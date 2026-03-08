Acidity Pill: जरूरत से ज्यादा लेते हैं एसिडिटी की दवा? किडनी खराब होने में नहीं लगेगी देर! डॉक्टर ने दी ये सलाह

Acidity Medicine: आज के समय में खानपान व जीवनशैली की गलत आदतों के कारण गैस और एसिडिटी होना आम है. कुछ लोग तुरंत राहत के लिए बार-बार एसिडिटी की गोलियां खा लेते हैं. लेकिन आपकी ये आदत किडनी के लिए खतरनाक हो सकती है..

Acidity Tablets Overuse Warning: आज के समय में खानपान व जीवनशैली की गलत आदतों के कारण गैस और एसिडिटी होना आम है. आमतौर पर यह अपने आप ठीक भी हो जाती है, लेकिन कुछ लोग तुरंत राहत के लिए बार-बार एसिडिटी की गोलियां खा लेते हैं. लेकिन बिना सोचे-समझे एंटासिड दवाएं लेना खतरनाक हो सकता है. हैदराबाद के अपोलो अस्पताल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुधीर कुमार बताते हैं कि लंबे समय तक या जरा सी दिक्कत होने पर एसिडिटी की दवाएं लेने से किडनी को नुकसान हो सकता है और पेट की लाइनिंग पर भी बुरा असर पड़ सकता है. एक्सपर्ट के मुताबिक, खासतौर से प्रोटॉन पंप इनहिबिटर (PPI) दवाओं का ज्यादा इस्तेमाल शरीर को अंदर से कमजोर कर सकता है.

क्या है एक्सपर्ट की राय?

हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुधीर कुमार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर बताया है कि ये दवाएं आमतौर पर अल्सर या गंभीर एसिड रिफ्लक्स के लिए सिर्फ 4 से 8 हफ्तों तक दी जाती हैं. लेकिन भारत में लोग मामूली गैस या अपच के लिए भी इन्हें सालों तक लेते रहते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. उन्होंने चेतावनी देते हुए लिखा कि लोग एसिडिटी से राहत पाने के लिए अनजाने में अपनी सेहत को खतरे में डाल रहे हैं, एसिडिटी की गोलियों का ज्यादा और लंबे समय तक सेवन किडनी, हड्डियों और दिमाग पर बुरा असर डाल सकता है.

खासतौर से PPI दवाओं का लंबे समय तक इस्तेमाल क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) का खतरा बढ़ा सकता है. इन दवाओं के लगातार सेवन से किडनी की फिल्टर करने की क्षमता धीरे-धीरे कम होने लगती है, जिससे आगे चलकर किडनी फेल होने का खतरा भी हो सकता है. कई बार लोगों को यह पता भी नहीं चलता कि गैस की जिस गोली को वे मामूली समझकर ले रहे हैं, वही उनकी किडनी को नुकसान पहुंचा रही है.

पेट का एसिड क्यों जरूरी?

एक्सपर्ट के मुताबिक, पेट का एसिड सिर्फ जलन पैदा करने के लिए नहीं होता, बल्कि यह खाना पचाने की जरूरी प्रक्रिया का हिस्सा है. यह शरीर को खाने से मिलने वाले पोषक तत्वों को सही तरह से अवशोषित करने में मदद करता है.

पोषक तत्वों की कमी हो सकती है

जब लोग बार-बार एसिडिटी की गोलियां लेकर पेट के एसिड को दबा देते हैं, तो शरीर कई जरूरी पोषक तत्वों को सही से नहीं सोख पाता. इससे मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी हो सकती है. कैल्शियम का अवशोषण कम होने से हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ सकता है. वहीं इन दवाओं के ज्यादा इस्तेमाल से आयरन की कमी हो सकती है, जिससे एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है. साथ ही यह विटामिन B12 के अवशोषण को भी रोक सकती हैं, जो नसों और दिमाग के सही काम के लिए बहुत जरूरी होता है.

दिमाग पर भी पड़ सकता है असर

एसिडिटी की दवाएं सिर्फ पेट ही नहीं, बल्कि दिमाग को भी प्रभावित कर सकती हैं. इन दवाओं के लंबे इस्तेमाल से विटामिन B12 की कमी हो सकती है, जिससे याददाश्त और दिमाग के काम करने की क्षमता पर असर पड़ सकता है. इसके अलावा पेट का एसिड शरीर को हानिकारक बैक्टीरिया से बचाता है. जब दवाओं से एसिड कम हो जाता है, तो शरीर में इंफेक्शन का खतरा बढ़ सकता है. इससे दस्त, निमोनिया और आंतों में बैक्टीरिया बढ़ने जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

डॉक्टर की जरूरी सलाह

एक्सपर्ट ने बताया कि अगर आप 8 हफ्तों से ज्यादा समय से एसिडिटी की गोलियां ले रहे हैं, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें. एसिडिटी से बचने के लिए दवाओं के बजाय खानपान और लाइफस्टाइल में बदलाव करना ज्यादा बेहतर होता है.

