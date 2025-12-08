FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को चिट्ठी लिखी, मांगी पार्टी संविधान की कॉपी | वंदे मातरम् पर कल राज्यसभा में चर्चा होगी, गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे, BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे समापन | कांग्रेस ने नवजौत कौर सिद्धू को सस्पेंड किया, 500 करोड़ में CM पद वाले बयान के बाद पार्टी ने लिया एक्शन

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
भारत में Starlink सब्सक्रिप्शन की कीमत आई सामने, यहां जानिए पूरी डिटेल्स

भारत में Starlink सब्सक्रिप्शन की कीमत आई सामने, यहां जानिए पूरी डिटेल्स

Ayurveda: खराब पाचन, त्वचा रोग में रामबाण हैं इस पेड़ की छाल-पत्ती और फलियां, ऐसे करें इस्तेमाल

Ayurveda: खराब पाचन, त्वचा रोग में रामबाण हैं इस पेड़ की छाल-पत्ती और फलियां, ऐसे करें इस्तेमाल

क्या है Retro Walking? नार्मल से कहीं ज्यादा फायदेमंद है 10-15 मिनट की ये वॉक

क्या है Retro Walking? नार्मल से कहीं ज्यादा फायदेमंद है 10-15 मिनट की ये वॉक

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
आमिर खान फिर कहेंगे 'ऑल इज वेल', '3 इडियट्स' के सीक्वल की स्क्रिप्ट तैयार, साथ नजर आएंगे 4 स्टार

आमिर खान फिर कहेंगे 'ऑल इज वेल', '3 इडियट्स' के सीक्वल की स्क्रिप्ट तैयार, साथ नजर आएंगे 4 स्टार

IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ 4 एक्टिव खिलाड़ी

IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ 4 एक्टिव खिलाड़ी

मिसाइल नहीं, तबाही कहिए! भारत के वो 7 खतरनाक हथियार, जिससे थरथर कांप उठते हैं दुश्मन देश

मिसाइल नहीं, तबाही कहिए! भारत के वो 7 खतरनाक हथियार, जिससे थरथर कांप उठते हैं दुश्मन देश

Homeसेहत

सेहत

Ayurveda: खराब पाचन, त्वचा रोग में रामबाण हैं इस पेड़ की छाल-पत्ती और फलियां, ऐसे करें इस्तेमाल

Amaltas Ayurvedic: आयुर्वेद में कई ऐसे पेड़-पौधों का जिक्र मिलता है, जो कई बीमारियों में रामबाण औषधि का काम करते हैं. इन्हीं में से एक है अमलतास, जिसे अंग्रेजी में गोल्डन शॉवर ट्री कहते हैं. आइए जानें इसके क्या हैं फायदे..

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Dec 08, 2025, 06:53 PM IST

Ayurveda: खराब पाचन, त्वचा रोग में रामबाण हैं इस पेड़ की छाल-पत्ती और फलियां, ऐसे करें इस्तेमाल

amaltas ayurvedic herb for digestion

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Amaltas Ayurvedic Remedy: आयुर्वेद में कई ऐसे पेड़-पौधों का जिक्र मिलता है, जो कई बीमारियों में रामबाण औषधि का काम करते हैं. इन्हीं में से एक है अमलतास, जिसे अंग्रेजी में गोल्डन शॉवर ट्री कहते हैं. आयुर्वेद के अनुसार, इस पेड़ की छाल-पत्तियां और फलियां कई बीमारियों में औषधि का काम करती हैं. अमलतास देखने में जितना खूबसूरत होता है, इसमें कई सारे औषधीय गुण भी होते हैं. हालांकि, इनका इस्तेमाल सही तरीके से करना जरूरी है. आप अगर खराब पाचन, त्वचा रोग जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो ये आपके काम आ सकती है...

अमलतास

अमलतास का वैज्ञानिक नाम कैसिया फिस्टुला है. इसके चमकीले पीले फूल दूर से ही मन मोह लेते हैं. भारत सरकार का आयुष मंत्रालय इसके औषधीय गुणों के बारे में विस्तार से जानकारी देता है. यह पीला फूल कई शारीरिक समस्याओं को दूर करने में मददगार है और आयुर्वेद में इसे महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त है. अमलतास आयुर्वेद में सदियों से इस्तेमाल होता रहा है. अमलतास के फूलों में कैम्फेरोल, राइन और फाइटोल जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को कई तरीकों से फायदा पहुंचाते हैं. 

