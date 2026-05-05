AIIMS के डॉक्टरों ने दी सख्त चेतावनी, बच्चों को 'मंदबुद्धि' बना रही है मोबाइल की लत! स्मार्ट नहीं, कमजोर हो रहा दिमाग

AIIMS, दिल्ली के डॉक्टरों ने बच्चों में बढ़ते मोबाइल की लत को लेकर एक अहम चेतावनी दी है. हेल्थ एक्सपर्ट्स ने साफ कहा है कि बच्चों का ज्यादा स्क्रीन टाइम उनके विकास पर गंभीर असर डाल सकता है.

AIIMS, दिल्ली के डॉक्टरों ने बच्चों में बढ़ते मोबाइल की लत को लेकर एक अहम चेतावनी दी है. हेल्थ एक्सपर्ट्स ने साफ कहा है कि बच्चों का ज्यादा स्क्रीन टाइम उनके विकास पर गंभीर असर डाल सकता है. एक्सपर्ट्स ने अहम चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर समय रहते सावधानी नहीं बरती गई तो इसके दूरगामी परिणाम सामने आ सकते हैं. अगर बच्चा 2 साल से छोटा है और सारा दिन फोन देखना पसंद करता है तो बच्चे को ऑटिज्म जैसी गंभीर बीमारी का रिस्क बढ़ सकता है. एम्स की एक रिसर्च के मुताबिक, जन्म से 18 महीने तक जिन बच्चों को मोबाइल देखने की आदत है उन बच्चों में ऑटिज्म जैसे गंभीर बीमारी की समस्या ज्यादा देखने को मिली है.

अब जान लें क्या होता है ऑटिज्म?

ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है, जिसकी वजह से बच्चा शुरुआत के कुछ सालों तक बोल भी नहीं पता है. अगर बच्चा जन्म से 2 से 3 साल बोलने में असमर्थ है या फिर किसी भी बात को समझ नहीं पाता है तो यह ऑटिज्म के लक्षण हो सकते हैं. आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में ऑटिज्म की बीमारी तेजी से बढ़ रही है. इलाज की बात करें तो ऑटिज्म बीमारी का इलाज बच्चों की कंडीशन के हिसाब से किया जाता है. डॉक्टर जांच करने के बाद बच्चों का इलाज करते हैं. कुछ बच्चों में ऑटिज्म के गंभीर मामले देखने को मिलते हैं, कुछ में दौरा आने की भी समस्या देखने को मिलती है. किसी भी गंभीर स्थिति में डॉक्टर दवाई देते हैं.

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क्या है एक्सपर्ट की सलाह?

पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी डिवीजन के फैकल्टी इंचार्ज प्रोफेसर शैफाली गुलाटी के मुताबिक, जन्म से लेकर 18 महीने तक के बच्चों को मोबाइल, टीवी या किसी भी तरह की स्क्रीन से पूरी तरह दूर रखना चाहिए. इस उम्र में बच्चों का दिमाग तेजी से विकसित होता है और स्क्रीन उनके प्राकृतिक विकास में बाधा डाल सकती है. एक्सपर्ट का कहना है कि इस उम्र में बच्चों को खेलकूद, बातचीत और रचनात्मक गतिविधियों में ज्यादा शामिल करना जरूरी है, ताकि उनका मानसिक और सामाजिक विकास बेहतर हो सके.

मोबाइल की लत छुड़ाएं

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, फोन के इस्तेमाल से बच्चे सुस्त हो जाते हैं. वहीं जब उनका स्क्रीन टाइम कम रहता है तो से बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से काफी एक्टिव होता है. इसके अलावा फोन का कम इस्तेमाल होने से ऑटिज्म जैसी समस्या दूर हो सकती है. 6 साल से कम उम्र के जो बच्चे ज्यादा मोबाइल फोन चलाते हैं उनके माता-पिता के लिए डॉक्टर्स की सलाह है कि वह अपने बच्चों को धीरे-धीरे मोबाइल की लत छुड़ानी चाहिए.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य जानकारी और गर्मी को ध्यान में रखकर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

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