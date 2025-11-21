FacebookTwitterYoutubeInstagram
पाकिस्तान में दो जगहों पर जोरदार धमाका, फैसलाबाद की फैक्ट्री में धमाके में 16 की मौत

Jaggery-Honey In Diabetes: डायबिटीज में गुड़ और शहद लेना कितना सेफ? जानिए क्या कहता है आयुर्वेद

दिल्ली में प्रदूषण का बच्चों की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर पड़ा सीधा असर, सरकार ने लिया है ये फैसला...

IAS टीना डाबी की छोटी बहन रिया डाबी को क्यों मिला ₹1 करोड़ का अवॉर्ड?

राम मंदिर की सुरक्षा किस एजेंसी के जिम्मे है? जानें सिक्योरिटी में कितने जवान रहते हैं तैनात

Healthy Eating Habits: क्या है खाना खाने का 15-15-15 रूल? अपना लेंगे तो कभी नहीं होगी अपच की दिक्कत

Vivah Panchami 2025 Date: क्यों और कब जाती है विवाह पंचमी, जानें इसकी तारीख से लेकर धार्मिक महत्व

सेहत

सेहत

Jaggery And Honey In Diabetes: अक्सर डायबिटीज के मरीजों को डाइट में गुड़ और शहद शामिल करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसे लोग चीनी से ज्यादा सुरक्षित मानते हैं. हालांकि, कई लोगों के मन में ये सवाल बना रहता है कि क्या डायबिटीज में गुड़ और शहद का सेवन करना सेफ है. आइए जानें...

Abhay Sharma

Updated : Nov 21, 2025, 08:24 PM IST

Jaggery And Honey In Diabetes: अक्सर डायबिटी के मरीजों को डाइट में गुड़ और शहद शामिल करने की सलाह दी जाती है,  क्योंकि इसे लोग चीनी से ज्यादा सुरक्षित मानते हैं. हालांकि, लोगों के मन में ये सवाल बना रहता है कि क्या डायबिटीज में गुड़ और शहद का सेवन करना सेफ है. बता दें कि गुड़ और शहद भी शुगर ही हैं, बस उनका रूप और स्वाद अलग है. इन दोनों में ग्लूकोज और फ्रक्टोज भरपूर होता है, जो ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं. इसलिए डायबिटीज के मरीजों के लिए लोगों के लिए यह सुरक्षित नहीं माने जाते हैं.  

क्या कहते हैं हेल्थ एक्सपर्ट?

डायबिटीज की स्थिति में शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता है या फिर इंसुलिन सही से काम नहीं करता है. ऐसी स्थिति में गुड़ या शहद लेने से उनका ग्लूकोज तेजी से ब्लड में घुल जाता है और शुगर लेवल बढ़ जाता है. इसके कारण थकान, चक्कर, सिरदर्द जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. 

यह भी पढ़ें: No Sugar Challenge: सिर्फ 30 दिन के लिए चीनी छोड़कर देखें, शरीर में दिखेंगे ये जबरदस्त बदलाव

लंबे समय में इसका असर हार्ट, किडनी और नसों पर भी पड़ सकता है. ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि किसी भी तरह के मीठे, चाहे वह प्राकृतिक ही क्यों न हो, डायबिटीज के मरीजों को उनका सेवन नहीं करना चाहिए. 

क्या कहता है आयुर्वेद?  

डायबिटीज की स्थिति में मीठे का सेवन संयम से करना चाहिए. शहद को योगवाहि माना गया है और यह दवाओं की ताकत बढ़ाता है. लेकिन तभी जब शरीर का पाचन ठीक हो. इसके अलावा गुड़ ऊर्जा देने वाला माना जाता है पर यह कफ बढ़ाता है, जो मधुमेह में अनुकूल नहीं माना जाता है. इसलिए आयुर्वेद में भी डायबिटीज में मीठे का सेवन करने से बचने की सलाह दी जाती है. 

क्या करें?

आयुर्वेद के अनुसार, डायबिटीज के मरीजों को हल्की वॉक करनी चाहिए, ताकि ब्लड शुगर अचानक न बढ़े. इसके अलावा अगर शहद लें तो उसे गर्म पानी, चाय या दूध में न मिलाएं, क्योंकि तेज गर्मी से इसके गुण कम हो जाते हैं. बेहतर यही होगा कि आप डायबिटिक-फ्रेंडली गुड़ या स्टेविया जैसे नेचुरल स्वीटनर का उपयोग करें, ये शुगर को तेजी से नहीं बढ़ाते हैं. इसके अलावा अगर आपको मीठा खाने की इच्छा हो, तो मेथी दाना पानी, दालचीनी और तुलसी-नीम का मिश्रण ले सकते हैं. इससे आपकी क्रेविंग कंट्रोल होगी. इनपुट --आईएएनएस

