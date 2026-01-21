FacebookTwitterYoutubeInstagram
SSC CHSL Result 2025: कब जारी होगा एसएससी सीएलएसएल का रिजल्ट? नोट कर लें डेट और टाइम

GBS क्या है? मध्य प्रदेश में गुलियन बैरे सिंड्रोम से 2 बच्चों की मौत, समझिए इस बीमारी का A to Z

सेहत

सेहत

GBS क्या है? मध्य प्रदेश में गुलियन बैरे सिंड्रोम से 2 बच्चों की मौत, समझिए इस बीमारी का A to Z

मध्य प्रदेश के नीमच जिले के मनासा कस्बे में खतरनाक गुलियन बैरे सिंड्रोम यानी GBS ने लोगों के बीच चिंता बढ़ा दी है. यहां गुलियन बैरे सिंड्रोम से 2 बच्चों की मौत हो चुकी है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं क्या है गुलियन बैरे सिंड्रोम, साथ ही जानेंगे GBS से जुड़े आम मिथक और इससे जुड़े आम सवालों के जवाब... 

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Jan 21, 2026, 04:17 PM IST

GBS क्या है? मध्य प्रदेश में गुलियन बैरे सिंड्रोम से 2 बच्चों की मौत, समझिए इस बीमारी का A to Z

All About Guillain-Barré Syndrome (GBS)

Guillain-Barré Syndrome (GBS): मध्य प्रदेश के नीमच जिले के मनासा कस्बे में खतरनाक गुलियन बैरे सिंड्रोम यानी GBS ने लोगों के बीच चिंता बढ़ा दी है. यहां गुलियन बैरे सिंड्रोम से 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 से अधिक बच्चे संक्रमित बताए जा रहे हैं. इन मामलों को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, Integrated Disease Surveillance Program यानी IDSP के एक्सपर्ट्स और World Health Organization की टीम भी नीमच जिले में पहुंच चुकी है, जो GBS आउटब्रेक पर नजर रख रही हैं और एडवांस्ड टेस्टिंग के लिए सैंपल्स इकट्ठे कर रही हैं. आइए Healthpil.com के फाउंडर और जाने-माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. राहुल चावला से जानते हैं क्या है गुलियन बैरे सिंड्रोम, साथ ही जानेंगे इसके कारण और लक्षण भी...

क्या है गुलियन बैरे सिंड्रोम? 

डॉ. राहुल चावला के मुताबिक, गुलियन बैरे सिंड्रोम यानी GBS एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली (Immune System) गलती से अपनी ही नसों पर हमला करने लगती है. इस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में इम्यून सिस्टम पेरिफेरल नर्व्स पर हमला करती हैं. बता दें कि पेरिफेरल नर्व्स दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड से मिलने वाले सिग्नल्स को शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचाती हैं. इस स्थिति में शरीर की मांसपेशियों तक सिग्नल ठीक तरह नहीं पहुंच पाता और हाथ-पैरों में कमजोरी आने लगती है.  

आमतौर पर किसी Viral Infection, दस्त, बुखार या सर्दी-खांसी के 1 से 3 हफ्ते बाद इसके लक्षण शुरू होते हैं. मरीज को पहले पैरों में झुनझुनी या कमजोरी महसूस होती है, जो धीरे-धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती है. चलने में दिक्कत, हाथों में कमजोरी, गर्दन ढीली लगना और गंभीर मामलों में सांस लेने में परेशानी भी हो सकती है. बच्चों में अचानक चलना बंद कर देना या बार-बार गिरना इसका शुरुआती संकेत हो सकता है. 

यह भी पढ़ें: Glaucoma: क्या लाइफस्टाइल में बदलाव करने से कम हो सकता है ग्लूकोमा का जोखिम? एक्सपर्ट से जानिए

20 से 30% मरीजों को ICU care की पड़ती है जरूरत 

डॉ. राहुल चावला के मुताबिक, अगर समय पर इलाज न मिले तो GBS की वजह से व्यक्ति की जान भी जा सकती है. आंकड़ों के मुताबिक, इस स्थिति में लगभग 20–30% मरीजों को ICU Care की जरूरत पड़ती है और करीब 15–20% मरीजों में कुछ न कुछ परमानेंट कमजोरी या थकान लंबे समय तक रह सकती है. इलाज के बावजूद 3 से 5 फीसदी मामलों में जान का खतरा भी रहता है, खासकर जब सांस की मांसपेशियां प्रभावित हो जाएं.

