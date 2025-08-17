भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा 'आवारा' कुत्ते? जानें किस नंबर पर आता है आपका State
कुत्ते ही नहीं, इन जानवरों का काटना और खरोंच मारना भी हो सकता है खतरनाक, बरतें सावधानी
Zodiac Signs: इन 6 राशियों की बातों में होता है गजब का नशा, अपने अटरैक्शन पावर से किसी को भी कर लेती हैं सम्मोहित
Relationship Tips: रिलेशनशिप में जरूर फॉलो करनी चाहिए ये 7 आदतें, हैप्पी कपल बनने के लिए है जरूरी
High Blood Pressure: हाई ब्लड प्रेशर के लिए रामबाण है ये जापानी टेक्निक, नसों का तनाव होगा कम और कंट्रोल में रहेगा BP
हेल्दी स्किन के लिए बाहरी देखभाल ही नहीं, अंदरूनी पोषण भी है जरूरी, Pimple Free Skin के लिए पिएं ये जूस
ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ 2500 पन्नों की चार्जशीट में SIT ने कहा- टूलकिट की तरह यूज हो रही थी यूट्यूबर
Numerology: पढ़ाई-लिखाई में हमेशा पीछे होते हैं इस मूलांक के लोग, लेकिन नाम कमाने में होते हैं आगे
Pradosh Vrat: किस दिन रखा जाएगा प्रदोष व्रत? जान लें शाम को शिव पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है?
वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का ज़िम्मेदार कौन? चुनाव आयोग ने आख़िरकार दिया जवाब, सब हैरान
सेहत
Animal Bites: कुत्ते, बिल्ली, बंदर, चूहे और छिपकली किसी भी जानवर के काटने से रेबीज फैलने का खतरा रहता है. अगर आपको जानवर काट ले या खरोंच मार दे तो कैसे बचाव करें चलिए जानते हैं?
Animal Bites and Scratches: पालतू और आवारा कुत्तों के काटने की खबरें अक्सर सामने आती रहती है. इससे रेबीज का खतरा रहता है. दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की समस्या को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने और उन्हें आश्रय गृहों में रखने के आदेश दिए है. सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है. लोग दो पक्षों में बंट गए हैं. लेकिन आप जानते हैं कि, सिर्फ कुत्तों का काटना ही नहीं, अन्य जानवरों के काटने और खरोंचने से भी रेबीज होने का खतरा रहता है.
कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चूहा, छिपकली, घोड़ा, ऊंट, खरगोश यहां तक की पक्षी जैसे कौआ और तोते का काटना संक्रमण का कारण बन सकता है. इनके काटने और खरोंच मारने पर रेबीज का खतरा रहता है. दरअसल, इन जानवरों के मुंह और नाखूनों में बैक्टीरिया होता है जो संक्रमण का कारण बनते हैं. अगर आपको जानवर काट ले या खरोंच मार दे तो कैसे बचाव करें चलिए आपको बताते हैं.
हेल्दी स्किन के लिए बाहरी देखभाल ही नहीं, अंदरूनी पोषण भी है जरूरी, Pimple Free Skin के लिए पिएं ये जूस
- घाव हल्के से काटने और पंजे की खरोंच से हुआ है तो इसकी देखभाल आसानी से कर सकते हैं. आपको घाव को साबुन और पानी से अच्छे से धोना चाहिए.
- इसके बाद घाव पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाकर पट्टी बांध ले. बाद में आप मेडिकल हेल्थ के लिए डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं.
- आपका घाव बहुत ज्यादा है तो तुरंत ब्लीडिंग रोकने के लिए साफ कपड़े से घाव को बंद करना चाहिए. इसके बाद डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए.
- अगर बाद में सूजन, लालिमा या दर्द बढ़ रहा है तो आपको इसकी जांच करानी चाहिए. इसके अलावा रेबीज से बचाव के लिए एंटी रेबीज वैक्सीन लगवानी चाहिए. वरना रेबीज वायरस फैलने का खतरा रहता है.
(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.