यह भी पढ़ें: यूरिक एसिड बढ़ते ही हाथों और पैरों में दिखते हैं ये 6 संकेत, समझ लें हड्डियों में जम चुका है क्रिस्टल

छाल, पत्तियां और फलियां हैं फायदेमंद

फूल के साथ ही इसकी छाल, पत्तियां और फलियां औषधि के रूप में काम आती हैं. इससे सबसे बड़ा फायदा पाचन तंत्र को मिलता है. पुरानी से पुरानी कब्ज हो, अमलतास का गूदा रात में पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट लेने से पेट साफ होता है और आंतें मजबूत बनती हैं. त्वचा रोगों में भी अमलतास किसी रामबाण से कम नहीं है. इसके फूलों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और सूजन-रोधी गुण खुजली, दाद, खाज और एग्जिमा जैसी समस्याओं में राहत देते हैं. 

त्वचा के लिए फायदेमंद

फूलों का लेप या काढ़ा लेने से त्वचा की चमक लौटती है और संक्रमण कम होता है. इसके अलावा, अमलतास बुखार उतारने, जोड़ों के दर्द में आराम और शरीर को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है. इसके फूलों का इस्तेमाल प्राकृतिक रूप से त्वचा की खोई चमक वापस लाने और सूजन कम करने के लिए किया जाता है. हालांकि, एक्सपर्ट बताते हैं कि अमलतास का सेवन सीमित मात्रा में और आयुर्वेदाचार्य की सलाह से ही करना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में सेवन से दस्त लग सकते हैं. इनपुट---आईएएनएस

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें. 

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
आमिर खान फिर कहेंगे 'ऑल इज वेल', '3 इडियट्स' के सीक्वल की स्क्रिप्ट तैयार, साथ नजर आएंगे 4 स्टार
आमिर खान फिर कहेंगे 'ऑल इज वेल', '3 इडियट्स' के सीक्वल की स्क्रिप्ट तैयार, साथ नजर आएंगे 4 स्टार
IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ 4 एक्टिव खिलाड़ी
IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ 4 एक्टिव खिलाड़ी
मिसाइल नहीं, तबाही कहिए! भारत के वो 7 खतरनाक हथियार, जिससे थरथर कांप उठते हैं दुश्मन देश
मिसाइल नहीं, तबाही कहिए! भारत के वो 7 खतरनाक हथियार, जिससे थरथर कांप उठते हैं दुश्मन देश
वो 10 बॉलीवुड सेलेब्स, जिनपर लग चुके हैं रेप के गंभीर आरोप, इस अभिनेता ने काटी है जेल की सजा  
वो 10 बॉलीवुड सेलेब्स, जिनपर लग चुके हैं रेप के गंभीर आरोप, इस अभिनेता ने काटी है जेल की सजा
साल 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी
साल 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी
MORE
Advertisement
धर्म
Zodiac Signs: इन 4 राशियों की लड़कियां अपने पति से करती हैं बेहद प्यार, बनाती हैं 'रोमियो और जूलियट' जैसा रिश्ता
इन 4 राशियों की लड़कियां अपने पति से करती हैं बेहद प्यार, बनाती हैं 'रोमियो और जूलियट' जैसा रिश्ता
इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा 
इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा
Rashifal 06 December 2025: कन्या और वृश्चिक वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Zodiac signs: बहुत ही खतरनाक होते हैं इन 4 राशियों के लोग, बाहर से अच्छे होने का करते हैं दिखावा
Zodiac signs: बहुत ही खतरनाक होते हैं इन 4 राशियों के लोग, बाहर से अच्छे होने का करते हैं दिखावा
Shani Ke Upay: शनि की ढैय्या या साढ़ेसाती से हैं परेशान तो 7 शनिवार व्रत के साथ करें ये उपाय, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
शनि की ढैय्या या साढ़ेसाती से हैं परेशान तो 7 शनिवार व्रत के साथ करें ये उपाय, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
MORE
Advertisement