समय पर इलाज बनता है GBS बीमारी में सबसे बड़ा गेम चेंजर 

एक्सपर्ट के मुताबिक, समय पर इलाज शुरू हो जाए तो रिकवरी कई बार चमत्कारी होती है. डॉ. राहुल चावला बताते हैं कि IVIG या प्लाज़्मा एक्सचेंज जैसे इलाज से ज्यादातर मरीज धीरे-धीरे पूरी तरह ठीक हो जाते हैं. उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया कि मेरे पास हरियाणा की एक युवा एथलीट आई थीं, जो GBS के चलते पूरी तरह बिस्तर पर थीं, वह अपने पैर तक नहीं हिला पा रही थीं. लेकिन, सही समय पर इलाज और रिहैबिलिटेशन के बाद वह न सिर्फ चलने लगी, बल्कि कुछ महीनों में दोबारा अपनी रनिंग और ट्रेनिंग भी शुरू कर पाईं. 

Guillain-Barré Syndrome (GBS)

यही वजह है कि GBS में देरी सबसे खतरनाक होती है. अगर किसी बच्चे या बड़े में कमजोरी तेजी से बढ़ रही हो, चलने में परेशानी हो या सांस फूलने लगे, तो इसे वायरल वीकनेस समझकर इंतजार न करें. इस स्थिति में समय पर न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना ही GBS में सबसे बड़ा जीवन रक्षक कदम होता है. 

GBS से जुड़े आम मिथक और इससे जुड़े सवाल 

क्यों होता है गुलियन बैरे सिंड्रोम? 
एक्सपर्ट के मुताबिक, जीबीएस का सटीक कारण अज्ञात है, पर आमतौर पर किसी वायरल या बैक्टीरियल इंफेक्शन (जैसे फ्लू, डेंगू, पेट का इंफेक्शन,  कैम्पिलोबैक्टर जेजुनी, जो खराब पानी/भोजन से होता है) के संक्रमण) के 1–3 हफ्ते बाद हो सकता है. यह बच्चों और बड़ों दोनों को हो सकता है.  

क्या हैं GBS के शुरुआती लक्षण? 
GBS के शुरुआती लक्षणों में पैरों और हाथों में झुनझुनी, कमजोरी या सुन्नता शामिल है. यह कमजोरी धीरे-धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है और गंभीर मामलों में सांस लेने में दिक्कत पैदा कर सकती है. 

क्या GBS संक्रामक (contagious) बीमारी है?
नहीं, जीबीएस संक्रामक नहीं है, यह एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलती है, लेकिन इसके ट्रिगर (जैसे पेट का इन्फेक्शन) छूत वाले हो सकते हैं. इसलिए इस स्थिति में साफ-सफाई का ध्यान रखना जरूरी है. 

गुलियन बैरे सिंड्रोम का इलाज क्या है? 
गुलियन बैरे सिंड्रोम की स्थिति में मेडिकल इमरजेंसी के तौर पर इलाज किया जाता है. इसके मुख्य उपचार प्लाज्मा एक्सचेंज (प्लाज्माफेरेसिस) और इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी (IVIG) शामिल हैं. 

GBS से रिकवरी में कितना समय लगता है?
एक्सपर्ट के मुताबिक, इस स्थिति में अधिकांश रोगी 4 सप्ताह के भीतर ठीक होना शुरू कर देते हैं, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में हफ्तों या महीने भी लग सकते हैं. इस स्थिति में Physiotherapy और Rehabilitation बहुत जरूरी होती है. 
 
GBS से कैसे बचाव किया जा सकता है?
एक्सपर्ट के मुताबिक, यह अक्सर इन्फेक्शन के बाद होता है, ऐसी स्थिति में साफ-सफाई का ध्यान रखना, सुरक्षित पानी पीना और पेट के इन्फेक्शन से बचना GBS से बचाव के सबसे अच्छे उपाय हैं. 

नोट-  डॉ. राहुल चावला के मुताबिक GBS की स्थिति में देरी सबसे खतरनाक होती है.  बच्चे या बड़े में कमजोरी तेजी से बढ़े या फिर चलने में परेशानी हो या सांस फूलने लगे, तो कभी भी इसे वायरल वीकनेस समझकर इंतजार न करें और तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं. 

