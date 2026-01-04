40 पार महिलाएं इन 5 आदतों को बदल दें वरना किडनी सर्वाइवल मोड में आ जाएगी, फिर डायलिसिस का ही बचेगा रास्ता

किडनी शरीर का एक आवश्यक अंग हैं जो लगातार काम करती रहती हैं. हालांकि, हमारी कुछ छोटी-बड़ी गलतियां इन्हें काफी नुकसान पहुंचा सकती हैं. महिलाएं जो विशेषकर 40 पार हैं उन्हें कुछ आदतें तुरंत बदल लेनी चाहिए अगर उन्हें अपनी किडनी को हेल्दी रखना है तो.

किडनी शरीर में फिल्टर की तरह काम करती है. किडनी यानी गुर्दे रक्त से विषाक्त पदार्थों को निकालने और शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. लेकिन हमारी दैनिक जीवनशैली में कुछ छोटी-मोटी गलतियां इस अंग को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं. विशेष रूप से 40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को कुछ आदतों के प्रति अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है.

तुरंत पेनकिलर लेने से बचें



बहुत से लोगों को थोड़ा सा दर्द महसूस होते ही दवा की दुकान जाकर दर्द निवारक दवा खरीदने की आदत होती है. डॉ. जॉन वैलेंटाइन चेतावनी देते हैं कि विशेष रूप से आइबुप्रोफेन जैसी दवाओं का लगातार सेवन करने से गुर्दों को स्थायी नुकसान हो सकता है. अगर यह आदत कई सालों तक बनी रहती है, तो आपको हफ्ते में तीन बार डायलिसिस करवाना पड़ सकता है. इसलिए, डॉक्टर से सलाह लिए बिना या बहुत जरूरी होने पर ही दर्द निवारक दवा लें. इनका इस्तेमाल कम मात्रा में करें.

पानी का इंटेक सही रखें

किडनी के लिए रक्त को शुद्ध करने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है. अगर हम पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं, तो शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते और अंदर ही रह जाते हैं. इससे किडनी में पथरी और गंभीर संक्रमण हो सकते हैं. अगर यह संक्रमण बढ़ जाता है, तो जानलेवा स्थिति (सेप्सिस) भी हो सकती है. इसलिए, विशेषज्ञों का कहना है कि स्वास्थ्य के लिहाज़ से हर दिन कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए.

आंख बंद कर हाई प्रोटीन न खाते रहें

आजकल, कई लोग वजन घटाने के लिए उच्च प्रोटीन आहार का पालन कर रहे हैं. प्रोटीन स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन 40 वर्ष की आयु के बाद, अधिक प्रोटीन का सेवन करने से गुर्दों पर बहुत दबाव पड़ता है. यह अतिरिक्त भार किडनी की विफलता का कारण बन सकता है, और अंततः गुर्दा प्रत्यारोपण की आवश्यकता पड़ सकती है. इसलिए, रुझानों का अनुसरण करने के बजाय, उतना ही खाना बेहतर है जितना आपके शरीर को चाहिए.

यूरिन रोकने की भूल न करें

पेशाब रोकना एक बड़ी गलती है. बहुत से लोग ऐसा करते हैं और यह खतरनाक है. लगभग 93 प्रतिशत महिलाएं काम के दबाव या अन्य कारणों से पेशाब रोकती हैं. उम्र के साथ मूत्राशय और गुर्दों की कार्यक्षमता कम हो जाती है. ऐसे में पेशाब रोकने से बैक्टीरिया पनप सकते हैं और गुर्दों तक पहुंच सकते हैं. इससे गुर्दों पर निशान पड़ सकते हैं और उन्हें स्थायी नुकसान भी हो सकता है. ऐसा करने वाले लोगों में किडनी की बीमारी होने की संभावना दूसरों की तुलना में 5 गुना अधिक होती है.

अल्कोहल या स्मोकिंग

अगर आप अल्कोहल या स्मोकिंग की आदी हैं तो समझ ले आपका लिवर ही नहीं किडनी भी सर्वाइवल मोड पर आ जाएगी और फिर डायलिसिस ही बचेगा रास्ता वह भी कम समय के लिए. इसलिए इन दोनों चीजों से जितनी जल्दी हो सके तौबा कर लें.

बार-बार यूरिन रात में जा रहीं तो...



अगर आपको रात में बार-बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है, तो यह सामान्य नहीं है. डॉक्टर कहते हैं कि यह किडनी फेलियर का शुरुआती संकेत हो सकता है. ऐसा तब होता है जब किडनी के फिल्टर खराब हो जाते हैं. कई महिलाएं इस बात को हल्के में लेती हैं. लेकिन अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो बेहतर होगा कि आप तुरंत डॉक्टर से मिलें और जांच करवाएं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

