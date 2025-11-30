Anemia Symptoms: थकान, कमजोरी, सांस की समस्या... सामान्य नहीं, एनीमिया के संकेत हो सकते हैं ये लक्षण

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Early Signs Of Anemia: आज हम आपको कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो एनीमिया के संकेत हो सकते हैं. इन लक्षणों को सामान्य समझने की भूल न करें...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Nov 30, 2025, 09:14 PM IST

Anemia Symptoms or Low Hemoglobin Signs: शरीर में कोई भी बीमारी पनपती है तो इसके लक्षण पहले ही दिखने लगते हैं, ऐसी स्थिति में समय रहते अगर इन लक्षणों पर ध्यान दे दिया जाए तो गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है. आज हम आपको ऐसे ही कुछ लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो एनीमिया के संकेत हो सकते हैं. इन लक्षणों को सामान्य समझने की भूल न करें. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अक्सर बनी रहने वाली थकान, चक्कर आना, सांस फूलना या चेहरे पर पीलापन  रक्ताल्पता (एनीमिया) का संकेत हो सकता है.

मेडिकल भाषा में इसे हीमोग्लोबिन की कमी कहा जाता है, जबकि आयुर्वेद में इसे पाण्डु रोग कहते हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह केवल शरीर को कमजोर नहीं करता, बल्कि मानसिक ऊर्जा, कार्यक्षमता और रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी असर डालता है. 

क्यों महसूस होती है थकान और कमजोरी

दअरसल, रक्ताल्पता का मतलब शरीर में लाल रक्त कणिकाओं या हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होना है. हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है. जब यह कम हो जाता है तो अंगों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और व्यक्ति थका हुआ और कमजोर महसूस करता है. आयुर्वेद कहता है कि पाण्डु रोग में शरीर का रंग पीला दिखता है, हृदय धड़कन तेज रहती है और व्यक्ति आलसी महसूस करता है. 

यह भी पढ़ें: सर्दी जुकाम से हैं परेशान तो डाइट में शामिल कर लें ये 5 चीजें, बूस्ट हो जाएगी इम्यूनिटी

क्या हैं इसके लक्षण और कारण? 

रक्ताल्पता के लक्षणों में चेहरे और होंठों का पीला पड़ना, चक्कर आना, जल्दी थकना, हृदय की तेज धड़कन, हाथ-पांव ठंडे रहना, सांस फूलना, बाल झड़ना और नाखून टूटना शामिल हैं. इसके मुख्य कारणों में आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी12 की कमी, बार-बार रक्तस्राव, खराब पाचन, कृमि रोग, अत्यधिक तनाव और असंतुलित जीवनशैली शामिल हैं.  आयुर्वेद के अनुसार, जब पाचन अग्नि कमजोर होती है, तो पोषक तत्व शरीर तक सही ढंग से नहीं पहुंच पाते, जिससे रक्त उत्पादन कम हो जाता है.

कैसे दूर करें एनीमिया की समस्या?

रक्ताल्पता को दूर करने के लिए कई आयुर्वेदिक घरेलू उपाय हैं. रोज सुबह खाली पेट आंवले का रस पीने से विटामिन सी मिलता है और आयरन अवशोषण बढ़ता है. गुड़ और तिल के लड्डू खाएं, पालक, मेथी, चौलाई और सरसों के पत्तों का सूप लें. रात को मुनक्का और खजूर भिगोकर सुबह खाएं. अश्वगंधा और शतावरी दूध के साथ लेने से रक्त उत्पादन बढ़ता है. चुकंदर और गाजर का रस पीना भी लाभकारी है. गिलोय और पुनर्नवा जैसी जड़ी-बूटियां रक्त को शुद्ध करती हैं और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं. 

यह भी पढ़ें: Delhi-NCR में बढ़ता प्रदूषण बन रहा Vitamin D की कमी का कारण! समझिए इसके पीछे की बड़ी वजह

जीवनशैली में भी सुधार जरूरी है. समय पर हल्का और पचने योग्य भोजन करें, दूध, दही, हरी सब्जियां और फल शामिल करें, देर रात तक जागने से बचें और पर्याप्त नींद लें. योग और प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम और कपालभाति रक्त संचार को सुधारते हैं. इनपुट--आईएएनएस

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

