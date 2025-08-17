'Add DNA as a Preferred Source'
Twitter
Advertisement
Headlines

भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा 'आवारा' कुत्ते? जानें किस नंबर पर आता है आपका State

कुत्ते ही नहीं, इन जानवरों का काटना और खरोंच मारना भी हो सकता है खतरनाक, बरतें सावधानी

Zodiac Signs: इन 6 राशियों की बातों में होता है गजब का नशा, अपने अटरैक्शन पावर से किसी को भी कर लेती हैं सम्मोहित

Relationship Tips: रिलेशनशिप में जरूर फॉलो करनी चाहिए ये 7 आदतें, हैप्पी कपल बनने के लिए है जरूरी

High Blood Pressure: हाई ब्लड प्रेशर के लिए रामबाण है ये जापानी टेक्निक, नसों का तनाव होगा कम और कंट्रोल में रहेगा BP

हेल्दी स्किन के लिए बाहरी देखभाल ही नहीं, अंदरूनी पोषण भी है जरूरी, Pimple Free Skin के लिए पिएं ये जूस

ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ 2500 पन्नों की चार्जशीट में SIT ने कहा- टूलकिट की तरह यूज हो रही थी यूट्यूबर

Numerology: पढ़ाई-लिखाई में हमेशा पीछे होते हैं इस मूलांक के लोग, लेकिन नाम कमाने में होते हैं आगे

Pradosh Vrat: किस दिन रखा जाएगा प्रदोष व्रत? जान लें शाम को शिव पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है?

वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का ज़िम्मेदार कौन? चुनाव आयोग ने आख़िरकार दिया जवाब, सब हैरान

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
कुत्ते ही नहीं, इन जानवरों का काटना और खरोंच मारना भी हो सकता है खतरनाक, बरतें सावधानी

कुत्ते ही नहीं, इन जानवरों का काटना और खरोंच मारना भी हो सकता है खतरनाक, बरतें सावधानी

High Blood Pressure: हाई ब्लड प्रेशर के लिए रामबाण है ये जापानी टेक्निक, नसों का तनाव होगा कम और कंट्रोल में रहेगा BP

हाई ब्लड प्रेशर के लिए रामबाण है ये जापानी टेक्निक, नसों का तनाव होगा कम और कंट्रोल में रहेगा BP

हेल्दी स्किन के लिए बाहरी देखभाल ही नहीं, अंदरूनी पोषण भी है जरूरी, Pimple Free Skin के लिए पिएं ये जूस

हेल्दी स्किन के लिए बाहरी देखभाल ही नहीं, अंदरूनी पोषण भी है जरूरी, Pimple Free Skin के लिए पिएं ये जूस

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा 'आवारा' कुत्ते? जानें किस नंबर पर आता है आपका State

भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा 'आवारा' कुत्ते? जानें किस नंबर पर आता है आपका State

Zodiac Signs: इन 6 राशियों की बातों में होता है गजब का नशा, अपने अटरैक्शन पावर से किसी को भी कर लेती हैं सम्मोहित

इन 6 राशियों की बातों में होता है गजब का नशा, अपने अटरैक्शन पावर से किसी को भी कर लेती हैं सम्मोहित

Relationship Tips: रिलेशनशिप में जरूर फॉलो करनी चाहिए ये 7 आदतें, हैप्पी कपल बनने के लिए है जरूरी

रिलेशनशिप में जरूर फॉलो करनी चाहिए ये 7 आदतें, हैप्पी कपल बनने के लिए है जरूरी

Homeसेहत

सेहत

कुत्ते ही नहीं, इन जानवरों का काटना और खरोंच मारना भी हो सकता है खतरनाक, बरतें सावधानी

Animal Bites: कुत्ते, बिल्ली, बंदर, चूहे और छिपकली किसी भी जानवर के काटने से रेबीज फैलने का खतरा रहता है. अगर आपको जानवर काट ले या खरोंच मार दे तो कैसे बचाव करें चलिए जानते हैं?

Latest News

Aman Maheshwari

Updated : Aug 17, 2025, 09:22 AM IST

कुत्ते ही नहीं, इन जानवरों का काटना और खरोंच मारना भी हो सकता है खतरनाक, बरतें सावधानी

Rabies Virus

TRENDING NOW

Animal Bites and Scratches: पालतू और आवारा कुत्तों के काटने की खबरें अक्सर सामने आती रहती है. इससे रेबीज का खतरा रहता है. दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की समस्या को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने और उन्हें आश्रय गृहों में रखने के आदेश दिए है. सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है. लोग दो पक्षों में बंट गए हैं. लेकिन आप जानते हैं कि, सिर्फ कुत्तों का काटना ही नहीं, अन्य जानवरों के काटने और खरोंचने से भी रेबीज होने का खतरा रहता है.

