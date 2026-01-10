सेहत के लिए ही खतरनाक नहीं, त्वचा को आपकी सोच से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बूढ़ा कर रहा Air pollution, इससे कैसे निपटें?

Air Pollution And Skin: खराब हवा का असर केवल अंदरूनी सेहत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका बुरा असर त्वचा पर भी पड़ रहा है. वायु प्रदूषण त्वचा को आपकी सोच से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बूढ़ा कर रहा है. डर्मेटोलॉजिस्ट से जानिए सेहत के साथ-साथ त्वचा को कैसे प्रभावित कर रही खराब हवा, इससे कैसे बचें...

Air Pollution And Skin: दिल्ली-NCR में ठंड के मौसम की शुरुआत से ही वायु प्रदूषण बढ़ा हुआ है और अभी भी वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है. लोग लंबे समय से जहरीली हवा से जूझ रहे हैं, जिसके चलते फेफड़ों और दिल की सेहत बुरी तरह से प्रभावित हो रही है. हालांकि, खराब हवा का असर केवल अंदरूनी सेहत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका बुरा असर त्वचा पर भी पड़ रहा है. वायु प्रदूषण त्वचा को आपकी सोच से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बूढ़ा कर रहा है. इसकी वजह से स्किन से जुड़ी कई तरह की गंभीर परेशानियां पैदा हो रही हैं. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि वायु प्रदूषण किस तरह त्वचा के लिए समस्या बन रहा है और इससे बचाव के लिए कौन-से उपाय अपनाए जा सकते हैं…

स्किन पर वायु प्रदूषण का असर

कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल, इंदौर की डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. शीना कपूर (Dr Sheena Kapoor) बताती हैं कि कैसे वायु प्रदूषण हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ (Quality of Life) और सेहत के साथ-साथ त्वचा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है. डॉ. शीना कपूर के मुताबिक, हवा में मौजूद प्रदूषक कण सीधे त्वचा में समा सकते हैं और अंदर की परतों तक पहुंच जाते हैं, जिससे त्वचा को नुकसान होता है. एक्सपर्ट के मुताबिक, हवा में मौजूद प्रदूषण के बार-बार संपर्क में आने से हमारी त्वचा की ऊपरी सुरक्षा परत कमजोर होने लगती है. आमतौर पर यूवी किरणें, पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक कंपाउंड्स (PAHs), नाइट्रिक ऑक्साइड और सिगरेट का धुआं जैसे प्रदूषक त्वचा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं.

समय से पहले स्किन होने लगता है बूढ़ा

एक्सपर्ट के मुताबिक, ये सभी पर्यावरणीय प्रदूषक मिलकर हमारी त्वचा की सुरक्षा परत को नुकसान पहुंचाते हैं और उसे कमजोर करने का काम करते हैं. इसकी वजह से त्वचा में ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, सूजन बढ़ाने वाले तत्व निकलने लगते हैं और फ्री रेडिकल्स त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं. इसका नतीजा यह होता है कि त्वचा समय से पहले बूढ़ी दिखने लगती है और एजिंग जल्दी शुरू हो जाती है, यानी आपकी त्वचा इन कारणों से समय से पहले बूढ़ी नजर आने लगती है.

स्किन से जुड़ी गंभीर समस्याओं का खतरा

ऐसी स्थिति में चेहरे पर जल्दी झुर्रियां आने लगती हैं, दाग-धब्बे और पिगमेंटेशन की समस्या बढ़ जाती है और त्वचा का कोलेजन टूटने लगता है. साथ ही कई तरह की सूजन और एलर्जी से जुड़ी त्वचा समस्याएं बढ़ जाती हैं, जैसे मुंहासे, सोरायसिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और एलर्जिक डर्मेटाइटिस. इसके अलावा ज्यादा यूवी किरणों के संपर्क में आने से त्वचा कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है.

प्रदुषण से होने वाले नुकसान से स्किन को कैसे बचाएं?

डॉ. शीना कपूर बताती हैं कि त्वचा को प्रदूषण से बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है नियमित रूप से सनस्क्रीन लगाना, चाहे आप घर के अंदर हों या बाहर किसी भी स्थिति में स्किन की सुरक्षा के लिए ये काम करना जरूरी है. इसके अलावा पब्लिक स्मोकिंग एरिया और ज्यादा प्रदूषण वाले औद्योगिक इलाकों से दूरी बनाकर रखें. साथ ही त्वचा पर विटामिन C और E जैसे टॉपिकल एंटीऑक्सिडेंट का इस्तेमाल करें, ताकि त्वचा को नुकसान से बचाया जा सके.

घर के अंदर साफ हवा के लिए एयर प्यूरिफायर और सही वेंटिलेशन का ध्यान रखें, जो लोग ज्यादा प्रदूषण वाले इलाकों में काम करते हैं, जैसे सफाई कर्मचारी या ट्रैफिक पुलिस उन्हें मास्क जरूर पहनना चाहिए ताकि त्वचा और सेहत दोनों सुरक्षित रह सकें.

