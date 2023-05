Apple Benefits:हर दिन एक सेब खाने से खत्म हो जाता है हड्डियों में बढ़ता गैप, प्यूरिन को फ्लश आउट कर कंट्रोल हो जाएगा यूरिक एसिड

Apple benefits for uric acid problems

डीएनए हिंदी: (Apple Best For Uric Acid Patient Cure Joint Pain And Gap) खराब लाइफस्टाइल और खानपान की वजह से यूरिक एसिड की समस्या बढ़ती जा रही है. इसकी मुख्य वजह हाई प्रोटीन से भरपूर चीजों का सेवन करना भी है, जो शरीर में प्यूरिन बढ़ा देते हैं. इसके ज्यादा मात्रा में जमा होने पर यह टूटकर यूरिक एसिड में बदल जाते हैं. यूरिक एसिड के क्रिस्टल हड्डियों में जमकर जोड़ों के गैप को बढ़ा देते हैं. इसे जोड़ों में दर्द, सूजन से लेकर गाउट की समस्या हो जाती है. अगर आप भी यूरिक एसिड के मरीज हैं तो हर दिन एक सेब का नियमित सेवन आपकी इन सभी समस्याओं को खत्म कर सकता है.

हर दिन एक सेब खाने प्रोटीन से निकलने वाले प्यूरिन को कंट्रोल करता है. यह इसे सोखने के साथ ही वेस्ट को पेशाब के रास्ते बाहर कर देता है. फाइबर से भरपूर सेब मेटाबोलिज्म को सही रखते हैं. आइए जानते हैं यूरिक एसिड में सेब खाने के फायदे

यूरिक एसिड के मरीजों के लिए फायदेमंद है सिर्फ एक सेब

यूरिक एसिड के असर को करता है कम

सेब मौलिक एसिड का एक बड़ा सोर्स है. यह शरीर पर पड़ने वाले यूरिक एसिड के असर को काफी देर तक घटा देता है. इतना ही नहीं सेब प्रोटीन से निकलने वाले प्यूरिन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है. यह बाॅडी में प्यूरिन की मात्रा बढ़ने नहीं देता. इसे यूरिन के साथ बाहर कर देता है. इसे यूरिक एसिड कंट्रोल में रहता है और परेशानियां नहीं होती.

फाइबर से भरपूर है सेब

सेब में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है. यह यूरिक एसिड के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद फलों में से एक है. यह खून के साथ शरीर के जोड़ों में जमा यूरिक एसिड को स्क्रब करके बाहर कर देता है. इसके साथ ही जोड़ों में दर्द से लेकर किडनी की फिल्टर करने की क्षमता को बूस्ट कर देता है. इसे प्रोटीन से निकलने वाले प्यूरिन जमा नहीं हो पाते.

इन गुणों से भरपूर है सेब

सेब में फाइबर से लेकर एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. ये जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने के साथ ही गाउट की समस्या से राहत दिलाते हैं. इतना ही नहीं सेब का नियमित सेवन बायोएक्टिव कंपाउंड्स बढ़ाता है. इसे यूरिक एसिड को रोकने में मदद मिलती है.