इन जानवरों के काटने और खरोंचने से होता है खतरना

कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चूहा, छिपकली, घोड़ा, ऊंट, खरगोश यहां तक की पक्षी जैसे कौआ और तोते का काटना संक्रमण का कारण बन सकता है. इनके काटने और खरोंच मारने पर रेबीज का खतरा रहता है. दरअसल, इन जानवरों के मुंह और नाखूनों में बैक्टीरिया होता है जो संक्रमण का कारण बनते हैं. अगर आपको जानवर काट ले या खरोंच मार दे तो कैसे बचाव करें चलिए आपको बताते हैं.

हेल्दी स्किन के लिए बाहरी देखभाल ही नहीं, अंदरूनी पोषण भी है जरूरी, Pimple Free Skin के लिए पिएं ये जूस

जानवर के काटने पर ऐसे करें फर्स्ट एड

- घाव हल्के से काटने और पंजे की खरोंच से हुआ है तो इसकी देखभाल आसानी से कर सकते हैं. आपको घाव को साबुन और पानी से अच्छे से धोना चाहिए.
- इसके बाद घाव पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाकर पट्टी बांध ले. बाद में आप मेडिकल हेल्थ के लिए डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं.

- आपका घाव बहुत ज्यादा है तो तुरंत ब्लीडिंग रोकने के लिए साफ कपड़े से घाव को बंद करना चाहिए. इसके बाद डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए.
- अगर बाद में सूजन, लालिमा या दर्द बढ़ रहा है तो आपको इसकी जांच करानी चाहिए. इसके अलावा रेबीज से बचाव के लिए एंटी रेबीज वैक्सीन लगवानी चाहिए. वरना रेबीज वायरस फैलने का खतरा रहता है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
भारत का वो गांव जिसकी है White House पर पैनी नजर, Kamala Harris से है सीधा कनेक्शन 
भारत का वो गांव जिसकी है White House पर पैनी नजर, Kamala Harris से है सीधा कनेक्शन
Pakistan के बलूचिस्तान में विस्फोट, 5 स्कूली बच्चों समेत 7 की मौत, 22 घायल, मोटरसाइकिल से दिया घटना को अंजाम
Pakistan के बलूचिस्तान में विस्फोट, 5 स्कूली बच्चों समेत 7 की मौत, 22 घायल, मोटरसाइकिल से दिया घटना को अंजाम
Uttar Pradesh News: रिश्ते हुए शर्मसार, यूपी में नाती ने किया बूढ़ी नानी से रेप, बिहार में भी 6 साल की भतीजी से दुष्कर्म
शर्मनाक: नाती ने किया बूढ़ी नानी से रेप, चाचा ने किया 6 साल की भतीजी से दुष्कर्म
Uttar Pradesh By Polls 2024: सपा लाई Akhilesh Yadav का ऐसा पोस्टर, जिसे बताया CM Yogi के ‘बटेंगे तो कटेंगे’ का जवाब
सपा लाई Akhilesh Yadav का ऐसा पोस्टर, जिसे बताया CM Yogi के ‘बटेंगे तो कटेंगे’ का जवाब
Juice For Health: इस फल का जूस कम करेगा किडनी स्टोन का रिस्क, सुबह उठते ही पीने से मिलेंगे और भी फायदे
इस फल का जूस कम करेगा किडनी स्टोन का रिस्क, सुबह उठते ही पीने से मिलेंगे और भी फायदे
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा 'आवारा' कुत्ते? जानें किस नंबर पर आता है आपका State
भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा 'आवारा' कुत्ते? जानें किस नंबर पर आता है आपका State
Zodiac Signs: इन 6 राशियों की बातों में होता है गजब का नशा, अपने अटरैक्शन पावर से किसी को भी कर लेती हैं सम्मोहित
इन 6 राशियों की बातों में होता है गजब का नशा, अपने अटरैक्शन पावर से किसी को भी कर लेती हैं सम्मोहित
Relationship Tips: रिलेशनशिप में जरूर फॉलो करनी चाहिए ये 7 आदतें, हैप्पी कपल बनने के लिए है जरूरी
रिलेशनशिप में जरूर फॉलो करनी चाहिए ये 7 आदतें, हैप्पी कपल बनने के लिए है जरूरी
Numerology: पढ़ाई-लिखाई में हमेशा पीछे होते हैं इस मूलांक के लोग, लेकिन नाम कमाने में होते हैं आगे
पढ़ाई-लिखाई में हमेशा पीछे होते हैं इस मूलांक के लोग, लेकिन नाम कमाने में होते हैं आगे
60,000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, आज करोड़ों का है कारोबार; आप भी शुरू कर सकते हैं काम
60,000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, आज करोड़ों का है कारोबार; आप भी शुरू कर सकते हैं काम
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE