारण नमक का इस्तेमाल करने से बचना चाहिएए क्योंकि इससे कोलेस्टेरॉल का स्तर और बढ़ता है. इस स्थिति में सेंधा नमक का सेवन बहुत फायदेमंद होता है.



आंवला और एलोवेरा

कोलेस्टेरॉल का स्तर बढ़ने पर आप रोजाना सुबह आंवला और एलोवेरा का जूस पी सकते हैं. इससे बैड कोलेस्टेरोल का स्तर कम होता है.

इन बातों का रखें ध्यान

हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें. बीपी को कंट्रोल करने के लिए दवाई का सेवन करें.

अत्यधिक ठंड के संपर्क में आने से बचें और गर्म कपड़े पहनें

नमक के अत्यधिक सेवन से बचें

अनहेल्दी फूड और अधिक खाने से बचें. ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकते हैं.

रेगुलर एक्सरसाइज करें.

जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करें वरना दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ सकता है.

